20 ноября исполнилось 76 лет со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева). Патриархат Грузии и Католикос-Патриарх не поздравили главу РПЦ с днем рождения открытым письмом. Ни пресс-служба Патриархии, ни официальный сайт Патриархии не опубликовали никакой информации о поздравлении. Если бы не Московская Патриархия и российские СМИ, опубликовавшие 22 ноября текст, подписанный Илией II, общественность и не узнала бы, что патриарху, который поддерживает российское правительство и войну с Украиной, в Грузии желают восстановление здоровья и справедливости. «Ваше Святейшество! Поздравляем с днем рождения c Христовой любовью! В эти трудные минуты желаем Вам здоровья и милости Божией. Мы также хотим пожелать вашими и совместными усилиями скорейшего восстановления справедливости и мира между Россией и Украиной, между нашими государствами», – говорится в тексте поздравления, направленном Кириллу и подписанном Католикосом-Патриархом Всея Грузии.

Многие украинские и западные политики обвиняют Кирилла в поддержке войны. Российский патриарх включен в санкционный список правительства Великобритании. В своей проповеди 25 сентября Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл сказал, что Православная Церковь верит в прощение грехов военнослужащих, принявших военную присягу. Профессор Университета Сулхана-Сабы Орбелиани, теолог Гоча Барнов говорит, что обмен патриархов поздравлениями с днем рождения или Днем Ангела – это вообще общепринятая практика и вопрос этикета. Однако по отношению к Кириллу оправдаться этикетом не получится, поскольку, как говорит Гоча Барнов, патриарх Кирилл, благословляя войну и оружие, благословляет смерть и насилие.

"И делается это тайно, без публикации на открытых платформах. Почему не опубликовали? Чтобы не последовала критика, неприятные комментарии», – сказал Радио Свобода Гоча Барнов. Однако, как сказано в Евангелии, «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным». Информация о поздравлении с днем рождения стала известна благодаря Московской Патриархии. Теолог Бека Миндиашвили поздравления Патриарха Всея Руси с той формулировкой, которая использована в послании грузинского патриарха, считает ни чем иным, как поддержкой победы России.

«Потому что Кирилл Гундяев – главный идеолог терроризма, оправдывающий резню украинцев и грузин. То, что делает Патриарх Всея Грузии, безнравственно и антигосударственно, это предательство. Это поздравление является крайним оскорблением в адрес (Патриархов Всея Грузии – ред.) Амвросия Хелаиа, Георгия (Кириона II) Садзаглишвили, героев, павших за Грузию и Украину, и это поздравление в то же время является кощунством и отрицанием распятого Христа!", – говорит Бека Миндиашвили. В Патриархии Грузии не комментировали ни текст поздравления, ни его критику. Свою позицию в беседе с журналистами изложил митрополит Ахалкалакский, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили).

«Между церквями существуют отношения, для разрыва которых нужны очень серьезные аргументы. Мы все через это прошли. Через то, что сегодня происходит в Украине, прошла Грузия –​ сначала в 90-е годы, потом во время войны 2008 года, но это не является достаточным основанием для того, чтобы патриарх разрывал отношения с патриархом. Это неправильно, лично я так считаю», – заявил митрополит Николоз, который не разделяет мнение, что российский патриарх является открытым сторонником устроенного Россией кровопролития в Украине. «Это ложь, – сказал Николоз Пачуашвили, –​ это неверная информация. Это раздутая и измененная информация. Кирилл –​ Патриарх всея Руси, и эта война идет на его территории. Так что, будто бы патриарх Руси миром помазывает гранаты, которые будут убивать людей, это ложь». Тем не менее российские пропагандистские СМИ интенсивно распространяют информацию, в которой священнослужители подбадривают, благословляют и молятся за российских солдат, воюющих на Украине. И в этом отношении патриарх Московский Кирилл не является исключением. «Мы всегда помним, что Украина и Россия — это одна страна и один народ. Киев невозможно отделить от нашей страны, потому что это место, где началась история России. Русская Православная Церковь сохраняет и русское, и украинское национальное самосознание», – сказал в первые дни вторжения в Украину Кирилл I, который 13 марта 2022 года в Москве передал икону Богородицы командующему Росгвардии. Генерал армии Виктор Золотов участвует в войне против Украины, человек, близкий к Путину. Именно к нему патриарх Кирилл обратился со следующими словами: «Я хочу подарить вам эту икону для нашего воинского храма, чтобы она могла укрепить веру и дух молодых воинов, приносящих присягу Родине».

Три недели назад в Украине был убит русский священник Михаил Васильев, известный как «батюшка-десантник», который был настоятелем храма имени великомученицы Варвары и святого Ильи Муромца в штабе РВСН (Российских войск стратегического назначения). Михаил Васильев в эфире телекомпании Московского Патриархата открыто критиковал не только тех, кто бежал от мобилизации, но и русских матерей, пытавшихся спасти от войны своих единственных сыновей. «Каждой даме Господь попустил родить множество детишек. И если дама, соблюдая эту заповедь «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его рисуют. Бог не выдаст, свинья не съест», – заявил российский священник, погибший 7 ноября 2022 года в Украине.

Известно, что многие священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата поддерживают действия Кремля и помогают российской армии, вторгшейся в Украину. Как пишут украинские СМИ, российское духовенство делало это до 2014 года и делает до сих пор, в ходе полномасштабной войны. По информации телепроекта Радио Свобода «Настоящее время», за 9 месяцев войны Служба безопасности Украины возбудила более двадцати уголовных дел в отношении духовных лиц Московского Патриархата. Во время обыска в резиденции митрополита Винницкого Ионафания, сотрудники СБУ изъяли письма, предназначенные Патриарху Кириллу, записи гимнов-молитв, прославляющих Россию, а также агитационные листовки с портретами Путина. Священника подозревают в нарушении четырех статей УК, одна из которых - оправдание российской агрессии в Украине. На освобожденной территории Харьковщины на кадрах, снятых вооруженными силами Украины в одном из сельсоветов, можно увидеть камеру для заключенных и рядом с ней комнату с иконами. На видео, снятом «Настоящим временем», поясняется, что помещение обустраивали священники, помогавшие оккупационным силам.

По информации издания «Левый берег», с начала масштабной войны на сторону России перешли как минимум четыре представителя Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Митрополит Изюмский и Купянский Елисей, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон, настоятель Мелитопольского монастыря архимандрит Иоанн и настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне архимандрит Алексий находились в Кремле при объявлении об аннексии украинских территорий. Многие священнослужители Московского Патриархата не скрывали своих пропутинских взглядов после «Революции достоинства» 2014 года и незаконной аннексии Крыма. В пропагандистском фильме телеканала «Россия-1» «Крым. Дорога домой», российские духовные лица рассказывают, как крымский священник прятал русских казаков в храме в первые дни аннексии.

Пророссийские боевики также нашли убежище в Святогорском монастыре на Донбассе. Генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук рассказал, что в подвалах монастыря долгое время хранились запасы боеприпасов. О поддержке духовенства говорил и известный лидер сепаратистов Игорь Гиркин, который летом 2014 года называл себя министром обороны ДНР и военным комендантом Донецка. «Вся моя личная охрана состояла из духовенства Святогорского монастыря. В полном составе, от первого до последнего лица, были священнослужители. У нас в составе бригады было одно из подразделений, которым командовал послушник Святогорского монастыря», – рассказал Игорь Гиркин.

К концу октября Служба безопасности Украины возбудила 23 уголовных дела в отношении служителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Среди более чем 30 подозреваемых есть те, кто собирал информацию для Кремля, а также военную информацию для корректировки артиллерийского огня. Диакон Илия Чигладзе считает, что Католикос-Патриарх Грузии не только не должен был поздравлять российского патриарха с днем рождения, но и должен был поступить, как поступили Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и его Синод, которые после 22 ноября перестали упоминать во время службы имя Московского Патриарха Кирилла.

«Александрийская православная церковь приняла решение о лишении епископского сана так называемого Патриаршего экзарха Африки митрополита Леонида Горбачева, который до этого вторгся в оккупированный Цхинвальский регион Шида Картли и установил юрисдикцию Московского Патриархата; старейшая и величайшая историческая Александрийская Апостольская церковь осудила новую русскую церковно-идеологическую ересь «Русский мир», – написал диакон в соцсети. По словам профессора Университета Сулхана-Сабы Орбелиани, богослова Гочи Барнова, даже это короткое, на первый взгляд, поздравление говорит о большой трусости и предательстве. «Патриарх Грузии не поздравляет других патриархов с днем рождения или интронизацией, но никогда не забывает поздравить Кирилла, потому что патриарх Грузии ментально связан с Россией, там его разум, совесть и все остальное. Проблема подавляющего большинства священнослужителей Грузинской церкви заключается в русском менталитете. Это губительно для Грузии в целом, не только для Церкви. Это разрушает государство, потому что Церковь — влиятельный институт и имеет большое влияние на массы», – говорит Гоча Барнов. Он считает, что чрезвычайно важен и контекст, на фоне которого прозвучали поздравления: «Мы стали свидетелями того, как два дня назад Папа и Патриарх Александрийский отлучил представителя Русской Православной Церкви в Африке митрополита Леонида (Горбачева). Кроме того, древнейший Александрийский Патриархат разорвал евхаристическую связь с Русской Церковью. Это очень важный шаг, которому должны следовать все церкви. Было бы очень хорошо, если бы все церкви разорвали евхаристическую связь с Россией. И именно на этом фоне, когда начинается процесс разрыва евхаристической связи с Россией, Патриарх Грузинский поздравляет Патриарха Российского с Днем Ангела».