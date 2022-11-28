В югоосетинский парламент внесена кандидатура нового генпрокурора

В парламент самопровозглашенной республики Абхазия внесены законопроекты о ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Речь идёт о документе, подписанном 19 января текущего года. «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» требует ратификации абхазского парламента.

Ранее оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.

Власти предложили внести в соглашение изменения: уточнить координаты, ошибочно указанные в документе, а также включить в него пункт о недопущении передачи объекта третьим лицам. В МИД России в ответ заявили, что внести изменения в соглашение можно лишь после его ратификации. Тему обсудили в Госдуме России и абхазские депутаты.

В законопроекте о ратификации, внесенном на днях в абхазский парламент, указано, что он теряет силу с 1 июня 2023 года, а президенту, Кабмину и МИДу рекомендовано подготовить изменения в соглашение и провести переговоры с Москвой. Кроме того, согласно документу, Акт о передаче объекта и договоры аренды не должны быть подписаны до внесения изменений в соглашение.

В сети опубликован еще один документ, подготовленный для принятия в парламенте. Это – проект постановления законодательного органа. Кроме инициатив о внесении в соглашение запрета на передачу объектов третьим лицам и уточнении границ земельных участков, он содержит пункт о возможности возвращения Абхазии зданий, строений и сооружений, расположенных в Пицунде – в случае прекращения действия соглашения.

По информации телеграм-канала D News Абхазия, планируется внести изменения и в абхазский закон «О международных договорах», в котором будет указано:

«Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путём денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку республики Абхазия».

Внесенные в парламент законопроекты прокомментировал член Высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр.

«По сути, оба проекта законов устанавливают, что если в течение шести месяцев со дня принятия закона о Ратификации Соглашения, не будут выполнены предусмотренные меры, (которые носят рекомендательный характер) то, законы прекращают свое действие, что влечет за собой денонсацию Соглашения», – пишет оппозиционер в соцсети.

«Какими бы благими не были намерения авторов законопроектов, напоминаю, что ст. 26 Соглашения по передаче госдачи «Пицунда» гласит, что прекращение действия Соглашения не влечет за собой прекращения права собственности на объект. Соответственно, не существует варианта, при котором соглашение будет ратифицировано, а потом в него будут вноситься изменения и в случае не внесения изменений, Соглашение будет расторгнуто и имущественный комплекс вернется в собственность Республики Абхазия. Считаю, что соглашение, с ошибками и неточностями должно быть отозвано из Народного Собрания субъектом законодательной инициативы!» – заключил он.