«Город мира»: мэрия Тбилиси озвучила новогодний слоган

Мэрия Тбилиси огласила слоган предстоящего Нового года. Это – «Город мира». Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе, передает СОВА.

На уточняющий вопрос журналистов о том, связано ли это с заявлениями правящей партии о том, что Грузию пытаются втянуть в войну, Каладзе ответил:

«У мира нет альтернативы. Очень важно, что сегодня у нас в стране мир, и наше правительство сделает все, чтобы интересы грузинского народа всегда были защищены, в стране был мир и происходило экономическое развитие», — сказал он.

В прошлом году новогодний слоган звучал как «Город полный жизни», до этого – «Город полный любви».

После начала войны в Украине грузинские власти подверглись жесткой критике за неприсоединение к международным санкциям против России. С этим совпали заявления первых лиц Грузии о том, что критикующая оппозиция стремиться втянуть страну в войну. Затем конспирология вышла за пределы Грузии, особенно после того, как стране не дали статус кандидата в члены ЕС. Обвинения стали звучать как в адрес официального Киева, так и в адрес западных партнеров.