Инициируемый «Грузинской мечтой» закон «О деолигархизации» на финальной стадии своего принятия встретил противодействие европейских партнеров. Представительство ЕС в Грузии после рассмотрения закона во втором чтении настоятельно рекомендовало партии власти запросить на законопроект оценку Венецианской комиссии. Это предложение вызвало растерянность в грузинской власти: ее законопроект был переводом на грузинский соответствующего украинского закона. Но украинская власть, как оказалось, запрос на оценку Венецианской комиссии отозвала.

Посол США Келли Дегнан не оставила «Грузинской мечте» пространства для маневра. Правящая партия пыталась по-своему интерпретировать размещенное в Twitter заявление по поводу законопроекта «О деолигархизации» представительства ЕС в Грузии, несмотря на его однозначность:

«Законопроект о деолигархизации прошел второе чтение. Мы повторяем наше настоятельное предложение: заключение Венецианской комиссии должно быть запрошено и реализовано до его принятия».

Из заявления следует, что на эту тему разговор шел и прежде. Хотя «Грузинская мечта», продвигая с 31 октября украинскую модель закона «О деолигархизации», утверждала, что этот закон одобрен Еврокомиссией, что, предоставляя статус кандидата Украине в Брюсселе, европейские партнеры призывали Киев продолжать претворять в жизнь закон «О деолигархизации». А значит, если следовать этой логике, закон хорош.

При этом «Грузинская мечта» и на комитетских слушаниях, и в первых двух чтениях на пленарных сессиях пренебрежительно отмахивалась от замечаний и опасений оппозиции. Оппонентам власти не нравилось, что украинская модель подгоняется под грузинскую реальность, что и в самой Украине этот закон принимался на фоне острых дискуссий. У человека, попавшего в реестр олигархов, нет права оспорить это решение.

Вдобавок «Грузинская мечта» перед вторым чтением исключила из законопроекта единственное отличие от украинской модели – сравнительно либеральную мысль о том, что реестр олигархов будет составлять аппарат парламента (в Украине этим занимается Совет национальной безопасности и обороны – СНБО), тем самым обеспечивая слабую, но все-таки вовлеченность в процесс оппозиции. Теперь, в случае утверждения закона, кого вводить в список олигархов, будут решать премьер-министр Ираклий Гарибашвили и аппарат правительства. С учетом его жесткой риторики по отношению к оппонентам, у оппозиции не остается сомнений в том, что закон «О деолигархизации» станет в его руках орудием преследования политических оппонентов.

На все это в «Грузинской мечте» отвечали, что дождутся оценки Венецианской комиссии по украинской модели, что эта оценка и замечания подойдут и грузинскому законопроекту, почти идентичному украинской версии. Но посол США Келли Дегнан, отметив важность рекомендации представительства ЕС в Грузии, неожиданно для всех сообщила, как важно направить законопроект экспертам Европейского суда по правам человека (Венецианской комиссии), поскольку Украина запрос об оценке своего законопроекта отозвала. Значит, и оценки не будет.

Депутаты «Грузинской мечты» такого поворота не ожидали. Рати Ионатамишвили недоумевал:

«Интересно. Об этом ни в личных беседах, ни в публичных заявлениях посол ЕС не говорил, и об этом мы узнаем от посла США. Мы обязательно выясним, в чем дело, почему Украина отозвала запрос из Венецианской комиссии, и так примем решение».

Ярый оппонент посла Келли Дегнан, депутат «Силы народа» Созар Субари иронично предположил, что, видимо, американский дипломат вмешивается и в дела Венецианской комиссии:

«Мы не смогли найти подтверждения этой информации. Не знаю, если это заявление-поручение Келли Дегнан и Венецианская комиссия слушается ее в этом, этого не знаю. Но если украинскому закону не нужно заключение Венецианской комиссии, значит, оно не требуется и грузинскому закону».

Зачем полемизирующей с украинскими властями по многим вопросам «Грузинской мечте» и ее сторонникам нужно так рьяно следовать и защищать украинскую модель деолигархизации? У оппозиции свой ответ на этот вопрос: «Грузинская мечта» рассчитывает таким образом оградить от обвинений Бидзину Иванишвили. Избавить Грузию от его чрезмерного влияния Европарламент рекомендовал властям Грузии в своем проекте резолюции по оценке выполнения обязательств в рамках Договора об Ассоциации с ЕС и 12 рекомендаций для получения статуса кандидата.

Депутат «Нацдвижения» Леван Бежашвили, автор альтернативного законопроекта о деолигархизации, призвал власти вместе с ее вариантом направить на правовую оценку и инициированный его партией законопроект. В варианте «Нацдвижения» указаны шесть критериев, по которым определяется статус олигарха. При этом решение о включении лица в реестр олигархов предоставляется Конституционному суду на основе иска одной трети депутатов парламента. В «Нацдвижении» не возражают, если после оценки Венецианской комиссии и с учетом их рекомендаций две версии законопроекта будут объединены в один.

Другой части парламентской оппозиции не нравится ни один вариант законопроекта, говорит депутат «Гирчи» Александр Раквиашвили:

«Я не буду голосовать ни за один законопроект. Вариант «Грузинской мечты» – против владельца оппозиционного ТВ «Формула» Давида Кезерашвили, а второй («Нацдвижения») – против Иванишвили. Ни один из этих законопроектов не имеет ничего общего с теми проблемами, решение которых от нас ждут в ЕС».

В профильных НПО сегодня отмечали, что все зависит от политической воли «Грузинской мечты» и что ситуация с правовой точки зрения тупиковая. По закону в третьем чтении вносятся лишь технические поправки, не имеющие отношения к содержанию. «Грузинская мечта» не позднее 29 ноября намерена принять закон «О деолигархизации», который, возможно, станет одним из главных провальных пунктов в процессе получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС.

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