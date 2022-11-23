В Тбилиси прошли немногочисленные акции, приуроченные к 19-летию «Революции роз». Главный призыв участников протеста – освобождение Михаила Саакашвили. Председатель «Нацдвижения» Ника Мелия сегодня заявил, что Саакашвили – узник Путина в условиях «Грузинской мечты». Автор «Революции роз», 19 лет назад прославившийся во всем мире как реформатор, и основанная им партия «Национальное движение» претерпевают нелегкие времена.

Ни День святого Георгия, широко отмечающийся в Грузии, ни 19-летие «Революции роз» не придали сегодня Михаилу Саакашвили сил, чтобы обратиться через соцсети или своего адвоката к широкой общественности. Адвокату Шалве Хачапуридзе нечего было сказать ожидавшим его у клиники «Вивамеди» журналистам.

«Он был под капельницей и плох, я не смог там задержаться более двух минут», – сказал Хачапуридзе и передал содержание его краткой беседы с Саакашвили, который попросил как можно скорее обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания:

«Он сказал, что уже невозможно терпеть эти боли, это состояние и потому как можно скорее надо обратиться в суд». Адвокат Хачапуридзе предположил, что все необходимые экспертные заключения у них на руках будут на следующей неделе, и тогда же они обратятся в суд.

Кроме этого, сегодня сторонники Михаила Саакашвили у здания правительства вновь потребовали освобождения бывшего президента, отмечая его роль и заслуги в преобразовании жизни в Грузии на пути евроатлантической интеграции.

О заслуге «Миши и его команды», о том, что благодаря «Революции роз» весь мир заговорил о грузинских реформах, сказал в своем видеообращении председатель «Нацдвижения» Ника Мелия:

«Миша и его команда совершили прорыв. Именно этого ему не смогло простить террористическое государство, одержимое русским империализмом. Поэтому в условиях «Российской мечты» Миша является личным узником Путина».

Нике Мелия приходится бороться как за свободу бывшего президента, так и за свое место. Его обращение было записано в предвыборном ключе. Очень скоро состоятся внеочередные выборы на пост председателя бывшей партии власти.

Один из конкурентов Мелия, Георгий Мумладзе, отмечая день «Революции роз» со своими сторонниками у здания парламента, еще раз рассказал о своих планах в случае победы в борьбе за пост:

«В условиях моего председательства обязательно начнется кампания по освобождению Михаила Саакашвили. И это будет кампания принуждения российского олигарха по всей стране, непосредственно у домов Бидзины Иванишвили и офисов «Грузинской мечты».

Несмотря на то, что, как известно, Михаил Саакашвили не приветствует эти партийные пертурбации, борьба за власть там в разгаре. Именно в этом ключе расценили письмо в соцсети бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, который лоббирует на пост главы ЕНД депутата Левана Хабеишвили:

«Мы и сейчас победим точно так же, как тогда», – написал Вано Мерабишвили под фотографией автоколонн, направляющихся в Тбилиси в дни «Революции роз».

Наблюдатели пребывают в ожидании очередного раскола в «Нацдвижении», как это было в 2016-м, когда его возглавлял бывший глава Совбеза, ныне лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия. По его мнению, «Революция роз» требует продолжения:

«Идеи той революции не были полностью претворены в жизнь при нашей власти, а в условиях этого режима мы идем в обратную сторону и стоим перед огромной опасностью. Поэтому задачи и идеалы «Революции роз» пока еще нужно выполнить».

Эту дату в «Грузинской мечте» не любят вспоминать, а если и вспоминают, то в негативном ключе. Как было накануне, когда генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе пояснил, кого и что нужно считать прорывом для страны:

«Господин Бидзина Иванишвили является человеком, который благодаря своему непосредственному участию смог покончить с тем криминальным, кровавым режимом, который представляло «Национальное движение», и это самое большое благо, самый большой подарок нашей стране».

В «Грузинской мечте» считают, что Михаилу Саакашвили в тюрьме ничего не угрожает, что все действия и акции разыгрываются в очередных революционных сценариях. Как отметил сегодня депутат Давид Матикашвили, этой цели служил год назад и приезд в Грузию Михаила Саакашвили, но именно для него он оказался роковым.

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