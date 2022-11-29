По всей видимости, вопрос состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили становится принципиальным в борьбе за лидерство в «Нацдвижении». Часть партийных активистов собирается провести акцию у здания «Грузинской мечты» 3 декабря. Часть политсовета партии резко возражает.

Депутат от «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, являющийся кандидатом на пост председателя партии, заявил, что планирует организовать 3 декабря митинг перед центральным офисом правящей партии в Тбилиси в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили. Как сообщил политик, у митинга будет одна повестка – незамедлительный перевод экс-президента на лечение за границу:

«Российский олигархический режим скрывает Михаила Саакашвили и не показывает общественности, как этот человек выглядит. Общественность прекрасно понимает, что у этого есть очевидные причины и объяснения. Как только все увидят состояние экс-президента, у всех сложится объективное впечатление, что сегодня в стране правит фашистский режим. Мы должны действовать, но не сможем победить, сидя в кабинетах».

Заявление Хабеишвили разделили далеко не все соратники экс-президента – по словам Эки Херхеулидзе, митинг планируется вопреки желанию самого Михаила Саакашвили, который хочет дистанцироваться от происходящих в Грузии политических процессов.

«Михаил Саакашвили хочет дистанцироваться от политики, и необходимо, чтобы все его сторонники поддерживали его решение. Он просил всех соратников позаботиться о его здоровье, но не связывать его имя с политикой. Не знаю, на что рассчитывает Леван (Хабеишвили), когда объявляет о таком формате акции, не думаю, что он манипулирует, мы все соратники. Я не общалась на эту тему с Леваном и убеждена, что это было сделано на фоне эмоций, переживаний, которые есть у всех нас, я знаю», – заявила она.

Этот призыв разделил член политсовета партии Роман Гоциридзе:

«Мы не обсуждали акцию в партии. Вопрос здоровья Михаила Саакашвили требует внимания, но не надо этому придавать политическую окраску. Если его состояние ухудшится настолько, что он не сможет дойти до здания суда, конечно, потребуются масштабные акции».

В оппозиционном спектре Грузии также нет единства по поводу происходящего. По словам исполнительного секретаря «Лело» Саломе Самадашвили, борьба за власть, развернувшаяся в ЕНД, наносит вред не только Михаилу Саакашвили, но и всей оппозиции:

«То, что происходит в «Национальном движении», не имеет никакого отношения к будущему Михаила Саакашвили, потому что он может получить свободу только при двух условиях - при мощном международном давлении или в результате смены правительства. В том, что происходит сейчас в ЕНД, я не вижу прогресса ни в том, ни в другом направлении, и поэтому не стоит тешить себя напрасными ожиданиями. Борьба за перераспределение влияния внутри партии, на мой взгляд, не приносит ничего кроме вреда самому «Нацдвижению».

В правящей команде с нескрываемым удовлетворением комментируют происходящие у оппонентов события. По мнению замглавы фракции Арчила Талаквадзе, речь идет о распаде партии:

«Сегодня мы наблюдаем политический забег на короткую дистанцию: кто будет более агрессивен, кто сделает более комичные заявления и кто докажет Саакашвили, что они якобы заботятся о его здоровье - это своеобразный политический оброк, на самом деле, всем наплевать на судьбу Саакашвили, их волнует распределение сфер влияния и партийные должности».

Напомним, несколько недель назад оппозиционная председателю партии Нике Мелия группа потребовала переизбрания председателя партии. Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе изъявили желание возглавить партию. Бывший член «Нацдвижения», а ныне независимый политик Зураб Чиаберашвили заявил 26 ноября, что он также думает о том, чтобы баллотироваться на выборах.

Коллеги по партии критикуют Нику Мелия за бездействие и считают, что партия должна более активно участвовать в различных процессах, включая освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы и его перевод за границу на лечение.

Действующий председатель партии Ника Мелия согласен с тем, что приоритетным для партии является освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили, однако не считает правильным использовать его имя в личных и партийных целях.

«Борьба за председательство в партии уже вышла за рамки нормального политического процесса и принимает позорный вид, который может нанести ущерб как партии, так и стране в целом», – написал политик 26 ноября.

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