Первый визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию за много лет. Переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили прошли в усадьбе князей Багратион-Мухранских и ознаменовались транзитными перспективами Грузии в новых энергетических реалиях. Правда, не обошлось без казуса, способного если не испортить, то охладить отношения Тбилиси с Ереваном.

Азербайджан готов к трехсторонним консультациям с участием Грузии и Армении – прибывший с визитом в Тбилиси азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о такой возможности на итоговой пресс-конференции в Шато-Мухрани, где до того провел переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. По словам Алиева, для этого необходима лишь политическая воля со стороны Еревана:

«После второй карабахской войны сформировалась новая ситуация. Я проинформировал премьер-министра Грузии о проходящих мирных переговорах и считаю, что для разрешения этого конфликта необходимо подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы уже поделились с Арменией пятью основными принципами и надеемся, что Армения проявит политическую волю, начнет мирные переговоры и подпишет мирное соглашение с Азербайджаном. Если это произойдет, то на Южном Кавказе воцарится мир и появятся новые возможности для сотрудничества. Сегодня у нас также есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Если Армения готова, мы готовы запустить этот формат уже сегодня».

Пока же Баку готов увеличить экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Уже в 2023 году. Основная часть переговоров, очевидно, касалась поставок энергоносителей через территорию Грузии в Турцию, которая не скрывает, что с утратой Россией энергетических позиций в Европе не прочь стать неким хабом для поставок на Старый Континент углеводородов. Вне зависимости от того, будет в этом хабе участвовать Москва или нет. И Грузия в этом контексте – необходимое звено в цепи поставок из Азербайджана и Центральной Азии в обход России. Алиев не скрывает, что транзитный потенциал Грузии сегодня в центре внимания как Баку, так и Анкары:

«Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром также провели обсуждения. Для этого есть и большой потенциал, и большая необходимость. Как отметил господин премьер, воплощенные в жизнь проекты успешно работают, и мы думаем над новыми проектами. Мы планируем увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, в 2023 году – еще больше увеличится. Таким образом, в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 млрд кубометров. Наши намерения таковы, и у нас есть такие возможности. Будут и новые темы для обсуждения. Мы хотим использовать и терминал Баку-Супса, знаю, что он сейчас не работает, но мы хотим загрузить и этот канал».

При этом Алиев напомнил своему грузинскому коллеге, что Азербайджан является одним из самых крупных инвесторов грузинской экономики. Как подчеркнул азербайджанский лидер, Баку уже вложил в Грузию три миллиарда долларов.

Ираклий Гарибашвили в долгу не остался, похвалив отца нынешнего президента Азербайджана за мудрую региональную политику:

«Я хотел бы позаимствовать слова вашего отца, общенационального лидера Азербайджана, человека, которого мы очень уважаем, Гейдара Алиева, и напомнить, что он сказал во время визита в Грузию, Тбилиси, слова, с которыми он обратился к грузинскому обществу: азербайджанскому и грузинскому народам повезло, когда им дали возможность жить как соседи и возможность близких отношений. Наши предки видели плоды этого счастья, наша задача – обеспечить вечную жизнь этим традициям и передать их будущим поколениям».

Алиев и Гарибашвили, по словам последнего, обсудили, в том числе, ситуацию в мире. Отвечая на вопрос об украинской проблематике, грузинский премьер выразил уверенность, что конфликт должен быть решен за столом переговоров:

«Конечно, мы рассмотрели сложную ситуацию в мире, текущие процессы, мы, естественно, коснулись ситуации в регионе, и все мы согласны с тем, что происходящее в Украине должно быть урегулировано путем переговоров. Также хотел бы сказать, что, безусловно, перед лицом быстро меняющихся и сложных вызовов в регионе и мире большое значение придается миру и стабильности, что является ключевым условием развития нашего региона и в целом благосостояния наших народов».

Примечательно, что в ходе визита Ильхама Алиева в Грузию в Шато-Мухрани, где проходили переговоры, параллельно проходила выставка под названием «Наследие Карабахского ханства». И азербайджанский лидер получил возможность ознакомиться с экспонатами, привезенными в усадьбу князей Багратион-Мухранских из Национального музея Грузии. Интересно, что об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского президента. А вот в пресс-релизе грузинского правительства выставка не упоминается. Тем не менее на сайте президента Азербайджана подробно рассказывается о том, какие предметы были представлены:

«Среди фотографий артефактов имеется первое изображение флага Карабахского ханства, щит шаха Исмаила, сохранившийся при династии карабахских ханов, старинные ковры, декоративные изразцы Сардарской мечети и ее фасада, а также изображения города Шуша XIX века, фасад и интерьер дворца Сардар-хана конца XIX – начала XX века, конское седло XIX века, два тара и трехструнная кяманча. Особый интерес на выставке представляют портреты Гасан Гулу-хана Каджара и Фатали Шаха Каджара, написанные азербайджанским художником-орнаменталистом и портретистом Мирзой Гадимом Иревани».

Случайное ли это совпадение или вполне осознанный реверанс в адрес азербайджанского лидера, неясно. Но, по мнению наблюдателей, подобное стечение обстоятельств, когда столь характерная выставка проходит на той же территории, где грузинский премьер принимает азербайджанского президента, вряд ли оценят в Ереване, к политической воле которого взывал Ильхам Алиев.

Подписывайтесь на нас в соцсетях