После выступления региональных лидеров ЕНД с требованием перемен в крупнейшей оппозиционной партии углубился кризис. В партийном руководстве не скрывают раздражения инициативой снизу, но тем не менее консультации о внутрипартийных перевыборах уже начинаются.

Напряжение в «Национальном движении» продолжает нарастать. Внутрипартийный кризис углубился после вчерашнего брифинга, на котором региональные лидеры выступили с требованиями перемен. Им оппонирует часть лидеров партии, которые считают, что любые вопросы надо обсуждать внутри партии, не вынося сора из избы.

Председатель парламентской фракции партии Хатия Деканоидзе сегодня заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы партии, однако выразила недовольство инициативами лидеров второго эшелона.

«Я не буду вдаваться в теории заговора, кризисы иногда случаются. Мы часто говорили о выборах, можно было бы договориться о сроках, но политика часто публичная сфера, и она была вынесена на суд общественности, так решили некоторые члены. Договориться обо всем можно было, в том числе и по срокам выборов», – подчеркнула Хатия Деканоидзе.

Сам председатель партии Ника Мелия на специальном брифинге выразил готовность побороться за место председателя. Впрочем, раздражения в отношении авторов вчерашнего демарша он не скрывал.

«Ближайшее время наверняка покажет, каковы были истинные причины и цель столь поспешного проведения брифинга в таком виде. Я открыто поднял вопрос о выборах внутри партии полтора месяца назад – сделал это по собственной инициативе и в присутствии людей, которые сегодня требуют выборов. По этому вопросу было согласие, предметом обсуждения были сроки проведения выборов. Если меня что-то и устраивает, так это перевыборы – открытые, публичные и с участием абсолютного большинства сторонников», – заявил лидер партии.

По информации некоторых СМИ, на место главы партии претендует генеральный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили. Сегодня он эти слухи опроверг, однако согласился с необходимостью скорейших перемен:

«Полностью поддерживаю людей, которые вчера высказали эту инициативу. Мы не имеем права не учитывать их мнение. Поэтому я приветствую то, что председатель принял этот вызов. Я не собираюсь выставлять свою кандидатуру. Но я уверен, что появятся другие люди», – заявил политик журналистам.

В других оппозиционных партиях с демонстративным безразличием реагируют на обострение внутрипартийной борьбы в ЕНД. В «Лело» не видят перспектив сотрудничества с «Нацдвижением». По словам политического секретаря Саломе Самадашвили, ближайшей целью партии является объединение проевропейских сил. Происходящие в недрах ЕНД процессы политик назвала «индийским сериалом».

«Я не верю, что «Нацдвижение» сможет преподнести что-то фундаментально новое. Это банальная борьба за формирование избирательных списков. Мне неинтересны происходящие там процессы, и, судя по последним опросам общественного мнения, это не интересует девять человек из десяти. Этот индийский сериал просто засорит эфир и затмит мировые политические процессы».

В партии Георгия Гахария «За Грузию» также считают, что на фоне текущих внешнеполитических вызовов эта тема не заслуживает внимания.

«Это не должно быть главной темой обсуждения. Еще более прискорбно то, что крупнейшая оппозиционная партия, вместо участия в обсуждении структурных реформ в непростые времена, занимается внутрипартийным дележом. Единственная их цель – не демократизация страны или евроинтеграция, а захват власти любой ценой. Поэтому они так себя ведут», – сказал депутат Михаил Даушвили.

В «Грузинской мечте» с нескрываемым удовлетворением наблюдают за происходящими у оппонентов процессами. Как выразился депутат Арчил Талаквадзе, ЕНД пожинает плоды своей деструктивной деятельности:

«То, что они желали для Грузии и ее народа, они получили в своей партии. Дело в том, что «Национальное движение» теряет тот статус, на который они претендовали, они больше не являются основной оппозиционной партией, не являются они и партией будущего, у них нет лидеров и планов на будущее».

По всей видимости, окончательное решение по перевыборам в ЕНД будет принято на ближайшем заседании политсовета, которое состоится в скором времени. Как полагают наблюдатели, реорганизация партии затянется до конца текущего года.

Подписывайтесь на нас в соцсетях