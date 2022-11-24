Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории находящегося в аренде у АО «Концерн Росэнергоатом» пансионата «Литфонд» имени Дмитрия Гулиа. Со ссылкой на пресс-службу Минздрава Абхазии об этом сообщил ряд абхазских СМИ.

Вчера в ходе встречи, участие в которой приняли вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, председатель госкомитета по управлению гостимуществом и приватизации Беслан Кубрава и первый замгендиректора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава, обсудили строительство медицинского центра.

Вот что рассказал в ходе телеинтервью, стоя с абхазскими госчиновниками на фоне большого портрета Дмитрия Гулиа в вестибюле основного корпуса пансионата, Джумбер Ткебучава, которого в Абхазии многие хорошо знают и помнят по работе в советские времена в руководстве города Ткуарчала:

«Мы несколько дней уже находимся в Сочи, где проходит большой форум. И наша компания «Росэнергоатом», представленная несколькими топ-менеджерами, решила заехать в Абхазию и посмотреть, в каком состоянии находится пансионат, который у нас в аренде. Мои коллеги увидели его, все в восторге не только от пансионата, но и от людей, которые их принимают. Вы видите, что у нас уже сделано, последние два года ведем реконструкцию этого пансионата. Сейчас идет проектирование, будет медицинский корпус, планируем построить семь этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения. Так что в скором будущем этот вопрос будет решен. Руководство концерна не против, а наоборот, поддерживает нас. Безусловно, этот медицинский корпус будет построен, и мы с удовольствием будем оказывать соответствующие услуги гражданам всей Абхазии».

Глава Минздрава Эдуард Бутба продолжил:

«Мы прекрасно понимаем, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали отдыхать, особенно Пицунда и Гагра. Если сможем наполнить межсезонье, чтобы люди приезжали и оздоравливались, не важно, на какой территории это будет, сегодня это Пицунда, завтра будет Восточная Абхазия. Все районы Абхазии если будут наполняться постепенно нашими уважаемыми гостями, оздоравливаться будут люди – это будет очень хорошо».

Данная новость вызвала немалый интерес в Абхазии, но и немало вопросов в интернет-сообществе. Вот некоторые комментарии пользователей под никами:

«Где они найдут столько врачей для своего семиэтажного медцентра? В Пицунде не хватает специалистов. На весь «Литфонд» всего один стоматолог. В «Самшитке» стоматолог работает по свободному графику. Для медцентра за глаза хватит двух этажей»;

«Будет здание, будут и врачи того же «Росатома». В чем проблема?»;

«Будут работать вахтовым методом, сезонно? Им это надо – сниматься с насиженных мест и ехать куда-то, пусть и временно, оголяя при этом свои клиники?»;

«А почему нет? Ездить вахтовым методом в Пицунду – это совсем не то же, что в Сургут или Ханты-Мансийск. И заработок, и отдых на море…»;

«Слушайте, а почему мы меряем медцентр этажами? Этажи очень разными бывают по площади. Кстати, основной корпус пансионата – 14 этажей. А парковая зона пансионата – всего 2 тысячи квадратных метров».

А некоторые наблюдатели на фоне идущих уже полгода споров вокруг ратификации абхазско-российского соглашения по госдаче «Пицунда» обратили внимание на следующий аспект - ведь то, что пансионат «Литфонд» находится в аренде у «Росатома», ничуть не мешает последнему заниматься там капитальным строительством. Причем речь тут идет не только о планах, но и уже построенных дополнительных спальных корпусах. Кстати, известный абхазский поэт Владимир Зантариа говорил как-то об этом в телеинтервью одному из местных интернет-изданий.

Тут, конечно, не обойтись без краткого экскурса в историю пансионата. В советские времена он принадлежал Литфонду СССР, и начиная с 1973 года здесь отдыхало и работало над своими произведениями множество именитых советских литераторов. Но после распада СССР и грузино-абхазской войны пансионат надолго пришел в запустение. Его довоенные сотрудники приложили, много усилий, чтобы сберечь его имущество, а в отсутствие отдыхающих использовали его столовые под аренду для свадеб и других застолий местных жителей. Но наладить полноценный отдых для российских туристов, когда те снова поехали в Абхазию, у них не было возможностей. На рубеже веков после долгого обсуждения пансионат был сдан в аренду «Росатому».

Как уточнил сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу, все эти годы абхазским литераторам пансионат предоставляет 24-дневные путевки с 50-процентной скидкой. Вторую половину стоимости путевки оплачивают литфонды Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, каждый по 11 путевок.

Российские же туристы, которые сейчас в основном заполняют почти триста номеров трех спальных корпусов пансионата – основной трехэтажные «новый» и «семейный» – люди разных профессий и возрастов, много отдыхающих приезжает с детьми. В последние годы здесь появилось немало спортплощадок. А медцентр, очевидно, сможет превратить пансионат в санаторий, каковых в Абхазии после войны по сути не осталось.

30 июня этого года Кабмин Абхазии на своем заседании принял решение о продлении аренды пансионата «Дом творчества имени Дмитрия Гулиа» («Литфонд») до 2050 года. Как сообщил председатель Госкомимущества республики Беслан Кубрава, арендатор объекта – ООО «Энергоатом Инвест» добросовестно выполняет свои обязательства. Объем вложений в пансионат составляет полтора миллиарда рублей, проведены работы по ремонту основного корпуса на восемьсот койко-мест. Кубрава рассказал, что сроки договора аренды еще не истекли, однако арендаторы обратились с просьбой о продлении договора, так как они вложили серьезные деньги в объект и хотят продолжать эти вложения. Премьер-министр Александр Анкваб тогда сказал, что, учитывая важность объекта для республики, отношения с арендаторами необходимо продолжить. Таким образом, Кабмин приостановил действие постановления о передаче «Дома творчества имени Дмитрия Гулиа» Литературному фонду Союза писателей Абхазии до 19 марта 2050 года, пока действует договор аренды.

Возражений со стороны абхазских писателей на это слышать не приходилось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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