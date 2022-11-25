По подсчетам неправительственной организации Transparency International в результате передачи леса в Раче российскому бизнесмену грузинского происхождения Давиду Хидашели государству нанесен ущерб в размере более двух миллионов лари. Сам бизнесмен говорит о слабости государства и предлагает свои активы всем желающим со значительной скидкой.

Несколько месяцев назад информационное интернет-издание «Мтис амбеби» выяснило, что государство выдало 49-летнюю лицензию на организацию охотничьего хозяйства на трети территории региона Рача компании, владельцем которой является бизнесмен со связями в России Давид Хидашели.

Раскрытие реальной личности лицензиата и сделки в целом вызвало негативную реакцию общественности, оказавшись неожиданностью как для экологов, так и для местных жителей. В сделке много странностей с точки зрения лесопользования и природоохранного законодательства, из-за чего экологи обратились в суд, а местное население собирает подписи с требованием аннулировать лицензию.

Кроме прочего, из-за сделки государство понесло серьезные финансовые убытки – из-за выдачи лицензии на частную охоту на трети территории Рачи стало невозможным создание крупной охраняемой территории, которая могла бы приносить значительные доходы.

«Дело в том, что в сентябре 2021 года Фонд природы Кавказа (Caucasus Nature Fund) достиг уникального соглашения с частным фондом Wyss Foundation. Правительство Грузии (Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства) подписало с этими фондами меморандум, по которому подразумевалось создание пяти новых охраняемых территорий в Грузии (в Шида Картли, Раче, Сванети, Самегрело и Гурии), на что фонды были готовы выделить 14 миллионов долларов США при соблюдении международных экологических стандартов», – говорится в расследовании TI.

18 июля, через два дня после того, как в эфире телекомпании «Пирвели» был показан сюжет – расследование о сделке с Давидом Хидашели, правительство объявило, что на 50 894 га в Раче будет создана заповедная зона. Охраняемая территория такого размера потребует финансирования в размере 2 290 230 долларов США от CNF. Однако из-за того, что Минприроды передало Хидашели часть земель, государство недосчиталось 2 057 593 лари (619 757 долларов), а заповедная территория перешла в частные руки.

«По решению правительства этот участок будет частью охотничьего хозяйства Давида Хидашели, за которое он заплатил в 13 раз меньше», – утверждается в публикации TI.

Давид Хидашели – деловой партнер и друг российского олигарха Владимира Евтушенкова. В 2007-2014 годах он возглавлял компанию Евтушенкова «Система», принимающую, в частности, участие в проектах российской военной промышленности. Также он является главным фигурантом т.н. дела картографов – расследование о спорной территории между Грузией и Азербайджаном было начато на основании карт, добытых Хидашели в России. По оценке неправительственных организаций и общественного защитника, это дело имело исключительно политическую подоплеку. По словам самого Давида Хидашели, достать карты просил его лично Бидзина Иванишвили. Впоследствии Иванишвили публично благодарил Хидашели за это.

Экологи разводят руками. По словам руководителя «Зеленой альтернативы» Ираклия Мачарашвили, заключения таких сделок стало возможно благодаря изъянам законодательства:

«Главный вопрос – с какой стати государство решило создать охотничье хозяйство на территории, которую можно было передать в Национальный парк? По логике, Минприроды должно было получить больше земель под заповедник и получить на это больше финансирования. Здесь угадываются конкретные интересы. Нынешний Лесной кодекс позволяет абсолютно непрозрачно заключать такие сделки без консультаций с экспертами и общественностью. В кабинетах министерств любое частное лицо может затребовать покупку леса и через аукцион сделать это, не нарушая закона».

Как подчеркивают эксперты, по результатам сделки возникает брешь в безопасности страны. Дело в том, что переданная Хидашели территория граничит с севера с Россией, а с востока с оккупированной Южной Осетией. Сосо Берикашвили, декан университета «Кавкасия», предлагает ограничить покупки лицам, имеющим связи с государством-оккупантом:

«У государства должна быть стратегия по вопросу передачи земель лицам, имеющим связи в высших кругах России. Последние события в Украине показали, что необходимо соблюдать максимальную осторожность. До прояснения дела я бы ввел мораторий на такие сделки. Есть не один пример, как Россия использует интересы своих сограждан в целях экспансии».

Сам бизнесмен планирует продать имущество, принадлежащее его семье, чтобы «уйти в сторону». Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении бизнесмена.

Как заявляет Хидашели, «законодательство и правительство настолько беспомощны, что не могут защитить победителя открытых торгов от «необоснованных нападок и лжи, и не видит иного выхода, кроме как отойти в сторону»:

«Чтобы общество убедилось, что эти фальшивые проповедники ни на что неспособны, я предложил своей семье до 31 декабря объявить тендер, на котором каждый желающий сможет приобрести с 20-процентной скидкой половину приобретенного имущества, в том числе лицензию в Раче».

В целом, по мнению аналитиков Transparency International, причиной нанесенного государству ущерба могла быть коррупционная сделка или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами. НПО призвало Генеральную прокуратуру начать расследование и определить, не содержат ли признаки преступления решения, связанные с передачей лесов в Раче.

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