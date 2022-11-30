В НАТО подтвердили, что двери альянса открыты для Грузии и Украины

Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили решения, принятые в 2008 году на Бухарестском саммите. Тогда члены Североатлантического альянса заявили, что Грузия и Украина станут членами НАТО, но не предоставили им План действий по членству (ПДЧ).

Спустя 14 лет – там же, в Бухаресте, политику «открытых дверей» подтвердили главы МИД стран НАТО.

«Напоминая, что регионы Западных Балкан и Черного моря имеют стратегическое значение для Североатлантического союза, мы приветствуем нашу встречу с министрами иностранных дел стран-партнеров НАТО – Боснии и Герцеговины, Грузии и Республики Молдова, в то время как НАТО усиливает свою адресную поддержку укрепления этических основ и устойчивости, развития потенциала и отстаивания их политической независимости. Мы твердо привержены политике открытых дверей Североатлантического союза. Мы подтверждаем решения, принятые нами в 2008 году на встрече в верхах в Бухаресте, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины», – сказано в заявлении, принятом по итогам министериала.

В НАТО также заявили, что будут продолжать и наращивать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украины, «которая продолжает защищать свои суверенитет и территориальную целостность, а также наши общие ценности от российской агрессии». Поддержка будет продолжаться «столько времени, сколько потребуется», – сказано в заявлении.