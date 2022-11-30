Адвокат Саакашвили заявил, что обнаружил «жучки» у себя дома и в машине

Адвокат Михаила Саакашвили заявил, что обнаружил у себя дома, в офисе и машине средства слежения и прослушки. Шалва Хачапуридзе рассказал об этом грузинской службе Радио Свобода.

По словам адвоката, он проверил помещения после того, как в одном из парков к нему подошли неизвестные и предупредили о слежке.

Хачапуридзе утверждает, что прослушка и слежка напрямую связаны с делом Саакашвили. По его словам, за день до того, как были обнаружены устройства, в помещении собирались представители защиты и обсуждали возможность присутствия экс-президента на заседании суда.

Cпециальная следственная служба уже сообщила о начале расследования после заявления Хачапуридзе, пишет агентство «Новости-Грузия».

Шалва Хачапуридзе присоединился к команде защиты третьего президента этим летом. Во времена президентства Саакашвили Хачапуридзе был одним из самых активных его критиков. Этим летом он неожиданно для всех заявил, что согласен защищать Саакашвили, так как речь идет о спасении жизни человека.

Именно Хачапуридзе периодически рассказывает о состоянии здоровья Саакашвили. 28 ноября он сказал, что анализы его подзащитного выявили содержание мышьяка в организме.