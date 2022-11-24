Зурабишвили: заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Зурабишвили подчеркнула, что это – «очень важный вопрос для репутациии достоинства страны». По словам президента, представители её администрации регулярно встречаются с консилиумами, созданными для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили.

Зурабишвили считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».

Она также не исключила, что Саакашвили могут отправить за границу на лечение, добавив, что все зависит от заключения консилиума и решения суда.

Ранее в интервью Би-би-си Зурабишвили вновь заявила, что не планирует помиловать экс-президента Михаила Саакашвили, так как это решение, по её словам, приведет к «дальнейшей поляризации в стране». При этом Зурабишвили не хочет, чтобы бывший президент умер в тюрьме.