Столтенберг вновь указал на важность сотрудничества с Грузией

Газета The New York Times заявила, что сумела подтвердить подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. При этом издание подчеркивает, что обстоятельства случившегося по опубликованным видео установить невозможно.

Издание сравнило кадры из видео со спутниковыми снимками, которые были предоставлены американской компанией Maxar Technologies, и пришло к выводу, что видео было снято в селе Макеевке под Сватово на территории Луганской области Украины. Журналисты издания отметили, что положение снятых на видео двора, дома, сараев и заборов совпало со снимками со спутников.

Два видеоролика появились в социальных сетях 18 ноября. На первом из них видно, как около 10 российских солдат выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с жёлтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. Видео резко обрывается, когда в кадре появляется ещё один человек, по всей видимости россиянин, и раздается звук, похожий на выстрел. На втором видео, снятом, вероятно, с дрона показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.

Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт правозащитной организации "Врачи за права человека", к которому The New York Times обратилось за комментарием, считает, что большинство людей, снятых на видео, "были убиты выстрелами в голову". "Видны лужи крови. Это свидетельствует о том, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, никто не пытался их забрать или помочь им",— сказал Хаар. Он также добавил, что убийство или ранение солдата, который, "сложив оружие или больше не имея средств защиты, добровольно сдался", можно расценивать как военное преступление.

В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич в беседе с изданием отмечает, что видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или застрелены после прекращения огня. Вукусич отметила, что если один из российских военных атаковал украинцев под видом сдачи в плен, то он нарушил этим Женевскую конвенцию.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если российские военные, как можно заключить из видео, заявили о намерении сдаться в плен, но потом кто-то из них открыл огонь, то ответный огонь не может считаться военным преступлением.

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства военнопленных. Москва потребовала от международных организаций осудить преступление и провести его тщательное расследование.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать. Ранее эксперты ООН опубликовали доклад о случаях жестокого обращения с пленными обеих сторон конфликта.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти проведут расследование произошедшего. При этом она добавила, что не считает короткие отредактированные видеозаписи доказательством утверждений российских властей. Украина не заинтересована в каких-либо казнях: в её интересах сохранять жизнь как можно большему числу российских военнопленных, чтобы обменивать их на украинских, сказала украинский вице-премьер.

В апреле представители украинских властей заявляли, что проведут проверку видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлено убийство российских пленных в Киевской области. О результатах не сообщалось.