Грузинский патриарх поздравил российского с днем рождения

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II поздравил российского патриарха Кирилла с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится о «сложных временах» и надежде на «мир между Россией и Украиной».

«В эти сложные времена желаем Вам здоровья и всех благ Божиих. Желаем, также, чтобы Вашими и общими усилиями как можно скорее восстановились справедливость и мир между Россией и Украиной, между нашими государствами. Да хранит Господь Вас и Вашу паству!» – сказано в поздравлении.

После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл говорил, что украинцы и русские — это один народ, что конфликт спровоцировали внешние силы для ослабления России и что в Донбассе идет «подавление и истребление людей». Из-за позиции патриарха Кирилла Украинская православная церковь в конце мая провозгласила свою независимость от Русской православной церкви. В сентябре сейм Латвии поддержал инициативу президента страны Эгила Левитса о предоставлении Латвийской православной церкви независимости от Московского патриархата.

Великобритания и Канада ввели санкции против предстоятеля РПЦ. Евросоюз рассматривал возможность включения Кирилла в черный список в рамках шестого пакета санкций, однако в итоге не стал этого делать из-за позиции Венгрии, заявившей, что наложение санкций на церковного иерарха будет нарушением свободы вероисповедания.

23 июня въезд Кириллу на территорию страны запретили власти Литвы. В ноябре Кирилл заявил, что ему закрыли въезд в Евросоюз. Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не пояснил.