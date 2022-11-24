Саммит ОДКБ в Ереване завершился скандалом – премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Армению не устраивает позиция организации по армяно-азербайджанскому конфликту. Ереван ожидал военной поддержки со стороны блока и четкой политической оценки азербайджанской агрессии. Однако его предложения по тексту не были приняты участниками саммита.

Несмотря на то, что декларация - это сугубо протокольный документ, его отсутствие говорит о серьезных разногласиях, говорит Георгий Гобронидзе.

«Мне понятно разочарование Армении по поводу поведения России и других членов ОДКБ. По итогам нескольких боестолкновений, по утверждению армянской стороны, Азербайджан занял более 100 кв км ее территории. Члены организации не только не признали этот факт, но и предложили Армении самостоятельно заняться дипломатическим урегулированием конфликта. Это вызвало серьезное раздражение в Армении. Отсюда и демарш Пашиняна».

В то же время, по словам эксперта, не стоит упускать из виду одну немаловажную деталь.

«В целом, Россия для Армении остается стратегическим партнером номер один, и говорить об отходе Армении от России несерьезно. Однако активность западных стран в направлении урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией налицо. Контакты между руководителями обоих государств Южного Кавказа прошли как на высшем уровне в ЕС, так и в США, поэтому лидер России Владимир Путин сегодня попытался в Ереване максимально задобрить Армению. Впрочем, на фоне укрепления военных и экономических связей с Азербайджаном все это выглядит малопродуктивным. Пока рано говорить о смене внешнеполитического вектора Армении, однако очевидно, что лидер Армении Пашинян пытается диверсифицировать внешнеполитическую повестку дня».