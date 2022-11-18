На пленарном заседании парламента премьер-министру Ираклию Гарибашвили пришлось отвечать на вопросы «Стратегии Агмашенебели» о перспективах получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС. Острые дебаты по разным вопросам продолжались шесть часов.

Депутаты парламента от оппозиции намеревались задать свои вопросы Ираклию Гарибашвили еще в сентябре, однако слушание премьер-министра в таком формате было перенесено на ноябрь из-за перегруженности графика.

Премьер-министр был вызван в парламент Грузии политической группой «Стратегия Агмашенебели». Их вопросы касались прогресса выполнения 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС. Первым слово взял лидер партии Георгий Вашадзе. Осушив на трибуне стакан воды, он яростно набросился на партию власти.

«Господин Ираклий, у меня к вам вопрос: почему Грузия не является страной-кандидатом на членство в ЕС? Как случилось, что Молдова, не говоря уже об Украине, получила статус кандидата, а мы, Грузия, его не получили? Видели ли вы в своих действиях предательство, из-за которого вы сошли с европейского пути? Конкретные шаги - атака на наших западных партнеров, заявления, которые вы сделали лично, как будто статус кандидата в ЕС – это ничто, закон о «прослушке», который вся Европа просила вас не принимать, приняли и одобрили. Почему намеренно задержали Нику Гварамия в день вашего последнего визита в ЕС? Было ли это сигналом о том, что Грузия не хочет статуса кандидата на членство в ЕС? Почему вы напали на наших западных партнеров? Почему ваш председатель Ираклий Кобахидзе назвал депутатов Европарламента «антиевропейцами»? Я хотел бы процитировать слова генсека Кахи Каладзе: «Нам не дали статус кандидата, потому что Грузия отказалась участвовать в войне». Вы согласны с этим утверждением? Вам кто-нибудь говорил, что если вы ввяжетесь в войну, вы получите статус кандидата?» – сказал Вашадзе.

Также Вашадзе акцентировал внимание на действиях правящей команды до получения статуса кандидата, отметив, что именно они привели к отказу:

«В результате ваших предательских действий мы потеряли статус кандидата в ЕС. Сейчас вы выйдете сюда и скажете, что мы образец в реформах, но в каких? По судам, борьбе с коррупцией, демократической свободе СМИ я вижу регресс, и даже Армения нас обошла. Если вы будете продвигать Мурусидзе вместо судебной реформы, нам дадут статус кандидата в члены ЕС? Или если вы будете выписывать все новые и новые штрафы оппозиционным СМИ, они нам дадут статус кандидата? К сожалению, вы не выбираете путь в Европу и не выбираете путь сильной Грузии. Ваш путь лежит в Россию. Вам нужен олигархический режим, при котором элита богата, а народ беден».

По регламенту премьеру сразу же была предоставлена возможность ответить на вопросы. В своем эмоциональном ответе Гарибашвили вернул оппозиции ее же обвинение в предательстве национальных интересов, лжи и саботаже страны.

«Георгий Вашадзе, который сильно шумит, не ходит на заседания рабочей группы. Главный автор вопроса Георгий Вашадзе не заинтересован в том, чтобы наша страна преодолела главный вызов – поляризацию. Все слышали, с какой риторикой он выступал и оскорблял наше общество, парламент, депутатов и своих коллег. Как вы смеете, бывший заместитель Адеишвили (бывший глава Госбезопасности), один из главных создателей того уродливого, деспотического диктаторского режима и системы, которая убивала, насиловала, истязала людей, в стране вообще не существовало понятия частной собственности, господин Кезерашвили (бывший министр обороны) грабил, ваш главный формальный или неформальный правитель, олигарх, сначала разграбивший армию, бизнес, как вы позволяете себе приходить сюда и нападать? Это обычный саботаж», – возмущался Гарибашвили.

Переведя дух, премьер-министр попытался ответить на поставленные вопросы.

«Что касается вопроса непредставления стране статуса кандидата. Никто нигде не оспаривает, даже в Евросоюзе, что Грузия на голову опережала Украину и Молдавию по всем направлениям. Мы были и остаемся лидирующим государством среди стран Восточного партнерства. Это ничего не изменило, кроме одного – главного отличительного статуса. Предоставление статуса кандидата в качестве аванса Украине и Молдове было обусловлено одной конкретной причиной: раз Украина находится в состоянии войны, именно поэтому было принято политическое решение, и Молдова находится в состоянии, равном войне, и в очень сложной ситуации. Мы следим за тем, что происходит в этой стране, им тоже заранее был присвоен статус кандидата, правда, примерно с теми же оговорками, которые были определены для Грузии. То есть такого рода поощрительный статус им дали заранее, но они также должны выполнить ряд рекомендаций и условий», – успокоил общественность премьер.

Далее дебаты продолжились в форме докладов, где каждой партии уделялось определенное количество времени – в соответствии с полученными мандатами. Как и при прошлых дебатах, власть и оппозиция выдвигали взаимные обвинения в торпедировании реформ. Оппоненты словно бы демонстративно соревновались в игнорировании одного из фундаментальных условий Еврокомиссии – ликвидации поляризации как явления между политическими партиями в Грузии. Дебаты ясно показали, что это так и остается невыполнимым решением.

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