Выполнение Грузией 12 рекомендаций в ЕС оценят весной 2023 года

Выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет оценено Еврокомиссией весной будущего года. А решение страны ЕС примут до конца 2023-го. Об этом сообщил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский.

«Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Время еще есть, потому что, согласно календарю, мы оценим выполнение рекомендаций лишь весной следующего года. Официальное заключение Еврокомиссии ожидается только в октябре. Затем, в конце будущего года, наши лидеры, Европейский совет обсудит прогресс, достигнутый Грузией и другими странами. Так что время еще есть. Я знаю, что грузинская сторона поставила перед собой очень амбициозные сроки, в парламенте идет работа по реализации 12 рекомендаций. Мы хотим, чтобы этот процесс проходил инклюзивно и конструктивно, при участии всех – как правящей партии, так и оппозиционных партий и гражданского общества», – отметил дипломат.

Говоря о рекомендации Брюсселя о деолигархизации, посол назвал её «непростым приоритетом».

«Надеемся, что этот законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения, и рекомендации Венецианской комиссии будут приняты во внимание», – сказал посол ЕС в Грузии.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что оппозиция не принимает участия в работе над выполнением рекомендаций Еврокомиссии. При этом один из приоритетов, который необходимо выполнить Тбилиси, предусматривает снижение политической поляризации.