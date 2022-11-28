Жестокость, насилие, страх. Часть оппозиции утверждает, что эти проблемы стали особенно остро проявляться в условиях правления «Грузинской мечты». «Эхо Кавказа» узнавало, согласны ли с этим утверждением жители Тбилиси.

– Считаете ли вы, что в условиях правления «Грузинской мечты» преступления приняли более жестокий характер?

Георгий: Когда во власти было «Национальное движение», криминальных разборок, коррупции, в целом преступлений и жестокости было значительно меньше. Сейчас все налицо: не проходит и недели, чтобы не заговорили о каком-то жестоком преступлении в отношении женщин, убийствах, ограблениях. Стали взламывать автомобили, раньше машину можно было вовсе не запирать, сейчас такое непростительно. Ситуация напоминает 90-е годы. Я согласен с оппозицией: картина тяжелая, а полиция не работает как нужно. Почему? Это уже другой вопрос.

Лика: Я поклонница «Грузинской мечты», не буду скрывать этого, потому что они пытаются исправить то, что натворили в свое время «Националы». В тот период криминальная ситуация была намного хуже, они вывели ее на элитный уровень, за что их нельзя простить. Они утверждают, что возродили Грузию, однако на самом деле они топтали людей, которые выступали против них. Разве это не жестокость? Тогда много ужасных преступлений было совершено, просто никто не говорил об этом вслух, поэтому я не согласна с утверждением, что сейчас ситуация хуже.

Жительница Тбилиси: Я особенно не слежу за событиями, да и лично не сталкивалась с жестокостью, но, даже оградившись от СМИ, я часто слышу от знакомых и близких о том, что преступления в Грузии стали совершаться чаще, и, что ужасно, многие из них совершаются с особой жестокостью. Я не буду утверждать, что это как-то связано с политикой наших властей, может, в последнее время просто больше информации нам подают о происходящем. Я думаю, не время обсуждать власть и оппозицию, необходимо просто вести правильный учет совершаемых преступлений.

Нодар: Я ни в коем случае не согласен с этими утверждениями. Криминал в Грузии существовал всегда – и в период Саакашвили, и до этого, и сейчас. Просто до 2000-х у нас было мало телеканалов, источников информации, а сейчас их десятки, и все они дают криминальные сводки. То, что сейчас произошло в женском монастыре, – это просто ужасно, но подобное не происходит каждый день, потому говорить, что что-то изменилось при «Грузинской мечте» – неправильно. Таких людей нужно наказывать по всей строгости закона. Хотели ограбить монастырь, скажем, что преступники – нехристиане, нет ничего святого в них, творить такое нельзя. Потом будут говорить, что вся нация больна.

Татьяна: В основном источники – это сводки, телевидение, пресса. Да, стали более жестокими преступления и увеличилось их количество. Я не помню, чтобы так много убийств происходило. Буквально каждый день читаешь, какое-то новое преступление совершилось. Я думаю, что, да, безнаказанности как будто больше.

Нино: СМИ очень раздувают ситуацию. Сегодня включила телевизор, а там все информационные выпуски посвящены лишь случаю, произошедшему в женском монастыре. Да, это ужасный случай, но столько обсуждать этот негатив просто нельзя. Нам рассказали об этом факте, предоставили информацию, зачем погружать в это всех вокруг? Этим случаем должна заниматься полиция, а не журналисты и рядовые граждане. Честно, ужасные преступления совершались и раньше, просто СМИ их не обсуждали так активно. Да и при чем тут власти? Вина в произошедшем лежит на тех людях, которые это совершили. А власть у нас такая, какую мы заслуживаем.

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