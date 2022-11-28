Сегодня, хотя в Абхазии был выходной в качестве компенсации за выпавший на субботу День Конституции республики, АНО «Центр социально-экономических исследований» и Конгресс народа Абхазии провели в Сухуме беседу за круглым столом. Тема ее была сформулирована так: «Экономика Абхазии в контексте национальной безопасности».

Вступительным словом встречу открыл директор ЦСЭИ кандидат философских наук Олег Дамениа. Заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ кандидат экономических наук Хатуна Шатипа в докладе «Программно-целевой метод управления экономикой», в частности, сравнила два временных периода:

«Мы взяли периоды с 2018 по 2021 годы и с 2014 по 2017-й. Как мы видим на таблице, численность занятых снизилась в 21-м году по сравнению с 18-м на 3 223 человека. Этот показатель ниже на 1 600 человек даже уровня ковидного 20-го года. А вот в 14-17-х годах были созданы дополнительно 1 732 новых рабочих места. Среднемесячная заработная плата увеличилась во втором периоде на 3 420 рублей. Но в долларовом эквиваленте это означает всего плюс 19 долларов. То есть реальная зарплата не меняется. Важнейший показатель экономического роста – это ВВП. В 21-м году он составил 37,7 миллиарда рублей, а прирост составил менее шести миллиардов. Но если говорить о приросте в долларовом выражении без учета инфляции, то рост менее одного процента… Показатель внешнеторгового оборота – вот здесь резкое повышение во втором периоде. Прирост увеличился с полутора миллиардов рублей до 12,3 миллиарда рублей. Заметный показатель. Но мы тут же взяли и сопоставили это с таможенными платежами: какой объем таможенных платежей поступает от такого прироста. Получилось так, что при полутора миллиардах поступило 860 миллионов платежей, а когда было 12,3 миллиарда – всего 980 миллионов. В экономике, таким образом, продолжаются инерционные тренды».

Критический анализ доминировал и в докладах на тему «О проекте республиканского бюджета Абхазии на 2023 год» двух старших сотрудников ЦСЭИ – кандидата экономических наук Амры Цушба и Илоны Мирцхулава. Последняя сказала:

«Расходы по статье «Национальная оборона» увеличиваются всего на 41 миллион рублей, несмотря на обострение внешних угроз безопасности, что меньше даже на 15 процентов, чем резервные фонды президента и правительства. Ну, и на социальную политику направляются всего 2,9 процента, это меньше даже чем в предыдущие годы, там идет сокращение или 331 миллион рублей. Такие низкие объемы финансирования по выплате социальных пособий для разных категорий населения остаются ключевой проблемой социальной политики государства. По основным направлениям финансирования республиканского бюджета на 2023 год существенных структурных изменений не наблюдается. Мы наблюдаем только рост расходов исполнительной власти, снижение на национальную экономику и небольшое увеличение – буквально до одного процента – в социальной сфере. Содержание исполнительной власти обходится налогоплательщикам Абхазии почти в пять миллиардов рублей, что на 500 миллионов больше, чем собственные доходы республиканского бюджета. По нашему мнению, сокращение расходов исполнительной власти хотя бы на двадцать процентов позволит в три раза увеличить расходы по разделу «социальная политика» или сельского хозяйства – в десять раз».

Своими мнениями по обсуждаемой тематике поделились академик АНА, директор Института экономики и права академии Заур Шалашаа, депутаты шестого созыва парламента Абхазии Натали Смыр, Алхас Джинджолия, Рауль Лолуа, зампредседателя комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам седьмого созыва парламента Дмитрий Маршания и другие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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