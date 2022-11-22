В Грузии построят новую военную базу для подготовки армейского спецназа

Военную базу для Сил специальных операций Минобороны Грузии построят в местечке Мухровани, в Сагареджойском муниципалитете, менее чем в часе езды от Тбилиси.

Об этом было объявлено сегодня, 22 ноября, на торжественном построении по случаю дня Сил специальных операций - сегодня им исполнилось 23 года.

Первая группа армейского спецназа в Грузии была сформирована 22 ноября 1999 года - тогда на базе Коджорского центра начался боевой курс, который успешно прошли первые 12 будущих «коммандос», пишет агентство «Новости-Грузия».

Современный центр Сил специальных операций будет полностью соответствовать стандартам НАТО. Стоимость проекта, который планируется завершить за два года - около 70 миллионов лари (около 26 млн долларов). На территории новой базы будут построены 24 новых здания и реконструированы три старых, на территории разместятся здание штаба, казармы, столовая, лазарет, плацдарм, здания различного назначения, учебный и спортивно-тренировочный центр.

Капсулу в фундамент будущего здания заложили премьер-министр Грузии вместе с министром обороны и командующим силами спецопераций.

«Силы специальных операций являются выдающимся подразделением Сил обороны, защищающими суверенитет нашей страны, а также принимавшими достойное участие в миротворческих операциях по всему миру. Сегодня мы вместе отмечаем старт действительно масштабного проекта на базе Мухровани… Будет построен один из самых выдающихся, современных центров сил специальных операций и совершенная база, полностью соответствующая стандартам НАТО», - заявил премьер Ираклий Гарибашвили.

По его словам, все эти годы помощь в строительстве вооруженных сил оказывали «главный стратегический партнер – войска США и другие страны-членов НАТО». «Их помощь на протяжении многих лет была поистине неоценимой», - подчеркнул Гарибашвили.