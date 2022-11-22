Тбилиси и Баку работают над проектом поставок сжиженного газа в ЕС

Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Об этом 21 ноября сообщил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, в 2015 году реализация проекта была заморожена, «однако исходя из текущих событий, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках подачи газа, проект приобрел особую актуальность».

Давиташвили говорит, что реализация проекта по строительству терминала была одной из главных тем октябрьского визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.

Уже создана рабочая группа, в работе которой принимают участие Корпорация нефти и газа Грузии, Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR), партнеры из Румынии и Венгрии.

Ранее Давиташвили сообщал, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в ближайшее время подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.