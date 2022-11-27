Зураб Чиаберашвили не исключает, что выдвинет себя в выборах председателя ЕНД

Бывший член «Национального движения» Зураб Чиаберашвили не исключает участия в выборах председателя «Единого национального движения», сообщает Общественный вещатель Грузии.

Чиаберашвили пишет в соцсети, что размышления о его возможном участии в выборах связаны с несколькими вопросами, в том числе с тем, как «Национальное движение» может организованно действовать для освобождения Саакашвили, Ники Гварамия и других лиц, и как партия должна стать основой мирного, широкого протестного движения.

По словам Зураба Чиаберашвили, его окончательное решение также зависит от того, «насколько существует ресурс для проведения избирательного процесса в режиме политической дискуссии, а не поливания грязью».

«Лидером «Национального движения» должен быть человек, который превращает партию в ключевого актора мирного, ненасильственного, широкого протестного движения. В дальнейшей борьбе – будет ли она на избирательных участках или на улице – будет важна организованность и дисциплина партийного ресурса «Национального движения», но также будет важна и широкая общественная поддержка, которую партии должны обеспечить широкие связи будущего лидера «Национального движения» как внутри страны, так и за ее пределами», - написал Зураб Чиаберашвили.