Часть этнических осетин, покинувших Грузию в 90-е годы, пытаются вернуться, но грузинское правительство не торопится восстанавливать их гражданство.

44-летней этнической осетинке, не пожелавшей себя назвать, уже дважды отказывали в грузинском гражданстве.

«Я родилась и выросла в Грузии. Я закончила школу именно в тот год, когда стали выдавать паспорта независимой Грузии. У меня был этот паспорт. Я и в Россию ездила по этому паспорту. В 90-е работы не было, ничего не было, и я уехала в Россию. Я и там долго ждала, и в 2007 году мне дали российское гражданство. Я вернулась в Грузию в 2017 году, с тех пор я здесь».

Все это время она хранила свой грузинский паспорт. По закону (этот закон действует до конца 2022 года), если гражданин Грузии получит гражданство другой страны и проинформирует об этом соответствующие структуры, он, скорее всего, сохранит гражданство Грузии. Однако, как говорят правозащитники, на самом деле многим отказывают, что и произошло в данном случае.

Женщина написала заявление на имя президента с просьбой сохранить ей грузинское гражданство. Вскоре ее вызвали на собеседование. В разговоре она упомянула, что у нее есть родственники в Цхинвали. Она подозревает, что это и стало причиной отказа от гражданства.

«...Мне не только не сохранили, а полностью аннулировали гражданство…».

В 2020 году она еще раз попыталась получить гражданство. Снова сдала экзамены [проверяется знание истории страны, государственного языка и законодательства] в Доме юстиции. Получила 10 из 10 баллов, но в восстановлении гражданства ей снова отказали. «Выдали мне письменное обоснование, будто я представляю угрозу общественной и государственной безопасности Грузии», - говорит она.

Поскольку у нее уже не было никакого гражданства, ее уволили с государственной службы. Она осталась без работы.

«Теперь я хочу поехать в Европу, а так как у меня нет грузинского гражданства, я не могу поехать». Я здесь родилась, здесь выросла, здесь живут мои родители, у меня здесь дом, у меня больше нигде нет дома, но они отказывают. При этом некоторые приезжают, даже не знают грузинского языка и получают гражданство. Так не должно быть».

Квартира у вас есть, гражданства - нет

По данным Народного защитника, за время конфликта 1989-1992 годов Грузию покинули около 70 тысяч этнических осетин. Большинство из них эмигрировали в Российскую Федерацию. Сегодня часть из них хочет вернуть грузинское гражданство, и у них здесь по-прежнему есть частная собственность.

В этом году Центр защиты прав человека подготовил исследование «Правовой анализ процесса реституции имущества и возвращения гражданства этническим осетинам, пострадавшим в результате конфликта». В исследовании описаны несколько подобных случаев.

Н.Т. родился и вырос в Грузии. Он уехал в Россию в 1990 году. У него есть квартира, оставленная отцом в Рустави. Впервые подал заявление на получение гражданства Грузии в 2018 году, но получил отказ. Во второй раз подал в 2021 году. На этот раз его просьба была удовлетворена и таким образом Н.Т. сейчас имеет двойное гражданство.

Б.Б. родился в Грузии, но в свое время тоже переехал в Россию. У него есть квартира в Батуми. Он разговаривает по-грузински, но плохо читает и пишет. Он не набрал достаточно баллов в языковом тесте на гражданство и получил отказ.

Л.Ф. получил российское гражданство после 2008 года. При этом от грузинского гражданства он не отказался. Сейчас он хочет подать заявление о сохранении грузинского гражданства, но не решается. Он боится, что ему откажут.

Что гласит закон?

В соответствии с законом, получить грузинское гражданство может лицо, которое:

является совершеннолетним;

последние пять лет постоянно проживает в Грузии;

владеет государственным языком;

знает историю страны и основы права;

работает или имеет бизнес в Грузии, владеет акциями или долями в предприятиях страны

Претенденты на получение гражданства должны сдать экзамен в Комиссии по делам гражданства на предмет знания государственного языка, истории и законодательства.

Президент Грузии имеет право предоставить гражданство и без этих условий, если государство заинтересовано в том, чтобы лицо стало его гражданином. Например:

соискатель гражданства имеет особые заслуги перед Грузией и человечеством;

владеет профессией и имеет квалификацию, в которой заинтересовано государство;

государство имеет иной интерес в предоставлении ему гражданства.

Русудан Пухашвили, исследовавшая вопрос гражданства этнических осетин, говорит, что часто в Грузию хотят вернуться старики, которые помнят грузинский язык, но им сложно выдержать экзамен на знание закона и истории.

«Отказ от тестирования является основанием для отказа в гражданстве. Поскольку эти люди в свое время были вынуждены покинуть страну, я думаю, что им нужно предоставить гражданство в упрощенном порядке», - говорит Русудан Пухашвили.

«Эта миграция была вызвана не только социальными проблемами, но и бегством от физического насилия. Речь идет не о тех осетинах, которые проживали в Южной Осетии, а о тех, кто жил в селах Кахети и Шида Картли», — в свою очередь отмечает исследователь Медея Турашвили.

Помимо права на восстановление собственности, из-за отказа в гражданстве Грузии лицо больше не имеет доступа и к ряду услуг, например, страхованию, пенсионному обеспечению, а также не имеет права на покупку земли сельскохозяйственного назначения.

«У них сохранилась эмоциональная связь с этой страной. Они хотят восстановить справедливость. И речь не идет о тысячах или сотнях случаев. Мы искали этих людей полгода и смогли изучить около 80 дел», — говорит Русудан Пухашвили.

По данным Центра социальной справедливости, схожие проблемы с получением гражданства есть у мусульман-месхетинцев, этнических армян, проживающих в Грузии, и чеченских беженцев.