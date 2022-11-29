Абхазскую Госавтоинспекцию перевели на усиленный режим работы

Заместитель министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Чкадуа провел экстренное совещание по вопросам дорожной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на совещание были приглашены начальники отделов Госавтоинспекции (ГАИ) всех территориальных подразделений органов внутренних дел.

На минувших выходных в Абхазии произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В Очамчире погибли два человека, а предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

По словам Беслана Чкадуа, выявляются аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения – превышение скоростного режима, управление транспортом в нетрезвом состоянии – алкогольном и наркотическом.

По его словам, на рассмотрение правительства уже представлены проекты о внесении изменений в действующие законодательные акты, предусматривающих ужесточение ответственности за ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Речь идет об ужесточении санкций за управление транспортом в состоянии опьянения, разграничении наркотического от алкогольного опьянения с применением ареста для данной категории водителей.

По итогам совещания Беслан Чкадуа дал распоряжение службам ГАИ внепланово перейти на усиленный круглосуточный режим работы.

Ранее абхазское МВД опубликовало статистику, согласно которой в 2020 году в Абхазии было зафиксировано 282 ДТП, в 2021-м – 246, а за девять месяцев текущего года – 243. При этом в результате ДТП в 2020-м погибли 57 человек, в 2021-м – 42, в январе-сентябре 2022-го – 46.