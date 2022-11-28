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Общество

Грузинская церковь подвела прессу под монастырь

Цхрамухский женский монастырь

Иерархи грузинской православной церкви возложили ответственность за нападение на монастырь в Хашурском муниципалитете и изнасилование монахини на оппозиционные СМИ – в частности, на телекомпании «Мтавари архи», ТВ «Пирвели» и «Формула». Правозащитники и гражданские активисты чрезвычайно встревожены подобными заявлениями.

В отношении задержанных ранее двух судимых молодых мужчин Хашурский районный суд сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют в совершенном 26 ноября разбое в Цхрамухском женском монастыре (муниципалитет Хашури) и групповом изнасиловании монахини. Обвиняемые на суде воспользовались правом на молчание, а их назначенный государством адвокат сообщил, что его подзащитные отрицают все обвинения. В прокуратуре заявили, что монахиня, которой потребовалась госпитализация, опознала обоих. Замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе лично пообещал, что виновные понесут наказание по всей строгости закона:

«Вам известно, что полиция в кратчайшие сроки, в течение примерно двух часов после совершения преступления выявила и задержала обвиняемых. Им угрожает самое строгое наказание, учтенное нашим Уголовным кодексом, – от 15 до 20 лет или бессрочное лишение свободы».

Произошедшее, с учетом того, что преступление было совершено в православном монастыре, всколыхнуло грузинское общество. Масла в огонь подлили представители патриархии и ГПЦ. В тот же день на своей странице в Facebook глава пресс-службы патриархии Андриа Джагмаидзе в случившемся обвинил конкретные СМИ, которые «не гнушаются критиковать ГПЦ»:

«Глядя на все это, что может твориться в голове у разбойника, которому не стыдно перед людьми? Если он видит, что допустимо постоянно обвинять Церковь в проведении политики страны-оккупанта, если он видит, что журналисту позволительно во дворе Светицховели называть священнослужителей «бандитами» (ТВ «Пирвели»), если допустимы срыв богослужения (журналистом «Мтавари архи» в Мартвильском храме) и объявление Патриарха врагом страны, что остается из того, что может считаться допустимым в сознании этого разбойника, не боящегося Бога?! – именно то, что произошло сегодня в монастыре в Хашури».

Не так пространно, но не менее жестко осуждаются СМИ в сегодняшнем кратком заявлении патриархии. В нем говорится о необходимости «острейшей оценки и реагирования» на случившееся со стороны общества и выражается сожаление о том, что в СМИ была идентифицирована монахиня, жертва насилия, и размещена ее фотография:

«При освещении имел место цинизм... что, со своей стороны, является примером аморальности и беспощадности. В то же время мы хотим поблагодарить большую часть населения Грузии за выражение большого сожаления в связи с этой трагедией и разделение нашей печали».

Поощрением насилия против журналистов и созданием риска их деятельности расценивают правозащитники и оппоненты власти заявление представителей ГПЦ, иерархи которой и сегодня охотно возлагали ответственность на случившееся в беседе с грузинскими СМИ.

Три оппозиционных партии – «Дроа», «Гирчи – больше свободы» и «Стратегия Агмашенебели» – в совместном заявлении за случившееся ответственность возложили на «Грузинскую мечту», «которая беззащитность, страх, жестокость превратила в жизненную норму и правило:

«Беззащитны все – дети, женщины, журналисты, активисты, политики. Насильственная система создает опасность каждому из нас», – говорится в заявлении трех оппозиционных партий. Еще один оппозиционер, лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе подвергла жесткой критике ГПЦ как институцию:

«Патриархия – одно из больших зол в этой стране и продолжение России, которая старается посеять в обществе злобу, неприязнь, ненависть и перевести это в насилие. К сожалению, она (ГПЦ) финансируется деньгами людей, из бюджета. А власть, каждая, не только эта, всегда старается, выплачивая ей дань, использовать эту институцию в своих целях».

Оппоненты власти и ГПЦ напомнили, что церковь грубо вмешивается в политику, притом что само христианство – за терпимость, любовь и мир, а не за осуждение.

Депутаты «Грузинской мечты» поддержали мнение ГПЦ о предвзятости СМИ и их «дурной славе». Глава юридического комитета Анри Оханашвили постарался быть относительно сдержанным, но получалось неубедительно.

«Вы сами хорошо понимаете, какая ответственность лежит на СМИ в конкретных сюжетах и так далее. Я не смогу участвовать в этой дискуссии. Патриархия обнародовала официальное заявление – это их позиция. Что касается СМИ, общества, законодательного органа, ведомств – у нас у всех своя доля ответственности. И у вас есть правила», – сказал депутат Оханашвили журналистам.

Хартия журналисткой этики назвала «недопустимой, крайне неэтичной и непрофессиональной идентификацию жертвы сексуального насилия» и призвала СМИ уважать право на личную жизнь и соблюдать этические стандарты. Но это не снимает ответственности с представителей ГПЦ и правящей силы, отмечает исполнительный директор Хартии журналисткой этики Мариам Гогосашвили. Она напоминает, какими погромами и преследованиями обернулись схожие заявления против ЛГБТ-активистов и журналистов пятого июля прошлого года:

«Мы уже знаем, что может последовать за такими заявлениями от лиц, которые имеют влияние на общество. Потому мы все это расцениваем негативно и как поощрение насилия против СМИ. Ответственность за криминальный факт возлагать на СМИ недопустимо. Риск ограничения профессиональной деятельности увеличивается, наши журналисты и так ежедневно становятся объектами если не физических, то словесных оскорблений».

Сеть правозащитных НПО «В защиту СМИ» в своем заявлении призывают власти реагировать должным образом на такие случаи. Сегодня многие наблюдатели обратили внимание, что Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании не затронул тему случившегося в Хашурском монастыре и разгоревшейся вокруг нее полемики. А может быть, это к лучшему. Во время июльских погромов в прошлом году и преследования журналистов Гарибашвили заявил, что они учитывают мнение большинства, что для ультрарадикальных групп стало своеобразным поощрением для продолжения в том же духе.

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