Собрание общественно-политических сил, состоявшееся вчера в Сухуме, как было заявлено, это попытка создать более широкую гражданскую коалицию, которая бы представляла не только оппозиционные организации, а отражала палитру общественного активизма. О том, удалось ли организаторам достигнуть поставленной цели, мы беседовали с представителем инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» Астамуром Какалия.

– Астамур, вы вчера были на Собрании общественно-политических сил. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением от этого события?

– Это замечательный, видимо, обмен мнениями, там присутствовали почти все единомышленники, в целом, дело хорошее. Все было бы замечательно, если бы у страны было дополнительное время. Интеллигентные люди выступают, это все очень здорово, но ключевые и наиболее опасные для власти моменты не были затронуты вообще.

– Какие ключевые моменты вы имеете в виду?

Государство – это не княжество, где враждующие фамилии сменяют друг друга с родней в результате переворотов, государство – это люди, исполняющие функции управленцев на правах отчетности перед народом

– Властям очень выгодно многолетнее поведение оппозиции: вы выступаете против передачи госдачи, которая и так является российской. Вы спорите о формулировках, как она будет считаться российской, с такой формулировкой или с этакой. А, по сути, она как была российской, так и будет. Вместе с тем сам факт, что вы спорите, при всей моей симпатии к этой молодежи, искренней, настоящей, умной, творческой, симпатии к организаторам, но, когда вы выступаете под таким углом, вы укрепляете связь сегодняшней власти с куратором. Делаете так, что создается картина без альтернативности поддержки власти. Дескать, нет никакой иной пророссийской силы в Абхазии кроме власти, то есть вы укрепляете власть. Второе, у вас есть юридический механизм, выявлены нарушители закона о декларировании, но вы в упор не хотите это замечать. Государство – это не княжество, где враждующие фамилии сменяют друг друга с родней в результате переворотов, государство – это люди, исполняющие функции управленцев на правах отчетности перед народом. Если вы не хотите отчитываться перед своим народом о происхождении своих активов, не хотите выявлять факты лжи в декларациях… Кстати, налоговая отлично поработала в прошлом году и выявила список нарушителей, передала его президенту, премьеру и Генеральной прокуратуре, но ничего за этим не последовало. И ни одна политическая сила не потребовала от президента и премьера уволить нарушителей закона, выявленных не нами, а собственно государственной службой, кроме нас, горстки людей, которые выступают по этим темам. Этот вопрос более опасен для власти, потому что им придется либо уволить десятки влиятельных людей, на чью поддержку они опираются, либо они официально являются укрывателями и пособниками нарушителей закона.

– Астамур, группа, которую вы представляете – «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров», вошла в Собрание общественно-политических сил? Если не вошла, то почему? Пытались ли вы ставить вопрос декларирования на этом собрании?

Не надо делать из этого общественного договора бюрократическую историю: вы подайте, пожалуйста, прошение, а мы рассмотрим, этого не должно быть

– Так получилось, что, когда люди собираются, им надо высказаться, и я подумал, не буду мешать, потому что вижу, что многие хотят высказаться. Я просил дать мне слово, правда, это было в последний момент, но мне сказали, что есть запись, много выступающих и так далее. Все эти процедуры – это уже создание какой-то общественной бюрократии. А стоит ли ее вообще создавать? Насколько я помню, один из организаторов – Адгур Лагвилава, с большим уважением и симпатией к нему отношусь, говорил о том, что это – открытая площадка и именно этого надо придерживаться. Не надо делать из этого общественного договора бюрократическую историю: вы подайте, пожалуйста, прошение, а мы рассмотрим, этого не должно быть.

– Почему вы все-таки не настояли на том, чтобы вам дали возможность выступить на этом Собрании?

– Мы направили запрос в налоговую, ответ мы получим, и у меня будет возможность выступить. А мешать людям, которые делают хорошее дело, хорошие люди собрались, зачем? Они переживают за судьбу страны. Здесь вопрос расхождения в тактике, не в стратегии, стратегия у них правильная. Согласитесь, что общественность не обладает большими бюджетами, поддержкой силовиков, спецслужб и так далее. Она обладает скудными силами, поэтому важно экономно, рационально расходовать эти силы. То есть ни один патрон (условный патрон, я – мирный человек) не должен уходить в воздух. Я считаю, что ключевым моментом, кстати, мне очень понравилось интервью Северьяна Морохия по поводу бюджета, это очень трезвый анализ, если этот бюджет с такими колоссальными в пропорциональном отношении тратами на функционирование органов власти и с увеличением их на 700 млн рублей, с огромным бюджетом для силовиков, будет принят, то у нас полицейское государство по чуть-чуть строилось давно, но сейчас оно будет зацементировано в декабре этого года! То есть мы пойдем не по пути Швейцарии, а по пути, наверное, Белоруссии.

– Астамур, скажите, каким вы хотели бы видеть это Собрание общественно-политических сил?

При всех наших минусах нас ведь никогда не было много, мы сосредотачивали скудные резервы именно на главных направлениях и поэтому добивались хоть промежуточных результатов

– Я бы выделил два основных момента: первый – не допустить принятия такого бюджета, где на сельское хозяйство, на здравоохранение и даже на оборону выделяются относительно содержания госаппарата крохи; второе – настаивать на исполнении закона, государственная служба должна сдать нарушителей и уволить их с работы либо заставить их признаться в пособничестве и укрывательстве людей, которые не могут отчитаться по своим активам и происхождению своих средств на госслужбе.

При всех наших минусах нас ведь никогда не было много, мы сосредотачивали скудные резервы именно на главных направлениях и поэтому добивались хоть промежуточных результатов. А когда я вижу довольно большие людские резервы для Абхазии, видных людей, к чьему мнению прислушиваются люди, и вы вот так ограничиваетесь обменом мнениями, – это досадно!

– Вы готовы прикладывать усилия и влиять на то, чтобы Собрание общественно-политических сил каким-то образом трансформировалось, влиять на то, как оно будет формироваться в дальнейшем?

– Конечно, готов. Более того, мои симпатии на их стороне. Вопрос в другом: у вас нет времени! Если этот бюджет будет принят и власть получит к уже имеющимся еще гигантские финансовые возможности, плюс безусловная поддержка кураторов, то от того, что вы в апреле месяце снова соберетесь в зале и еще раз обменяетесь мнениями, ничего не изменится. Вы упустили время. То есть, когда у вас ворота пустые в футболе, надо бить по воротам, а если вы начинаете набивать мяч, показывать, как вы хорошо умеете играть, но не пробиваете по воротам, вы, скорее всего, проиграете.

– Астамур, что бы вы хотели сказать организаторам этого Собрания?

– Отличная затея, отличная тема, если эта организация сыграет роль диспетчера, связывающего различные политические силы, разных людей, то она может стать альтернативным путем развития Абхазии. Если они это смогут, тогда у них большое будущее. Если они не сосредоточатся на конкретных целях, дадут возможность и второй год наш закон футболить, и власть не понесет никаких потерь, дадут возможность принять бюджет, то обмениваться мнениями и говорить можно сколько угодно, это лишь укрепит власть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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