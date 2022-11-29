Спустя 14 лет евроатлантическое будущее Украины и Грузии вновь обсуждают в Бухаресте. Тогда, в 2008-м, Киеву и Тбилиси пообещали членство в НАТО, но с дорожной картой спешить не стали. В итоге в августе того же года случилась война в Грузии, а теперь в центре внимания министров иностранных дел стран НАТО новая война, развязанная Москвой, – в Украине.

Российская агрессия в Украине и помощь другим соседям Москвы в обеспечении безопасности – главные темы встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Возвращение представителей альянса в румынскую столицу на фоне войны в Украине весьма символично. В 2008 году именно бухарестский саммит и данные на нем обещания дали толчок развитию событий, вылившихся в августовскую войну в Грузии, аннексию Крыма и теперь в крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Открывая встречу, генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО «не участвует в этом конфликте», однако ее члены оказывают Украине «беспрецедентную поддержку», чтобы та могла защититься от России. Столтенберг обвинил Москву в наращивании «волн жестокости», а также упомянул о финансовом бремени, которое война наложила на Европу и другие страны мира:

«На самом деле, мы все платим цену за российскую войну в Украине, но мы платим эту цену в деньгах, в то время как Украина платит ее кровью».

При этом генсек альянса подчеркнул, что НАТО не может позволить России победить, поскольку это побудило бы Владимира Путина и других авторитарных лидеров с большей самоуверенностью прибегать к использованию силы для достижения своих целей:

«Нельзя достичь прочного мира, если победу одерживает агрессор. Мы знаем, что большинство войн завершается за столом переговоров, но то, что происходит за столом переговоров, непосредственно связано с тем, что происходит на полях сражений».

В Киеве при этом считают, что для победы Украины в войне с Россией странам НАТО необходимо срочно увеличить объемы производства вооружений. Как заявил главный украинский дипломам Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Politico, невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, не инвестируя в производство оружия:

«Пока мы сражаемся в битвах сегодняшнего дня, мы должны думать, как мы будем сражаться в завтрашних битвах. Вместо того чтобы рассчитывать на кого-то и тратить месяцы на убеждения, нужно запускать производство, чтобы мы не попадали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть что-то на складах, но которые не хотят этим делиться».

Но если Украине НАТО обещает всестороннюю помощь, в том числе дальнейшими поставками вооружений, то другие страны, которые являются потенциальными целями для агрессии Кремля, альянс также не намерен обойти вниманием. «Наиболее уязвимым партнерам НАТО», к которым относят Грузию, Молдову и Боснию и Герцеговину, обещают усилить стратегическую стабильность в Черном море. Йенс Столтенберг уверен, что усиление присутствия альянса в Восточной Европе способно прикрыть эти страны от возможной российской агрессии:

«В ответ на российскую агрессию НАТО увеличивает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы развернули здесь, в Румынии, новые боевые группы, в том числе возглавляемые Францией. Канадские истребители также помогают защитить ваше небо, а американские ракеты Patriot укрепят вашу оборону. Это четкий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить всех союзников».

Уже после российского вторжения в Украину в интервью изданию Foreign Policy бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен признал, что в прошлый раз на саммите в Бухаресте Запад серьезно ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Тбилиси и Киева в альянс:

«Оглядываясь назад, мы видим, что совершили ошибку. Первая ошибка была в 2008 году, когда у нас был саммит НАТО в Бухаресте, на котором мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Однако мы не смогли договориться о передаче им так называемого Плана действий по членству (ПДЧ), и этот раскол в НАТО дал неверный сигнал Путину, который через несколько месяцев, в августе 2008 года, напал на Грузию. Я думаю, что первая ошибка, которую мы совершили в 2008 году, заключалась в том, что мы не проложили путь для движения вперед Грузии и Украины. Мы также допустили ошибку в 2014 году, после того как Россия незаконно присоединила Крым к Российской Федерации, когда мы ввели определенные санкции. Однако это были легкие санкции, и все это создавало у Путина впечатление, что он может захватить территории силой практически любой ценой. Таким образом, мы допустили ошибки. Мы были очень наивными в течение очень долгого времени», – считает бывший генсек НАТО.

По мнению наблюдателей, нынешняя встреча в Бухаресте может если не исправить ошибки прошлого, то хотя бы сделать шаги в сторону создания механизма, который бы исключил подобные дипломатические провалы в будущем.

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