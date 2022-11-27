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Самолет из Стамбула не смог сесть в Тбилиси из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, совершавший рейс Стамбул-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту. Причиной стал сильный ветер, передает Общественный вещатель.
По имеющейся информации, самолет вернулся в Турцию и совершил посадку в запасном аэропорту города Эрзурум. Рейс будет выполнен позже.
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Глава «Энергоатома»: россияне, возможно, готовятся покинуть Запорожскую АЭС
Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин утверждает, что наблюдаются признаки того, что российские войска готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Слова чиновника, сказанные в телеэфире, цитирует «Украинская правда».
По словам Котина, в последнее время «очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль». Глава «Энергоатома» отметил, что в последнее время стало возникать впечатление, что российские военные «собирают чемоданы и воруют все, что могут найти».
Пять дней назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и ее демилитаризации. Известно, что ситуация на АЭС обсуждалась, в частности, в телефонных разговорах президентов России и Франции. Официально российская сторона не говорила о возможности оставления Запорожской АЭС.
Два человека погибли при обстреле Курахова в Донецкой области
В результате обстрела со стороны российских войск в городе Курахово Донецкой области погибли два человека, еще один ранен - сообщил глава украинской областной администрации Павел Кириленко. На опубликованных фото последствий удара видно, что он пришелся в том числе по детской площадке. Пострадали жилые дома.
За последние сутки в Украине в результате боевых действий погибли семь мирных жителей, 19 получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Пять человек погибли при обстрелах в Донецкой области, один в Херсонской и еще один погиб, наступив на мину, в Харьковской области.
Утром в воскресенье российские войска нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. По данным местных властей, есть серьезные разрушения, о жертвах не сообщается. Также была повреждена линия электропередачи в Херсоне, однако, как утверждается, ее удалось быстро восстановить.
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграме, что в результате обстрела было нарушено электро- и водоснабжение в поселке Ленинский на окраине города Шебекино. О пострадавших не сообщается. Сообщается также об обстреле контролируемого Россией Донецка.
Ни украинские, ни российские военные пока не комментировали сообщения об обстрелах 27 ноября.
Зураб Чиаберашвили не исключает, что выдвинет себя в выборах председателя ЕНД
Бывший член «Национального движения» Зураб Чиаберашвили не исключает участия в выборах председателя «Единого национального движения», сообщает Общественный вещатель Грузии.
Чиаберашвили пишет в соцсети, что размышления о его возможном участии в выборах связаны с несколькими вопросами, в том числе с тем, как «Национальное движение» может организованно действовать для освобождения Саакашвили, Ники Гварамия и других лиц, и как партия должна стать основой мирного, широкого протестного движения.
По словам Зураба Чиаберашвили, его окончательное решение также зависит от того, «насколько существует ресурс для проведения избирательного процесса в режиме политической дискуссии, а не поливания грязью».
«Лидером «Национального движения» должен быть человек, который превращает партию в ключевого актора мирного, ненасильственного, широкого протестного движения. В дальнейшей борьбе – будет ли она на избирательных участках или на улице – будет важна организованность и дисциплина партийного ресурса «Национального движения», но также будет важна и широкая общественная поддержка, которую партии должны обеспечить широкие связи будущего лидера «Национального движения» как внутри страны, так и за ее пределами», - написал Зураб Чиаберашвили.
Орбан: независимость Украины нужна для безопасности Европы
Сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступление на съезде Международного объединения христианских демократов.
По словам венгерского премьера, самое главное для Европы сейчас – отсутствие опасности со стороны России. «Для этого нам нужна суверенная Украина», - сказал Орбан.
Вместе с тем премьер признал, что в ЕС нет единого мнения о способах решения конфликта между Россией и Украиной. По словам Орбана, Венрия продолжит обсуждать санкции в отношении России с Брюсселем.
Виктора Орбана неоднократно обвиняли в пророссийской позиции в конфликте Москвы и Киева. Например, премьер Венгрии говорил, что не будет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии и не поддержал план ЕС о выделении Киеву 18 миллионов евро. При этом Будапешт заявил о выделении украинской стороне 187 миллионов евро в качестве льготного кредита.
СБУ пришла с обыском в православную церковь в Ивано-Франковске
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.
«Правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству», – цитирует заявление ведомства Украинская служба Радио Свобода.
СБУ отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для проверки данных об использовании епархии как ячейки «русского мира», использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.
На этой неделе СБУ приходила с обыском в Киево-Печерскую лавру и еще несколько украинских монастырей. По мнению ведомства там могут укрываться диверсионно-разведывательные группы, например, россиян или белорусов.
Кроме того в украинский парламент внесен законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви.
Документ внесен на следующий день после обысков в Киево-Печерской лавре, Корецком женском монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.
- В мае Украинская православная церковь объявила о независимости от Русской православной, но многие украинские политики продолжают критиковать ее за промосковскую, по их мнению, позицию.
- В октябре СБУ провела обыски у тульчинского митрополита Ионафа (Елецких), его обвинили в хранении «пророссийской литературы».
- Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.
Патриархия Грузии возложила на СМИ вину за произошедшее в монастыре Цхрамуха
Народный защитник Грузии Нино Ломджария осудила заявление главы службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе. Омбудсмен назвала «крайне опасным» комментарий протоиерея в связи с ограблением и изнасилованием, произошедшими в женском монастыре Цхрамуха в Хашурском муниципалитете.
По информации агентства SOVA, Джагмаидзе возложил ответственность за инцидент, в том числе, на журналистов. В соцсети Facebook он написал, что случившееся – результат «скрытой и организованной антицерковной кампании», которую, по словам священнослужителя, проводят критически настроенные СМИ, «теологи» и «эксперты». Протоиерей назвал и конкретные телеканалы – оппозиционные Mtavari Arkhi, TV Pirveli и Formula.
«На наших глазах готовится картина того, что происходило в самые тяжелые периоды гонений на Церковь. Гонения при Диоклетиане мотивировались тем, что христиане были главным препятствием на пути экономических и политических побед Римской империи», - написал Андрия Джагмаидзе.
Нино Ломджария, однако, назвала эти слова спекуляциями и попыткой создать образ врага из невинных людей. Она предупредила, что такие заявления могут спровоцировать новые случаи насилия.
«Вскоре после трагедии в Терджоле в монастыре Цхрамуха произошло тяжелейшее, жесточайшее преступление, вся страна потрясена. Но перекладывать ответственность за это преступление на представителей конкретных СМИ крайне опасно и неправильно. Завтра какой-нибудь гражданин, возможно, подстрекаемый этим заявлением, может физически расправиться с журналистом, совершить насилие, что мы уже не раз видели», - заявила Народный защитник.
Напомним, по факту ограбления и изнасилования в монастыре были задержаны двое мужчин 39 и 27 лет, ранее судимые. 70-летняя монахиня госпитализирована в одну из клиник Тбилиси. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Уголовное дело возбуждено по статьям 179, часть 2 (Разбой, совершенный группой лиц) и 137, часть 3 (Изнасилование, совершенное группой лиц). Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы.
Давид Арахамия: Следующая неделя может быть очень сложной
Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что предстоящая неделя может быть очень сложной. По его словам, к этому готовятся правительство, военные и экстренные службы.
«Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать. Мы готовимся. Готовятся военные», - написал Арахамия в Telegram-канале.
Давид Арахамия призвал каждого украинца позаботиться о себе и своих семьях. В частности, сделать запас воды, пищи длительного хранения, зарядить телефоны и павербанки, а также узнать, где ближайший «Пункт несокрушимости», пишет Общественный вещатель Грузии.
NYT: 20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы военной помощи Украине
20 из 30 преимущественно небольших стран НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для поставки оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя военно-политического союза.
Собеседник газеты уточнил, что остальные страны – в основном крупные союзники – Франция, Германия, Италия, Нидерланды по-прежнему в состоянии предоставлять военную помощь Киеву. По словам источника, в общей сложности НАТО передало Украине оружия на сумму в 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с оборонным бюджетом Франции.
Евросоюз утвердил более трех миллиардов евро компенсации государствам-членам за их помощь Украине из европейского фонда мира, но теперь он исчерпан почти на 90 процентов.
Эксперты The New York Times также отмечают, что в ходе боевых действий обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Страны Запада оказались не готовы к такому сценарию.
Газета приводит пример Афганистана, где войска НАТО выпускали по 300 артиллерийских выстрелов в день, не беспокоясь о противовоздушной обороне. Вооруженные силы Украины могут запускать тысячу ракет в день, и при этом они нуждаются в военной помощи и средствах защиты от российских снарядов.
«ВКонтакте» закрыл группу «Совета матерей и жен военнослужащих»
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу общественного движения «Совет матерей и жен военнослужащих». Причиной блокировки стало требование Генеральной прокуратуры России. Группа продолжает быть доступной через VPN, также у «Совета» есть каналы в телеграме и твиттере.
«Совет матерей и жен военнослужащих» - неформальное общественное движение, образовавшееся после начала мобилизации российских резервистов для отправки на войну в Украине. Большинство его участниц - родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы.
Матери и жены призывников не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации: об отправке необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.
На прошедшей неделе «Совет матерей и жен» провел съезд в Москве. Активистки требовали, чтобы на их круглый стол пришли представители Министерства обороны России, однако те не откликнулись. Также представительницы «Совета», как и представительницы «Комитета солдатских матерей», не были приглашены на встречу президента России Владимира Путина с матерями мобилизованных 25 ноября: как выяснили независимые издания, большинство приглашенных туда были чиновницами «Единой России» и местных администраций.
Основательница «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова начала общественную деятельность после того, как ее сына мобилизовали и отправили в Украину. Она завела группы в социальных сетях и призвала присоединиться всех, чьи родственники оказались в той же ситуации. Сейчас в «Совет» входят представительницы 89 городов России.
14 ноября активистки «Совета» провели пикет в Петербурге у здания штаба Западного военного округа, чтобы передать военным свои требования вернуть плохо обученных мобилизованных с передовой.
«Совет матерей и жен» связан с общественным объединением «Общенародный союз возрождения России» под руководством Светланы Лады-Русь (Пеуновой), находящейся в розыске и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве.
В Китае проходят протесты из-за коронавирусных локдаунов
В городах Китая проходят массовые протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, которую проводит китайское правительство. Китайские власти объявляют жесткие локдауны в населенных пунктах, где есть заболевшие.
Протесты начались после того, как в городе Урумчи на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнем квартиры.
Урумчи находится в локдауне уже более трех месяцев. В нем проживает около 4 миллионов человек. Из-за жестких ограничений многие из них уже около 100 дней не могут выходить из дома. 24 ноября в одном из многоэтажных домов возник пожар, и из-за , предположительно, закрытых на локдаун дверей многие жильцы не смогли выбраться наружу. Городские власти отвергли эту версию, заявив, что жильцы неправильно поняли правила техники безопасности.
Протесты, которые начались в Урумчи охватили многие крупные города и университетские кампусы Китая. Изначально митингующие требовали отмены локдаунов, но, например в Шанхае демонстранты стали требовать отставки главы Китая Си Цзиньпина и отмены руководства Коммунистической партии Китая в целом. Полиция разгоняет митинги и проводит задержания.
С начала пандемии коронавируса Китай придерживается максимально жестких мер, чтобы сдерживать распространение инфекции. В то время как большинство стран мира ослабили эпидемиологические правила, Китай по-прежнему объявляет строгие локдауны при выявлении заболевших, закрывая целые районы, жителям которых неделями и месяцами не разрешается выходить на улицу.
Задержанные в Швеции россияне могли жить рядом с отравителями Скрипалей
Недавно задержанная в Швеции по подозрению в шпионаже супружеская пара россиян, возможно, была знакома с сотрудниками ГРУ, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Об этом сообщил сооснователь Bellingcat журналист Эллиот Хиггинс.
Задержанные россияне Сергей Скворцов и Елена Кулькова, как утверждают расследователи Bellingcat с 1999 года владеют квартирой в Москве, на улице Зорге 36. О том, жила ли семья когда-либо в этой квартире, неизвестно. 20 лет назад супруги переехали в Швецию.
Одна из квартир в том же доме зарегистрирована на Дениса Сергеева, предполагаемого сотрудника ГРУ, причастного к покушению на Скрипалей в 2018 году. Известно также, что Сергеев под именем Сергея Федотова несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
Еще одна квартира в доме 36 на улице Зорге, по сообщению Bellingcat, принадлежит Андрею Аверьянову, главе секретной воинской части. Расследователи связывают Аверьянова со взрывом на складах боеприпасов в чешском селе Врбетице в 2014 году.
Кроме того, по данным Bellingcat, в том же доме зарегистрирован офицер ГРУ Андрей Ильченко. Его, в частности, считают участником кампании по дезинформации вокруг крушения «Боинга» Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.
Также в квартире на Зорге 36 зарегистрирована дочь Скворцова и Кульковой, которая работает в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.
- О задержании эмигрантов из России в Швеции сообщалось 22 ноября. Тогда же стало известно, что 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова живут в стране с 1997 года и имеют шведское гражданство.
- СМИ утверждают, что у обоих супругов образование в сфере электроники и техники. Они владели несколькими компаниями, некоторые из них производили и поставляли электронное оборудование. Среди стран, куда отправлялся товар была и Россия. Шведские журналисты предполагают, что супруги могли быть связаны с радиоэлектронной разведкой ГРУ.
Северная Корея стремится стать главной ядерной державой мира
Северная Корея должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом в воскресенье в своем обращении к военным и ученым заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Он также поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.
Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытания «Хвасон-17». Ракета способна достичь территории США и отразить «американскую ядерную угрозу»- это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал «Хвасон-17» самым сильным стратегическим оружием в мире.
На испытаниях баллистической ракеты Ким Чен Ын присутствовал лично, с женой и 12-летней дочерью, чье имя не называется. Это было первое публичное появление дочери главы государства. Поскольку власть в КНДР фактически передается по наследству, эксперты высказали мнение, что таким способом Ким Чен Ын продемонстрировал свою возможную преемницу.
США 21 ноября потребовали созыва Совета безопасности ООН для обсуждения северокорейских ядерных испытаний. Заместитель главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится Ким Чен Ыну сестрой, обвинила Совбез ООН в провокации и «политике двойных стандартов».
Глава МИД Армении выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.
«Глубоко потрясен сообщением о смерти министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича», - написал Мирзоян в своем микроблоге.
Макей скоропостижно скончался накануне в возрасте 64 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Беларуси с 22 августа 2012 года. Ранее на этой неделе Макей в составе белорусской делегации был в Ереване, где проходил саммит ОДКБ.
Нона Гаприндашвили в восьмой раз завоевала звание чемпионки мира среди ветеранов
Нона Гаприндашвили – победительница чемпионата мира по шахматам среди ветеранов (+65 лет), который прошел в Италии. Общественный вещатель Грузии отмечает, что легендарная шахматистка завоевала этот титул в восьмой раз.
Нона Гаприндашвили – одна из самых титулованных спортсменок в истории шахмат, выигравшая одиннадцать Олимпиад и пять чемпионатов мира. Нона Гаприндашвили - обладательница первого шахматного «Оскара» и лауреат «Золотой пешки Европы».
Президент Тайваня Цай Инвэнь ушла с поста главы правящей партии
Президент Тайваня Цай Инвэнь объявила вечером в субботу, что уходит с поста главы правящей Демократической прогрессивной партии. Партия потерпела почти повсеместное поражение на местных выборах. Премьер-министр Тайваня Су Чжень-Чан, который принадлежит к той же партии, попросил Цай продолжать исполнять обязанности президента по крайней мере до тех пор, пока не будет возможности сменить ее без нарушения стабильности в регионе.
Тайвань сейчас переживает сложные времена: Китай усилил свои претензии на его территорию. Несмотря на то, что официально Пекин выступает за мирное решение «тайваньской проблемы», он стягивает войска к пограничному пространству Тайваня, и, по словам экспертов, нельзя исключать возможность полномасштабного военного вторжения китайской армии на остров. В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал осуществить «скорое и неизбежное воссоединение» с Тайванем, правда, не упомянув о вероятности применения силы.
На выборах, завершившихся 26 ноября, победу в большинстве округов одержала партия КМТ. Ее председатель Эрик Чу назвал победу партии в региональном масштабе хорошим стартом для президентских выборов в 2024 году, когда КМТ сможет выдвинуть своего кандидата в президенты.
Партия КМТ ранее открыто обвиняла Демократическую прогрессивную партию в лояльности материковому Китаю и недостаточной готовности защищать независимость Тайваня.
Цай Инвэнь сейчас отрабатывает свой второй президентский срок, который истечет в 2024 году, и не может больше переизбираться.
- Китайская Народная Республика (управляющая материковым Китаем, Гонконгом и Макао) с населением более 1 миллиарда 415 миллионов человек и Тайвань («Китайская республика») с населением всего чуть более 23 миллионов официально никогда не признавали суверенитет друг друга. Официальной позицией обоих государств остается то, что есть только одно законное суверенное государственное образование, которое управляет и материковым Китаем, и Тайванем. Правительство КНР решительно выступает против признания Тайваня легитимным государством, и в принципе – против самого понятия «два Китая», настаивая на «принципе одного Китая».
В России запретят суррогатное материнство для иностранцев
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил у себя в телеграме, что Дума рассмотрит вопрос о запрете в России суррогатного материнства для иностранных клиентов. Вопрос будет обсуждаться в Думе в начале декабря. Володин назвал суррогатное материнство «торговлей детьми» и заявил, что оно недопустимо.
По словам Володина, суррогатное материнство - «большой нелегальный бизнес», а дети, рожденные таким способом, за границей «становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».
Суррогатное материнство легально в России, оно регулируется статьей 55 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Это одна из технологий, позволяющих иметь детей людям, которые в силу медицинских причин не способны сами зачать и выносить ребенка. В мае в Госдуме уже был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России, а также о том, чтобы дети, рожденные таким путем, в обязательном порядке получали российское гражданство сразу после рождения.
Несмотря на легальность суррогатного материнства по российским законам, в последние годы участились случаи преследования суррогатных матерей и врачей, которые занимаются использованием этой технологии. Так, в 2020 году по «делу репродуктологов» сотрудники агентства по суррогатному материнству и сотрудничавшие с ним врачи были обвинены в торговле людьми, несмотря на наличие законных контрактов с заказчиками. Родители, преимущественно из Китая и Филиппин, не смогли воссоединиться с младенцами, несмотря на то, что биологически и генетически это были их кровные дети.
Telegraph: «Талибан» заработал на строительстве объектов к ЧМ в Катаре
Режим радикального движения «Талибан», находящийся у власти в Афганистане, поставлял технику для строительства объектов инфраструктуры для чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Это утверждает, ссылаясь на источники в представительстве «Талибана» в столице Катара Дохе, британская газета The Telegraph.
Высокопоставленные представители «Талибана», живущие в Катаре, как утверждается, закупали оборудование, а затем сдавали его в субаренду компаниям, которые строили объекты для чемпионата мира. Таким образом, они заработали, как утверждается, миллионы долларов. Стоимость аренды одной единицы техники доходила до 10 тысяч долларов в месяц, при этом некоторые талибы, как утверждается, закупили до 10 машин.
При этом эти закупки опосредованно финансировали власти Катара, которые платили представителям «Талибана» в офисе в Дохе крупные пособия с целью способствовать мирным переговорам, которые талибы вели в стране с США. Газета отмечает, что эти выплаты осуществлялись с согласия ООН и, по-видимому, власти Катара не допустили никаких формальных нарушений.
Представители «Талибана» заявили The Telegraph, что не участвовали в строительстве объектов в Катаре. ФИФА статью не комментировала.
- Подготовка к чемпионату мира сопровождалась рядом скандалов, связанных с предполагаемой коррупцией, а также использованием труда рабочих-мигрантов и сообщениями о несоблюдении правил техники безопасности, приводившем к гибели строителей. Правозащитники также критиковали ФИФА за выбор Катара для проведения чемпионата в связи с нарушениями прав человека в стране - в частности, прав ЛГБТ.
Активы Венесуэлы в зарубежных банках будут частично разморожены
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о сотрудничестве в обеспечении гуманитарной помощи для страны. Соглашение, достигнутое на переговорах в Мексике, предусматривает разморозку части валютных резервов страны в зарубежных банках, которые были заморожены несколько лет назад, когда ряд стран Запада, включая США, отказались признавать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Будут разморожены, как сообщают агентства, около 3 миллиардов долларов, которые будут направлены на финансирование гуманитарных расходов, таких как ремонт электрических сетей или поставки медицинского оборудования и медикаментов. Управление средствами будет осуществляться под эгидой ООН.
Венесуэла уже несколько лет находится в экономическом и социальном кризисе. Массовые протесты оппозиции в 2019 году не привели к падению Мадуро. Однако в связи с санкциями, введенными против его режима странами Запада, власти пошли на переговоры с оппозицией. Они продолжались при посредничестве Мексики и Норвегии несколько лет с перерывами и теперь дали первые результаты.
Соединенные Штаты приветствовали достижение соглашения. Министерство финансов США в субботу объявило о выдаче корпорации Chevron генеральной лицензии, которая позволяет ей экспортировать из Венесуэлы бензин и нефтепродукты, произведенные на ей предприятиях в этой стране, и, в частности, поставлять их в США. Таким образом, компания получила исключение из санкционного режима. Госдепартамент заявил, что Вашингтон готов и далее ослаблять санкции - если власти Венесуэлы продолжать шаги по «облегчению страданий венесуэльского народа и восстановлению демократии».
В Астане в день инаугурации Токаева задержаны десятки человек
По меньшей мере десятки человек были задержаны в столице Казахстана Астане вечером 26 ноября. Несколько часов в городе был недоступен интернет. Утром этого же дня в Астане прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева.
В социальных сетях и мессенджерах публикуются видео задержаний рядом с территорией бывшего торгово-развлекательного центра MEGA.
По сообщениям казахстанских СМИ, задержанные - сторонники бизнесмена и основателя проекта «Архитекторы будущего» Марата Абиева. Они, как утверждается, собирались провести митинг.
При этом не сообщается, что митинг был каким-либо образом связан с инаугурацией Токаева. Как отмечает Радио Азаттык, по законодательству Казахстана, проведение любых собраний на улице необходимо согласовать с акиматами. Не согласованные с местными властями акции считаются незаконными.
Абиев - самый молодой казахстанский миллионер по версии Forbes, основатель фонда TDFA, нацеленного на развитие сельского хозяйства. В мае этого года власти уже задержали десятки его сторонников, которые направлялись в Астану, как утверждается, на концерт, проведение которого было запрещено. Ряд СМИ тогда писало, что власти опасались повторения беспорядков, охвативших страну в январе нынешнего года. Абиев заявлял, что его сторонники не собирались совершать противозаконных действий, а сам он не планирует заниматься политикой.
- Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.
- «Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», – цитирует выступление Токаева «Интерфакс».
В Херсоне восстановлено энергоснабжение
Четверть потребителей в Киеве по-прежнему остаются без электричества - после российских ракетных ударов, в результате которых 23 ноября без света осталась большая часть жителей украинской столицы. «Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы», - написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме. Водоснабжение и теплоснабжение, по его словам, практически полностью восстановлено.
По сообщению энергетической компании ДТЭК, в ближайшее время в Киеве будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии, однако компания обещает, что перерывы в электроснабжении не будут превышать 5 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне раскритиковал власти Киева, обвинив их в ошибках при развертывании так называемых пунктов несокрушимости - это общественные места, где есть электричество и теплоснабжение, куда люди могут прийти, если в их домах нет энергии. Ранее власти Киева заявляли, что в городе развернуто около 400 таких пунктов, однако из слов Зеленского следует, что в реальности их меньше.
В Херсоне, который около двух недель был освобожден украинскими войсками, в субботу возобновилась подача электроэнергии. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Электричества в городе не было с момента отступления российских войск 11 ноября, при котором был подорван ряд инфраструктурных объектов.
Страны ЕС в последние дни увеличивают усилия с целью помочь Украине справиться с энергетическим кризисом. В страну отправляют генераторы, трансформаторы и обогреватели. В частности, Литва в субботу сообщила, что отправила 6 грузовиков со 114-ю трансформаторами различной мощности.
Во Франции участники съезда чеченской диаспоры заявили о создании своего движения
25 и 26 ноября во Франции прошел первый международный съезд объединенной диаспоры непризнанной Чеченской республики Ичкерия, на нем было объявлено о создании движения «Единая сила».
Участниками съезда – в том числе дистанционно – стали порядка 200 представителей чеченской диаспоры из разных стран, среди них 80 делегатов, избранных местными диаспорами, передает корреспондент Кавказ.Реалии.
На съезде был учрежден постоянно действующий совет, председателем которого избран руководитель комитета «Толам» Джамбулат Сулейманов, а его заместителем – Анзор Масхадов, сын президента Ичкерии (1997-2002) Аслана Масхадова.
Основной задачей съезда Сулейманов называет укрепление международных связей и защиту интересов чеченцев как на родине, так и за границей.
«За рубежом проживает полмиллиона чеченцев – это четверть этноса. Но в отличие от находящихся на территории Чечни, мы можем открыто заявлять свою позицию и отстаивать права», – рассказал он.
Среди гостей съезда были представители чеченского оппозиционного движения 1ADAT. Также в работе съезда участвовали депутаты Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха, Александр Мережко, Егор Чернев, Муса Магомедов и Алексей Гончаренко, украинский общественный деятель Дмитрий Кончинский.
Другая часть чеченской диаспоры 27 ноября проводит в Брюсселе конференцию сторонников независимости Чеченской республики Ичкерия. В ее программе заявлены не только члены правительства непризнанной республики за рубежом, но и нечеченские политики, среди них: члены Европарламента Анна Фотыга, Раса Юкнявичене, депутаты Верховной рады Украины Олег Дунда и Алексей Гончаренко, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, американские аналитики Януш Бугайски и Пол Гобл, Дэвид Сэттер.
- На стороне Украины уже воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников Ичкерии, некоторые из этих подразделений официально входят в состав Вооруженных сил Украины.
- В октябре Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. В России предусмотрена уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны и за само обсуждение возможного отделения ее субъектов.
- Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».
В день памяти Голодомора Зеленский объявил инициативу «Зерно из Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 26 ноября - когда в стране отмечается день памяти жертв Голодомора - объявил о международной инициативе Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которая должна помочь доставить сельскохозяйственную продукцию беднейшим странам мира.
Программа была официально запущена на саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности. Помимо Зеленского, в нем приняли участие лидеры нескольких европейских стран, в том числе премьер-министры Польши, Литвы и Бельгии и президент Венгрии.
Суть программы «Зерно из Украины» состоит в том, что страны-участницы проекта - их более 20 - покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и передают ее странам, находящимся на грани голода, таким как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали и Йемен. Всего планируется отправить около 60 судов с украинским зерном.
Зеленский подчеркнул, что Украина не случайно запускает программу в день памяти жертв Голодомора, чувствуя свою ответственность как нация, в свое время пережившая голод.
Ранее было объявлено о продлении так называемой продовольственной сделки под эгидой ООН, согласно которой Россия не препятствует транспортировке зерна и других продуктов из нескольких украинских портов.
В своем выступлении, посвященном годовщине Голодомора, Зеленский провел параллели между 1932-33 годами и нынешней российской агрессией против Украины. «Тогда нас хотели уничтожить голодом, сейчас тьмой и холодом», - сказал он, имея в виду российские удары по инфраструктурным объектам, после которых многие жители Украины остались без света и тепла. В подобном духе высказались и другие украинские лидеры, подчеркнув, что Украина выстоит.
Внимание привлек визит в Киев президента Венгрии Каталины Новак. Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными, Новак стала первым высокопоставленным представителем Венгрии, посещающим Украину с начала войны.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах – был вызван политикой коллективизации и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году.
Государственное агентство сообщило о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея
Белорусское государственное агентство БелТА сообщило о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Сообщение опубликовано со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Макей, как сообщается, скончался скоропостижно. «Ничего не предвещало» - заявил пресс-секретарь. Других подробностей пока нет.
Владимиру Макею было 64 года. После карьеры в МИД Беларуси стал главой администрации Александра Лукашенко. С 2012 года стал министром иностранных дел.
Не сообщалось о том, что Владимир Макей был чем-либо болен. Еще на этой неделе он посещал саммит ОДКБ в Ереване в составе белорусской делегации, а накануне, как сообщается, встречался с представителем Ватикана.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве «потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея».
В российских прокремлевских СМИ и телеграм-каналах Макея до 2020 года неоднократно обвиняли в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. При этом Макей и его ведомство следовали в русле политики Александра Лукашенко - в том числе и после российского вторжения в Украину, когда белорусский лидер поддержал Москву.
Из стран Запада санкции против Макея ввела только Канада - но не США и ЕС.
В абхазский Верховный суд направлено дело по факту убийства Беслана Дзыба
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Гудалия Игоря Енварбеевича и Зухба Аслана Игоревича в совершении умышленного убийства Дзыба Беслана Леонидовича, а также в соучастии с Авидзба Гарри Хиударовичем и Гудалия Артуром Шамеловичем в незаконном обороте огнестрельного оружия.
Уголовное дело накануне, 25 ноября, было направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу, сообщает агентство «Апсныпресс».
Как установлено материалами уголовного дела, расследованного сухумской прокуратурой, 17 июля 2021 года, примерно в 20:00, Игорь Гудалия с родным братом Русланом с целью урегулирования конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с Бесланом Дзыба, прибыли вместе с Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Артуром Гудалия на автомашине марки «Nissan Skyline» (с регистрационным знаком О336ОМ АВН) под управлением Зухба, вооруженные автоматом Калашникова «АКМ», калибра 7,62 мм, с боеприпасами, пистолетом Макарова «ПМ», калибра 9 (9х18) мм, с боеприпасами и гранатой неустановленного образца, в пивной бар продуктового магазина «Моква», расположенного на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е сентября.
В помещении пивного бара между Русланом Гудалия, Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Бесланом Дзыба произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой Аслан Зухба произвел два выстрела из пистолета системы Макарова «ПМ» в Беслана Дзыба. С целью оказания сопротивления Беслан Дзыба из пистолета системы Макарова ранил Аслана Зухба и Руслана Гудалия.
Наблюдавший за происходящим из салона автомашины марки «Nissan Skyline» Игорь Гудалия забежал в помещение пивного бара и из автомата системы Калашникова произвел не менее 7 выстрелов в направлении Беслана Дзыба. В результате полученных ранений Дзыба скончался.
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