В тбилисской клинике родила 12-летняя девочка

К утру 24 ноября 70 процентов Киева всё ещё оставалось без электричества. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Энергоснабжение было прервано днём 23 ноября после массированной российской ракетной атаки по объектам инфраструктуры Украины. Удары были нанесены и по Киеву.

Город накануне остался и без водоснабжения. По словам Кличко, к утру его вернули в левобережных районах, на правом берегу Днепра планируют запустить в четверг.

В Минэнерго Украины заявили, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по стране восстановлено. Уже накануне вечером удалось восстановить энергоснабжение во Львове. Многие районы по всей стране, однако, остаются без света. Сложная ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях, в Одессе.

По словам министр энергетики Украины Германа Галущенко, к вечеру ожидается подключение к энергосистеме атомных электростанций, что приведёт к сокращению энергодефицита.

Российские военные накануне выпустили по Украине несколько десятков ракет. Главной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. Подобные массированные удары Россия наносит регулярно с 10 октября. Последняя атака привела к масштабным отключениям не только электричества, но и водо- и теплоснабжения в Украине.

По просьбе Киева Совет безопасности ООН вечером 23 ноября собрался на экстренные консультации. По видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал Совбез принять резолюцию с осуждением "энергетического террора", а также пригласил в Украину экспертов ООН, чтобы они оценили масштабы повреждения инфраструктуры.

Постпред имеющей в Совете безопасности право вето России Василий Небензя признал, что Россия наносит ракетные удары по объектам инфраструктуры, заявив, что их цель - ослабить украинскую армию. В гибели мирных жителей в результате обстрелов он обвинил саму Украину и страны Запада, которые поставляют ей средства ПВО. "Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов" - сказал Небензя, выступив с утверждением, что именно ракеты ПВО или обломки сбитых ими ракет попадают в жилые дома.

Известно о 10 погибших в результате ударов 23 ноября в Киеве и Киевской области.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала последние действия России "позорной эскалацией" и подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин "пытается превратить зимние холода в оружие". Она назвала "бесчеловечной" такую стратегию.