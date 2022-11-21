В минувшую субботу было опубликовано коллективное заявление представителей абхазских оппозиционных сил. Партии «Форум народного единства Абхазии» и «Апсны», общественные организации «Аидгылара», «Аруаа», «АНД», «Союз молодежи и ветеранов Отечественной войны», «Аиааира», «Ахьаца», Экспертный фонд «Аамта», Комитет по защите суверенитета РА снова высказались относительно ратификации в парламенте соглашения о передаче в собственность Российской Федерации государственной дачи «Пицунда».

Вот несколько фрагментов из заявления:

«Никогда ранее в абхазском обществе не возникало подобного протеста в связи с инициативами РФ. Отношения между нашими странами всегда носили исключительно дружественный, добрососедский характер, и никто в Абхазии не хочет, чтобы они омрачались некачественными юридическими документами, противоречащими духу наших братских отношений... В очередной раз доводим до общественности нашу коллективную позицию по настоящему соглашению. Мы неоднократно на различных площадках высказали свою отрицательную позицию по данному вопросу. Более того, неоднократно публично обращались к президенту Республики Абхазия Бжания А.Г. с требованием отозвать из парламента проект закона о ратификации данного соглашения как несоответствующего требованиям Конституции, действующему законодательству и государственным интересам Республики Абхазия… Порядок использования Пицундской госдачи регулируется Договором от 1995 года и до сего времени не вызывал нареканий ни одной из сторон. Действие его продолжается до 2035 года с возможностью последующего продления. В случае если у одной из сторон этого Договора возникнут пожелания о внесении изменений, их всегда можно осуществить в соответствии с точными координатами объекта, установленными юридическими процедурами и при соблюдении законодательства двух стран. В отношении же обсуждаемого Соглашения наша позиция осталась неизменной. Убеждены, что только его отзыв из парламента РА способен разрешить создавшуюся кризисную ситуацию».

Некоторые наблюдатели, впрочем, вспомнили для уточнения, что осенью 2014 года в абхазском обществе возникли никак не менее бурные протесты в связи с первоначальным проектом абхазско-российского базового договора. А в интернет-сообществе высказываются и альтернативные мнения. Квинтэссенция таких прозвучала в одном из интернет-комментариев под ником «Мик Джаггер». Приведу его в отредактированном виде, так как правописание автора оставляет желать много лучшего:

«Что мы будем делать, если Россия возьмет и подружится с Грузией? Тем более ей сейчас важно доброе соседство с Тбилиси, сухопутный коридор в Турцию. Почему мы так уверены, что такого не будет? И понять не могу: русские что, мало сделали для нас, чтобы им дачу какую-то не могли подарить? Ох, допрыгаемся мы, мне кажется!»

Мы связались сегодня с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, чтобы узнать его мнение по поводу ситуации последних дней с «пицундским вопросом» после возвращения из Госдумы РФ абхазских парламентариев:

«Я внимательно послушал пресс-конференцию наших депутатов. Мне очень понравилась логика Леонида Лакербая, и Кан Кварчия был там очень убедителен. Ну, а отчуждение… я против отчуждения. Дача есть дача, занимайтесь ею. А отчуждать территорию, нарушать Конституцию Абхазии даже во имя самых благих целей – я, конечно, против этого. При всем том, что Россия – это наш стратегический партнер, надо уважать ее, но и они должны нас уважать. Мне очень не понравилось, как вел себя на встрече в Госдуме Константин Затулин. «Отдайте нам дачу без разговоров» - в таком духе». Я думаю в то же время, что в Госдуме искренне хотели разобраться в этой ситуации с дачей. Конечно, и в абхазском обществе есть такое мнение: «Ну что, отдайте, подумаешь – большое дело!» Но Россия у нас ничего не отнимет, если мы бездумно вот так не отдадим. Никто же не настаивает, чтобы вот так отдали, подарили… Дело в том, что все должно быть по закону, по Конституции Абхазии. Вот такое мое мнение. Лакербая очень тонко остановился на том, что нам надо делать, чтобы и не поссориться, и сохранить свое достоинство».

Что касается процитированного здесь мнения интернет-пользователя, Агрба сказал:

«Скорее всего, «Мик Джаггер» не абхаз, а может, и в Абхазии не живет. Я ответил бы ему, что надо знать историю Абхазии, историю борьбы абхазского народа за независимость. И что мы будем каждую пядь своей земли беречь».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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