Экс-председатель Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов обратился через социальные сети к президенту Гаглоеву с просьбой вернуть югоосетинский паспорт епископу Аланской епархии Амвросию, изгнанному из Южной Осетии президентом Бибиловым в 2018 году без права въезда в республику. В Аланской епархии к инициативе отнеслись с одобрением и сообщили «Эху Кавказа», что работа по реабилитации опального клирика уже ведется.

18 апреля 2018 года по приказу президента Бибилова у владыки Амвросия Мефонского (в миру Адриан Бэрд) югоосетинские силовики на Верхнем Руке отобрали паспорт, когда епископ выезжал из республики, и в устной форме объявили, что отныне для него въезд в Южную Осетию запрещен.

По мнению Георгия Кабисова, история постыдная, ее необходимо исправить:

«И по-человечески это неправильно, и с юридической точки зрения противозаконно. Не знаю, чем руководствовались в ту пору руководители республики, но сделали они это в крайне унизительной для епископа форме. В принципе, они тогда привыкли так поступать – унизить человека для них не составляло большой проблемы. Сегодня есть возможность восстановить справедливость и закон. Я прошу нашего президента Алана Эдуардовича вернуть гражданство владыке Амвросию, человеку, который много сделал для Южной Осетии».

После изгнания епископа в республике разразился скандал. Спикеры общественного мнения не скрывали своего раздражения. В защиту владыки выступила руководителя медиа-центра «Ир» Ирина Гаглоева:

«Это человек, который многие годы здесь сеял добро, мир. Он пробуждал в людях лучшие чувства, в тех, кто потерял в себе уверенность, потерял надежду, потому что все-таки трудные времена переживала наша республика. Владыка Амвросий – очень светлый человек, к нему со стороны паствы самое искреннее отношение было и будет, вне зависимости от того, где он будет находиться – в республике или за ее пределами. То, что с ним сделали сегодня, – это, конечно, беспредел. Издевательство. И сделали это люди, которые больше всех кричат на каждом углу о Боге, о высоких материях, а сами поступают низко. Очень больно и горько это осознавать».

Властям тогда пришлось оправдываться, дескать, паспорт изъяли потому, что он был ненастоящим – это был сувенир. Но подобные оправдания лишь подогревали негодование общественности. Через некоторое время возмущения улеглись, но президенту Бибилову эту историю не простили. Местные наблюдатели считают, что закат его политической карьеры начался именно в тот день – 18 апреля.

На протяжении четырех лет для Амвросия Мефонского дорога в Южную Осетию была закрыта. Лишь после выборов президента у владыки появилась возможность навестить паству, говорит благочинный Аланской епархии отец Иаков (Хетагуров):

«Владыка приезжал на Троицу (12 июня), мы воспользовалось тем, что ему уже не грозили прежние власти. Он приехал на три дня и провел службу, паства была рада его появлению.

– Президент Гаглоев с ним встретился?

– Президент в это время был в Москве. Зато были взаимные поздравления с праздниками, и слава Богу. Сейчас у нас в администрации президента решается вопрос об урегулировании запретительных формальностей в отношении владыки».

«Эхо Кавказа» спросило отца Иакова, все-таки что это было, по его мнению? Некая установка из Москвы, чтобы изгнать епископа, или, может быть, речь идет о чрезмерном рвении президента Бибилова и он таким образом пытался продемонстрировать первопрестольной свою верность?

Говорит благочинный Иаков (Хетагуров):

«Президенту не надо было вмешиваться в наши дела. Без его вмешательства мы здесь прекрасно сосуществовали – и Московская патриархия, и Аланская епархия, и Грузинская епархия – мы друг другу не мешали, кто куда хотел, туда и ходил, там и молился – на осетинском, русском или грузинском. У нас тут был, если можно так сказать, малый Иерусалим. Канонически мы не могли молиться вместе, но проводили совместно конференции, здесь вместе с Владикавказской епархией организовали свято-георгиевские чтения, они нас приглашали в Беслан, мы там вместе служили… Но потом все было разрушено вот этими гонениями.

– И все-таки кто, по-вашему, инициатор гонений?

– У меня нет конкретных фактов, чтобы утверждать, будто кто-то отдал приказ. Кому это было выгодно? Однозначно Бибилов от этого проиграл – он потерял всю паству Аланской епархии. Кто-то скажет, это много, кто-то считает – мало, но оказалось достаточным, чтобы сказаться на результатах выборов».

Отец Иаков отмечает: чтобы попасть в РЮО, владыке необходимо сначала получить российскую визу. Если бы за гонениями стояла Москва, неважно духовенство или светские власти, то что помешало бы отказать владыке Амвросию в праве на въезд?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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