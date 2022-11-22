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Кения запретила экспорт баобабов в Грузию
Кения запретила экспорт баобабов – деревья планировали вывезти в Грузию. Как пишет Би-би-си, власти прекратили действие лицензии, которая предусматривает выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт.
«Мы договорились, что баобабы не должны экспортироваться до тех пор, пока соглашения между сторонами не будут должным образом оформлены», – заявила министр охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кении Соипан Туйя.
В октябре издание The Guardian опубликовало статью о том, что защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов из Кении в Грузию. Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия, которая скупала деревья в местечке Калифи, тогда обвинили в «биопиратсве».
В статье The Guardian не говорилось о том, кто именно и зачем приобрел деревья. Тем не менее, из открытых источников известно, что, как минимум, с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили в местечке Шекветили недалеко от Батуми.
В ноябрьском репортаже кенийского телевидения Георгий Гвасалия, который покупал баобабы в Кении, подтвердил, что планирует отправить их в «уникальный парк в Грузии», который насчитывает «множество деревьев с разных континентов». Гвасалия говорил, что для баобабов планируют создать микроклимат, схожий с кенийским.
По информации СМИ, в последние дни было выкорчевано восемь предназначенных для вывоза из страны деревьев. В ситуацию вмешался и президент Кении Уильям Руто. Он распорядился провести экстренное расследование случившегося.
Руто подчеркнул, что разрешение на выкорчевывание деревьев противоречит правительственной программе по высадке в Кении в предстоящие 10 лет 15 млрд деревьев с тем, чтобы восстановить биологическое разнообразие природы страны.
Отметим, что некоторые кенийские СМИ ошибочно сообщают об экспорте баобабов не в Грузию, а в американский штат Джорджия.
Другие новости дня
AP уволило журналиста, написавшего о падении российских ракет в Польше
Информационное агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России. Об этом сообщают The Washinton Post и The Daily Beast.
По данным изданий, журналиста зовут Джеймс ЛаПорта. Заметка была опубликована вечером 15 ноября - после падения двух ракет на востоке Польши. Автор текста ссылался на высокопоставленного представителя американской разведки, который утверждал, что "российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека".
Впоследствии Associated Press удалило новость с пометкой "последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от ее нападения". В редакции начали внутреннее расследование.
ЛаПорта освещал в Associated Press военную сферу и тему национальной безопасности, несколько лет работал внештатным корреспондентом, а в апреле 2020 года вошел в штат агентства.
- Падение ракет в польской деревне Пшеводув, приведшей к гибели двух человек, произошло 15 ноября, когда российские войска в очередной раз совершили массированный обстрел территории Украины.
- В Киеве заявляют, что ракет была российской. Россия отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента и вообще вблизи польских границ. Польские власти предположили, что речь шла о ракете ПВО Украины.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее возложил на Россию полную ответственность за взрыв в приграничном с Украиной польском селении, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету. С такой же оценкой выступил и президент США Джо Байден.
Дума утвердила документ о содействии экономическому развитию Абхазии
Госдума РФ ратифицировала соглашение о содействии социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики Абхазия на 2022–2025 гг.
По информации пресс-службы российского законодательного органа, правительство внесло документ на ратификацию 10 ноября, соглашение было подписано сторонами 4 августа. Оно регулирует вопросы оказания Россией финансовой помощи для реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии.
Реализация соглашения направлена на выполнение международных обязательств, принятых сторонами при заключении договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. При этом уточняется, что речь не идет об обязательствах в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка.
Соглашением также определяются уполномоченные органы сторон «по вопросам взаимодействия и оказания содействия в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии». Кроме того, в рамках соглашения определяются порядок и условия софинансирования Россией мероприятий по госпрограмме, а также меры контроля и ответственности за несоблюдение условии финансирования и «недостижение ключевых целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы».
- Ранее российский посол в Сухуми Михаил Шургалин заявил, что ситуация, связанная с передачей России объектов в Пицунде, «не отразится негативно на текущих объемах социально-экономического содействия» Абхазии.
- В ноябре стало известно, что курировать сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией в правительстве России будет вице-премьер Александр Новак.
В Абхазии опубликованы кадры убийства правоохранителями жителя Гагры
В соцсетях распространились кадры убийства жителя Гагрского района Амира Кетия. Он погиб от рук сотрудников МВД самопровозглашенной республики Абхазия 16 ноября 2021 года. Тогда сообщалось, что Кетия был убит при попытке взорвать гранату. Его друг Омар Хагуш получил ранение в область плеча.
Кадры, предположительно, опубликовала сестра убитого. Она признает, что Амир Кетия и Омар Хагуш планировали совершить покушение на сотрудников милиции, которых считали виновными в смерти 24-летнего Анри Атейба. Однако молодые люди, по её словам, не открывали огонь в правоохранителей, которые пытались их задержать.
«Пишу все это без цели оправдать действия Омара и Амира. А для того, чтоб люди поняли, что они не открывали огонь в сторону сотрудников. Сотрудники дали им уйти, и, как собак, расстреляли в спину. Сотрудники оправдывают себя, говорят, что они открыли ответный огонь, хотя мой брат Амир с раскрытыми руками даёт им понять, что они уходят, чтоб их не трогали, иначе он взорвет гранату. (…) Сотрудники берут ситуацию в свои руки и стреляют с трёх сторон в убегающих ребят», – говорится в публикации.
«Нужная газета» получила от правоохранителей дополнительную информацию о ходе расследования инцидента. Сообщается, что 1 июля 2022 года была назначена криминалистическая судебная экспертиза видео и звукозаписи, производство которой поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения российского Федерального Центра судебных экспертиз при Министерстве Юстиции РФ. Экспертиза пока не исполнена.
По версии правоохранителей, Кетия и Хагуш действовали умышленно, осознавали противоправность своих действий, и на требование сотрудников милиции сдаться оказали активное сопротивление с применением огнестрельного оружия. Хагуш был задержан, ему предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Как пишет «Нужная газета», проверки в отношении сотрудников милиции, применивших оружие, не проводилось. В рамках уголовного дела сотрудники милиции признаны потерпевшими. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
- О смерти 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба стало известно в середине сентября прошлого года. Сообщалось, что мужчину могли избить сотрудники Гагрского районного отдела внутренних дел, после чего он совершил попытку суицида. Анри Атейба был перевезен в клинику на территорию, контролируемую властями Грузии, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Мать Анри говорила, что его «довели до суицида в КПЗ». В отношении сотрудников УВД по Гагрскому району возбудили дело, их обвинили в халатности.
Сын макаки обиделся на отца и сбежал из Тбилисского зоопарка
Забавный случай произошел на днях во дворе Общественного вещателя Грузии. Сотрудники телевидения увидели обезьяну, которая явно намеревалась посетить их буфет, но опасалась реакции человека. Как написано на фейсбук странице зоопарка, – напрасно, потому что «все на телевидении были рады видеть нежданного гостя, и никто не забрасывал его палками и камнями. Напротив, даже пригласили на банан».
Дело в том, что в вольере для берберских обезьян – маготов или безхвостых макак, разыгралась классическая сцена между отцом и сыном за место под солнцем: новое поколение выросло и возмужало, старое поколение еще не сдает своих позиций. Неизвестно, из-за чего произошла драка, но отец победил. Сын не смог смириться с поражением и… покинул вольер.
Сделать это ему удалось несмотря на то, что вольер огорожен по соответствующему для этого вида макак стандарту: канавка с водой, электрические ограждения, высота барьера – все устроено таким образом, что макаки не могут покинуть пространство. Но, как пишет автор поста, опыт зоопарков других стран показывает, что иногда в условиях стресса животное может проявлять несвойственное ему поведение.
Сотрудники зоопарка просят не волноваться за то, что проявлять необычное поведение могут и львы – для опасных животных нормы строительства вольера крайне строги. Они «быстро вернули сбежавшего джентльмена с миром, и теперь он содержится отдельно от соперников».
Они же обещают, что очень скоро, по завершении строительства нового зоопарка, звери переедут в красивый, хорошо оборудованный, интересный вольер для берберийских макак, занимающий около 1000 квадратных метров.
«Территория будет легко поделена, а борьба поколений останется в прошлом», – пишет автор поста на фейсбук–странице Тбилисского зоопарка.
Полковника из Генштаба РФ арестовали за взятку стиральной машиной
Гарнизонный военный суд в Москве отправил полковника из Генерального штаба вооружённых сил России Ивана Мертвищева под домашний арест на два месяца по статье о вымогательстве взятки. По версии следствия, он вымогал стиральную машину у московского военкома, сообщает "Коммерсантъ".
После начала осенней призывной кампании Мертвищев, ответственный за призыв на службу, планировал проверить Объединённый военкомат Раменского района Москвы. За неделю до проверки Мертвищев позвонил военкому Раменок и "дал недвусмысленно понять", что набор призывников в военкомате идёт плохо и он "обязательно найдёт, к чему придраться", даже если по документам всё будет в порядке. Плохие результаты проверки могут отразиться на карьере военкома, предупредил Мертвищев.
Стиральная машина, стоимостью не менее 70 тысяч рублей, решила бы проблемы, сообщил Мертвищев. Военком Раменок сделал вид, что согласился на взятку, и обратился в ФСБ – её сотрудники взяли переговоры о покупке под свой контроль.
При получении стиральной машины Мертвищев был задержан. За вымогательство взятки ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 4,2 миллиона рублей. Мертвищев полностью признал вину. ФСБ и Следственный комитет России намерены проверить его на причастность к аналогичным преступлениям.
Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением
Великобритания передала Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением. Дальность полета этих ракет вдвое больше, чем у предыдущей модели, пишет The Telegraph.
Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики. Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 км, при запуске с наземных форм – 12 км. Brimstone 2 предназначены в первую очередь для поражения наземных целей, включая движущиеся транспортные средства. Сколько именно ракет передала Великобритания – неизвестно.
Стоимость одной такой ракеты составляет 207 тысяч долларов. Brimstone 2 могут самостоятельно выбирать более подходящую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара. Эта система позволяет оружию сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель, не поражая гражданские транспортные средства или менее важную военную технику противника.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов. Британская помощь в 2022 году уже превысила 3 млрд фунтов.
Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре
Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры.
Как сообщила пресс-служба СБУ, сотрудники спецслужбы проводят контрразведывательные мероприятия, направленные на "противодействие подрывной деятельности российских спецслужб", чтобы не допустить "использования лавры как ячейки „русского мира“" и обезопасить население от "провокаций" и терактов.
В СБУ подтвердили, что совместно с полицией и Национальной гвардией проводят осмотр помещений Лавры на предмет хранения оружия и укрывательства диверсионных групп и проверяют людей, которые находятся на территории.
По данным УНИАН, территорию лавры оцепили . "Страна" опубликовала фотографии людей в форме СБУ на территории лавры.
15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел признал, что на одном из молебнов прихожане пели песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь". В своем видеообращении Павел заявил, что священник Захарий, который вел богослужение, был отстранен от работы.
Позже, 22 ноября Служба безопасности Украины сообщила , что проводит "контрразведывательные мероприятия" в двух монастырях в Ровенской области — на территории Сарненской епархии УПЦ Московского патриархата.
Эти меры проводятся в рамках работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине, заявили в управление ведомства.
- В мае Украинская православная церковь (УПЦ) в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.
- В марте группа украинских депутатов внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины и изъятии её собственности. Пока законопроект находится на рассмотрении.
В Грузии рассказали об опасности экстрадиции в Россию дагестанца Кадиева
В оппозиционной партии «Европейская Грузия» состоялся брифинг по поводу суда над дагестанцем Микаилом Кадиевым и опасности в связи с его возможной экстрадицией в РФ.
По словам председателя партии Гиги Бокерия, правительство Грузии готовит правовую основу для экстрадиции Кадиева в Россию, пишет СОВА.
Суд над дагестанским активистом состоится сегодня, 22 ноября в Апелляционном суде, передает Telegram-канал Tbilisi_life.
По словам адвоката Кадиева Малхаза Патарая, подзащитный представил в Миграционное управление МВД Грузии факты его пыток во время пребывания в РФ, которые состоят как из его рассказа, так и из медицинских заключений. Однако Миграционная служба отказалась рассматривать это как вновь открывшееся обстоятельство.
Кадиев приехал в Грузию в 2011 году. РФ обвиняет его в убийстве главы администрации Хасавюртовского района в 2009 году. По словам Микаила Кадиева, на момент совершения убийства он работал в службе спасения Дагестана и никакого отношения к преступлению не имеет.
«У меня есть 14 свидетелей, которые подтверждают, где я находился [в тот момент]. Убийство произошло в Москве, а я был на территории Дагестана», — сказал Кадиев.
Российская прокуратура дважды запрашивала экстрадицию Кадиева, из-за чего последний обратился к Грузии с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В прокуратуре Грузии заявили, что обсудят вопрос об экстрадиции после того, как Министерство по делам беженцев Грузии примет решение о предоставлении статуса Кадиеву.
Министерство по делам беженцев отказало Кадиеву в связи с «необоснованным наличием источников преследования и опасности». Защита Кадиева говорила об угрозе его физической ликвидации российским правительством в случае экстрадиции.
«Не выдавайте Кадиева России» — с этим призывом в последние годы в Грузии было проведено несколько акций. Народный защитник также откликнулся на запрос об экстрадиции Микаила Кадиева в Россию. По словам омбудсмена, экстрадиция Кадиева в Россию недопустима, так как его жизни может угрожать опасность.
Кадиев был задержан в Тбилиси в 2013 году по обвинению в незаконном хранении оружия. Сам дагестанец утверждает, что оружие в его квартиру подбросили. По словам Кадиева, в действительности его преследуют за правозащитную деятельность на Северном Кавказе. В 2015 году СМИ сообщили об освобождении Кадиева.
При землетрясении в Индонезии погибли как минимум 162 человека
В Индонезии, на острове Ява, в воскресенье произошло сильное землетрясение. Его мощность оценивается в 5,6 баллов по 10-балльной шкале Рихтера. Как минимум 162 человека погибли, более 300 получили травмы. Почти 14 тыс. яванцев лишились дома и сейчас находятся в лагерях для пострадавших и беженцев.
Губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил сообщил представителям прессы, что число погибших и раненых может ещё вырасти. Всё воскресенье спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Спасательные работы будут продолжаться и ночью, и на следующий день.
По оценкам спасательных служб, землетрясением разрушено более 2300 жилых домов, а также четыре школы; сильно пострадали здания мечети и больницы.
- Индонезия находится в "огненном кольце" вулканической активности в тихоокеанском регионе - одной из самый сейсмически активных зон на планете. Самое разрушительное землетрясение последнего времени в этих местах случилось в 2004 году на острове Суматра, также входящем в состав Индонезии. Его мощность была 9,1 балла; оно вызвало цунами, которое затронуло 14 стран и унесло жизни около 226 тыс. людей, половина из них - индонезийцы.
Поставки нефти из РФ в Северную Европу снизились на 90% с февраля
За две недели до вступления в силу санкций в отношении российской нефти её поставки в страны Северной Европы снизились на 90 процентов по сравнению с февралем - с одного миллиона двухсот тысяч баррелей в сутки до 95 тысяч баррелей. Об этом пишет Bloomberg.
Единственным европейским направлением морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов остался Роттердам, отмечает агентство.
Такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт российской нефти несколько месяцев назад. В сентябре к ним присоединилась Польша. Три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах, теперь направляются в Азию. Индия закупает нефть, воспользовавшись так называемым льготным периодом. США и Великобритания ранее заявили, что освободят от санкций нефть, которая будет загружена в танкеры до вступлению в силу ограничений 5 декабря, при условии, что её доставят до 19 января.
По подсчётам агентства, общий объем поставок из России упал до 2,57 млн баррелей в сутки— это девятинедельный минимум. Как утверждает Bloomberg, доходы России от торговли нефтью снизились до самого низкого уровня с начала января. Поставки в Китай, Индию и Турцию выросли до рекордных 2,45 миллионов баррелей в сутки.
В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию – почти один миллион баррелей в день. В начале ноября Reuters сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы пока не разместили заявки на импорт сырья из России, поскольку "ожидают ясности" по механизму ограничения цен.
- Согласно восьмому пакету санкций, принятому в ответ на российское вторжение в Украину, 5 декабря вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России в страны Евросоюза, США, Канаду и Японию. Также будет запрещено страховать и выгружать российскую нефть в портах других стран, если цена на неё превышает допустимую – так называемый потолок цен, который пока не установлен, но планируется в 63–64 доллара за баррель. Это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.
- Кремль уже заявил, что не будет продавать нефть по невыгодным для себя ценам и не исключает сокращение добычи.
Россия не приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Россия не будет приглашена на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале будущего года.
Об этом объявил в понедельник председатель этого форму немецкий дипломат Кристоф Хойсген. "Российские официальные лица не приглашены на конференцию 2023 года. Мы не предоставим им платформу для пропаганды. Мы хотим обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками. Их голоса должны быть услышаны и усилены", - написал Хойсген на своей странице в Твитере.
Мюнхенская конференция по безопасности - один из самых престижных международных форумов в области международной безопасности, где принимают участие главы государств, правительств, министры, видные политики и общественные деятели из десятков стран. На сайте Конференции говорится, что у участников будет возможность оценить "уровень сплоченности альянса и политическую приверженность основанному на верховенстве закона международному порядку". Ее организаторы называют российское вторжение в Украину "поворотным моментом", вызвавшим не только "огромные страдания в Украине, но и усилившим кризисы в других концах мира".
В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении, резко негативно встреченном на Западе, он подверг резкой критике Соединенные Штаты и их союзников за то, что он назвал попыткой утвердить однополярный мир, за расширение НАТО, создающее, по его словам, угрозу России. Эта речь рассматривается ныне многими наблюдателями как сигнал о долговременных намерениях Кремля.
В 2021 году в работе Мюнхенской конференции участвовал президент США Джо Байден.
Украина повышает стоимость транзита российской нефти
Со следующего года Украина повышает стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо от компании «Укртранснафта» руководству российской компании «Транснефть». По данным Bloomberg, стоимость транспортировки нефти из России в Венгрию и Словакию с 1 января 2023 года увеличится с 11,5 до 13,6 евро за тонну сырья.
Власти Украины объясняют это решение массированными ракетными обстрелами своей территории со стороны России, которые привели к нехватке топлива, значительному дефициту электроэнергии и, как следствие, повышению ее стоимости. Кроме того, по утверждению генерального директора «Укртранснафты» Владимира Цепенды, резко возросли расходы на организацию защиты объектов компании и обеспечение безопасных условий труда ее персонала.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил получение письма от «Укртранснафты». По его словам, российская компания изучает предложение и «готовит соответствующее обращение в правительственные структуры».
- Нефтепровод «Дружба», построенный в 1960-х годах, был предназначен для поставки сырой нефти с Урала в страны тогдашнего Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Сейчас он проходит из России через территорию Украины и снабжает нефтью Венгрию, Чехию, Словакию и ФРГ.
- 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет экономических санкций против России. В него, в частности, входит запрет на транспортировку российской нефти, купленной выше установленного ЕС потолка цен. Однако это касается только нефти, перевозимой танкерами, а не трубопроводной.
Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев «СВО»
Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий для добровольцев, участвующих в так называемой «специальной военной операции» на территории Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, ветераны боевых действий освобождаются от уплаты налогов на квартиру, дом и гараж, земельного налога с шести соток, им предоставляется бесплатные проезд в транспорте, путевка в санаторий и лекарства, 50-процентная скидка за ряд коммунальных услуг, скидка на транспортный налог, а также ежемесячная выплата в размере 3 481 рублей.
В начале ноября Владимир Путин заявил, что в рамках объявленной им так называемой «частичной мобилизации» для продолжения военной операции в Украине в армию были призваны 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже находятся в зоне боевых действий. По изначальному плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. «Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается», – пояснил Путин.
НАТО призывает признать Россию террористическим государством
Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 21 ноября, единогласно приняла резолюцию, в которой призывает всех членов альянса «четко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим».
В документе также говорится, что необходимо создать специальный Международный трибунал по российской агрессии.
«Российские руководители действуют как настоящие террористы, демонстрируя беспрецедентное варварство - удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Мы должны действовать, их нужно судить как террористов в международных трибуналах», – заявила новоизбранная председательница Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гарьо-Майлям.
Ранее аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ, а также парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.
- Украина призывает страны мира признать Россию террористическим государством. В администрации США в октябре заявляли, что не готовы поддержать признание России спонсором терроризма, поскольку Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне также высказался против этого.
159 детей в России лишились отцов, призванных по мобилизации
Как минимум 159 детей в России остались без отцов с начала мобилизации: их отцы были призваны и погибли в Украине. Такую цифру приводит издание «Новая газета - Европа», проанализировавшее данные о потерях мобилизованных из открытых источников. Сиротами стали дети, по меньшей мере, в 91 семье, 15 из этих семей - многодетные.
Всего, по подсчетам издания, в Украине погибли уже как минимум 217 мобилизованных. В среднем от призыва до гибели проходило 23,5 дня.
Больше всего погибших приходится на регионы Урала: Свердловскую и Челябинскую области. В Украине погибли 60 и 27 их уроженцев соответственно. Еще как минимум 32 погибших были призваны из Волгоградской и Ростовской областей. Журналисты подчеркивают, что эти данные не обязательно отражают реальное положение дел: возможно, в этих регионах местная пресса чаще и подробнее пишет о потерях среди мобилизованных, благодаря чему больше сведений о них попадает в публичный доступ.
- Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации россиян на войну в Украине 21 сентября. Отсрочка от мобилизации могла быть предоставлена отцам четырех и более детей. В октябре число детей, необходимых для получения отсрочки, снизили до трех.
- Тем не менее многодетные мужчины все равно попадают на фронт, так как при оформлении отсрочки учитываются только дети до 16 лет и не учитываются дети супруги от ее прошлого брака, растущие в семье, если они не усыновлены отчимом или не взяты им под опеку. Также не учитываются «не родившиеся» дети: беременность жены может повлиять на отсрочку лишь в том случае, если у супругов уже есть трое детей до 16 лет, а жена беременна четвертым на сроке не менее 22 недель.
Парламентская ассамблея НАТО утвердила резолюции, в которых говорится о Грузии
В Мадриде Парламентская ассамблея НАТО утвердила две резолюции, в которых говорится о Грузии. В резолюции об инициативах в области сдерживания и обороны говорится, что она настоятельно призывает правительства и парламенты стран-членов НАТО своевременно реализовать индивидуальные пакеты потребностей, принятые на саммите 2022 года для Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.
Резолюция под названием «Новая стратегическая эра НАТО» подтверждает твердую поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Республики Молдова, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Единодушно приветствуем приглашение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, которые уже ратифицированы парламентами почти всех государств-членов, что укрепит евроатлантическую безопасность в целом и еще раз знаменует политику открытых дверей НАТО и непоколебимую поддержку евроатлантической интеграции Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины.
Призывает правительства и парламенты стран НАТО усилить поддержку уязвимых партнеров - Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы, чтобы помочь повысить устойчивость, развить их потенциал и защитить их политическую независимость. Также продолжать поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии и Боснии и Герцеговины», - говорится в тексте резолюции.
В той же резолюции написано: «Настоятельно призывает правительства и парламенты государств-членов НАТО открыто заявить, что Россия в условиях действующей власти является террористическим государством».
Келли Дегнан: США являются самыми твердыми сторонниками Грузии в НАТО
По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, Соединенные Штаты Америки являются самыми твердыми сторонниками Грузии в НАТО. Такое заявление дипломат сделала в ответ на вопрос журналиста касательно некоторых критическими заявлений, прозвучавших в Парламентской ассамблее НАТО по поводу того, что правительство Грузии делает недостаточно для сближения с НАТО, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«США являются самыми твердыми сторонниками Грузии в НАТО. В целях повышения возможностей и оперативной совместимости Грузии с НАТО мы уже много лет достаточно тесно сотрудничаем с Министерством обороны Грузии, Министерством иностранных дел и всем правительством. Очевидно, что нужно сделать больше, и это, как правило, отражается в ежегодном национальном плане, который правительство Грузии готовит в результате ежегодных консультаций с НАТО», - заявила посол США.
По словам Дегнан, США всегда стараются найти различные способы сотрудничества с Силами обороны и Минобороны Грузии, чтобы увеличить возможности Грузии и совместимость с Североатлантическим альянсом.
Кроме того, посол США подчеркнула важность возможности грузинских лидеров говорить с союзниками по НАТО и руководством Альянса.
«Я думаю, очень важно, что у лидеров Грузии есть возможность говорить с союзниками по НАТО и руководством Альянса, и искать пути сближения Грузии с членами НАТО. Это требует работы со стороны правительства Грузии, а также постоянной поддержки со стороны США и других стран-членов НАТО», - добавила Дегнан.
Сборная Англии решила не надевать нарукавные повязки One Love
Футбольные ассоциации Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сообщили, что капитаны их команд не будут надевать нарукавную повязку One Love на Чемпионате мира в Катаре. Они объяснили это угрозой санкций в отношении игроков со стороны ФИФА. Об этом сообщает Би-би-си.
«ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить нарукавные повязки на поле. Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не пытаться носить нарукавные повязки в играх Чемпионата мира по футболу»,- говорится в совместном заявлении ассоциаций. Они отметили, что были готовы платить штрафы, которые могли бы быть наложены за нарушение правил связанных со спортивной формой, но не могут рисковать предупреждениями и даже возможными удалениями игроков с поля.
Футбольные ассоциации заявили, что разочарованы решением ФИФА и назвали его беспрецедентным. «В сентябре мы написали в ФИФА, что хотим носить повязку One Love, чтобы активно поддерживать инклюзивность в футболе, и не получили ответа. Наши игроки и тренеры разочарованы. Они ярые сторонники инклюзивности и будут оказывать поддержку другими способами», - говорится в заявлении.
- Катар – абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит ее к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации «Репортеры без границ». Власти страны критикуют помимо прочего за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями (хотя на практике такие приговоры не выносились). Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).
Три человека погибли из-за обстрела турецкого города Каркамыш
По меньшей мере, три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного обстрела города Каркамыш с приграничном районе Турции. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу. Под обстрел попали школа, два дома и грузовик.
Турецкие власти заявили, что пять ракет было выпущено с севера Сирии ополченцами из группировки «Рабочая партия Курдистана» (Анкара признала ее террористической).
В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ряд ракетных ударов по населенным пунктам на севере Ирака и Сирии, где базируются отряды курдской вооруженной оппозиции. Минобороны Турции заявило, что проводит операцию в соответствии с правом на самооборону, гарантированным статьей 51 устава ООН. В результате удара, согласно сообщению ведомства, было уничтожено 89 целей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 ноября заявил, что еще в 2019 году Россия обещала «очистить» север Ирака и Сирии от террористов, а также принять участие в создании 30-километровой зоны безопасности в приграничных районах. Этого сделано не было, поэтому Турция начала собственную воздушную операцию и намерена продолжить защищать свои территории, «очищая» север Сирии.
Футболисты Ирана на чемпионате мира отказались петь свой гимн
Футболисты сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн своей страны перед матчем. По словам капитана сборной, спортсмены единогласно приняли такое решение в знак солидарности с участниками проходящих в Иране массовых протестов. Во время исполнения музыки футболисты молчали; болельщики встретили их поступок аплодисментами.
После этого они сыграли со сборной Англии. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу англичан.
- Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка ее увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение.
- Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
- Полиция жестоко преследует несогласных: по данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребенка; более 15 тыс. человек арестовано. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.
Алиев обвинил Париж в организации провокации против Азербайджана
«В рамках саммита Франкофонии против Азербайджана была организована провокация, автором которой была Франция», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию возглавляемой им партии «Ени Азербайджан», пишет Радио Азатутюн.
«Автором этой провокации была Франция, и сейчас Франция спонсирует Армению. Они называют друг друга сестрами и особо это подчеркивают, хотя могли бы называть друг друга и братьями», - сыронизировал Алиев.
По словам лидера Азербайджана, саммит Франкофонии хотел принять резолюцию, в которой были «не соответствующие действительности» формулировки против Азербайджана.
«Благодаря усилиям наших друзей все антиазербайджанские тезисы были удалены», - сказал азербайджанский лидер, не уточнив, о каких тезисах идет речь и какие страны поддержали Баку.
В своем пространном выступлении Ильхам Алиев упомянул и ОДКБ, утверждая, что в этой организации у Азербайджана больше друзей, чем у Армении. По словам президента Азербайджана, «Еревану не удалось негативно настроить этот военный блок в отношении Баку, поскольку другие члены организации не поддались на провокации Еревана».
В порту Батуми мобилизована полиция. Поступила информация о минировании судна
В Батумском порту мобилизована полиция. Заблокированы вход и выход с территории.
Как сообщили СМИ сотрудники администрации порта, саперы уже несколько часов работают на судне под флагом Болгарии.
«Распространилась информация, что если корабль покинет терминал, мина взорвется. Деталей происходящего я не знаю, мы работаем в обычном режиме», - заявил один из работников порта журналистам.
Сообщается, что в администрацию порта поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве на обозначенном судне, пишет SOVA. В Министерстве внутренних дел комментариев пока не делали. Информация не подтверждена.
Космический корабль «Орион» прошёл на минимальной высоте над Луной
Американский космический корабль "Орион" 21 ноября приблизился к Луне на минимальное расстояние во время своего первого полёта к спутнику. Трансляция велась в ютьюб-канале НАСА.
Корабль пролетел над Луной на расстоянии около 130 километров, пройдя над местом посадки корабля “Аполлон-11”, на котором люди впервые приземлились на лунную поверхность. Согласно плану миссии "Артемида-1" это было максимальное сближение во время первого полёта.
"Орион" был запущен с космодрома на мысе Канаверал 16 ноября новой сверхтяжёлой ракетой-носителем SLS. На борту корабля находятся два манекена, имитирующих будущих астронавтов.
11 декабря корабль должен вернуться на Землю. Если миссия завершится успешно, во второй полёт корабль отправится уже с экипажем, а во время третьего высадит астронавтов на поверхность спутника, вернув человечество на Луну больше, чем через 50 лет после последней посадки.
Югоосетинская милиция продолжает борьбу с энергетическими напитками
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт реализации тонизирующих безалкогольных энергетических напитков в одном из цхинвальских продуктовых магазинов. Об этом сообщила пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия оперативниками изъято из продажи 13 банок энергетиков», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в отношении владелицы магазина составлен административный протокол, материалы дела будут направлены в цхинвальский суд.
Запрет на реализацию энергетических напитков в Южной Осетии действует с 2012 года. В отношении нарушителей законодательством предусмотрены штраф и конфискация продукции.
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