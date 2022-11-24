Итак, ЭТО наконец произошло. Пока только в Украине. Будем надеяться, что только ПОКА. Произошло то, чего уже давно следовало ожидать, то, что должно было произойти много-много лет назад, ну, или как минимум 25 февраля 2022 года, на следующий же день после российского вторжения.

Киевские власти наконец всерьез взялись за гадюшник под названием Украинская православная церковь Московского патриархата.

В связи с этим у меня единственный вопрос – почему так поздно? Почему украинские власти столько лет спокойно смотрели, как прямо у них под носом, в главном храме страны беспрепятственно действует открытая, демонстративная российская агентура? Наверное, это как-то связано с международными делами – то есть признанием канонических церковных территорий, которые часто могут не совпадать с государственными границами, вроде как все мировое православие так считает, и мы ничего не можем с этим поделать.

Да плевать на Константинополь, Рим или кого-то там еще – у вас под носом работает банда, которая занимается разложением вашего населения, она должна быть уничтожена, а следы ее существования стерты, даже если этого не признает никто в мире.

РПЦ – это полное и абсолютное зло, и все, что с ней связано, будет таковым. Их невозможно исправить, поскольку они более чем горбатые. Никакого христианства в России не было никогда, нет и, скорее всего, не будет, этот уродливый гомункул неисправим, и он всегда будет олицетворять крайнюю степень фарисейства и человеконенавистничества.

В лучшем случае, Русская православная церковь – это просто гигантская бизнес-корпорация, которая заколачивает миллионы из воздуха. Лимузины, дворцы, дорогостоящие побрякушки, церкви, отделанные золотом, под стать мышлению российских попов, уверенных в том, что чем богаче будут храмы, тем приятнее будет Богу.

Но это было бы полбеды, в конце концов, делать деньги – это не самое страшное на свете, есть нечто похуже. РПЦ является надежным проводником российской имперской политики, верным и беспрекословным подчиненным Кремля. Попы из РПЦ готовы взять под козырек и выполнить любое, самое мерзкое и богопротивное поручение вышестоящих органов, да и попробовали бы они не выполнить – им тут же перекроют финансирование, и корпорация обанкротится.

РПЦ брызжет фонтаном верноподданнической ненависти и является одной из основ новой российской идеологии – традиционные ценности, православие, антизападничество. Российские попы проповедуют своей пастве самые изощренные теории заговора о том, что весь мир стремится уничтожить Священную Русь, что Европа и Америка погрязли во грехе, и на фоне мирового морального упадка Россия – единственное светлое пятно на глобусе.

Если послушать их один раз, – то будет смешно: это же такая нелепость, кто в нее поверит? Но когда одно и то же в неокрепшие мозги усилиями как РПЦ, так и пропагандистских СМИ вбивают больше 20 лет, – тут уже совсем не до смеха.

Сам факт существования УПЦ МП на территории Украины – это уже большое упущение властей страны… А о моральном облике промосковской поповщины свидетельствует хотя бы тот факт, что сейчас, во время войны, во время беспощадных бомбежек всей Украины в храмах Московского патриархата продолжают славить русский мир. Ничего удивительного в этом нет – Украина не их страна, они ей не служат…

Что ж, лучше поздно, чем никогда. Судя по всему, российская поповская бесовщина в Украине будет разогнана. Как говорится, аминь.

Но есть еще одна конторка, которая явно напрашивается… Вторая, младшая сестра во Христе, вреда от которой не меньше, чем от первой, которая уже почила в бозе..

Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости. За последние 20 лет Грузия изменилась до неузнаваемости, но лишь один институт сохранился, не претерпев даже минимальной трансформации, – ГПЦ сейчас даже не такая, как была 30 или 40, а все 300 или 400 лет назад.

Паства у нее – под стать ей. Недавно в городе Зугдиди 15-летний подонок убил 14-летнего мальчика – заколол его спицей из-за какой-то мелочи. Было очень любопытно заглянуть на его профиль в «Фейсбуке» – там они церкви, иконы, «Я люблю нашего патриарха»… Вполне типичная картина: можете посмотреть на страницы в социальных сетях всех убийц, бандитов, погромщиков, ксено- и прочих фобов – везде то же самое…

Грузинская поповщина легко уживается с любыми проявлениями преступного поведения, но зато нещадно борется с западным влиянием.

С ними намного сложнее, чем с их украинскими братьями и сестрами. Если УПЦ МП – это открытая, демонстративная агентура, то ГПЦ – это, скорее, идейное родство. Грузинская церковь не является филиалом российской, она не выполняет ее указания, не подчиняется Москве – их союз совсем другого рода: он не подкреплен никакими формальными соглашениями, а имена грузинских крупнокалиберных попов не числятся в базе данных российских спецслужб. Их роднит одинаковое болезненное, патологическое видение мира…

23 ноября параллельно с очередной варварской бомбардировкой Украины глава ГПЦ поздравил с днем рождения патриарха Кирилла. Нашей церкви нет дела до геноцида в Украине, у нее свои соображения. Тоже, в общем, ничего удивительно: глава Коза ностры направил поздравление главе Каморры. Братья по разуму, для которых гибель десятков тысяч человек – это так себе, мелочь по сравнению с золотыми унитазами и черными членовозами… Истинные христиане, ничего не скажешь.

На днях мы видели рейд в Киево-Печерской лавре, однако вряд ли скоро увидим такое в Храме священной троицы в Тбилиси. Процессы в грузинской церкви идут совсем по другому направлению – они готовятся пожирать друг друга в период, который все застенчиво называют «после Илии Второго».

На сегодняшний день на свет божий всплыло слишком много негатива о деятельности ГПЦ – коррупции, пророссийских настроениях, лояльном отношении к преступникам. Авторитет церкви сильно пошатнулся, но он пока держится исключительно на персоне Илии Второго, но вот в период того самого «после Илии», когда бандитскую организацию наконец-то возглавит, как и полагается, бандит, все пойдет ускоренными темпами.

Повторения рейда в Киево-Печерской лавре не будет – ГПЦ съест сама себя. И в этом тоже ничего странного: они ведь там все – традиционные грузины. А единственное на свете, в чем может преуспеть традиционная Грузия, – это саморазрушение.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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