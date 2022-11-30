В центре Тбилиси начинается акция недовольных новым слоганом столицы – «Город мира», который выбрала в этом году мэрия. Гражданские активисты называют несколько причин, почему эта фраза неуместна, одна из них – из-за солидарности с Украиной. Представители городской власти поясняют, почему приняли такое решение.

Слоган, под которым весь уходящий год жил Тбилиси – «Город полный жизни», уступил место новому – «Город мира». После трагедии, произошедшей в парке Ваке, предыдущий, и без того спорный слоган, по мнению несогласных, окончательно потерял свою актуальность. Однако новая фраза, которая «украшает» столицу в виде больших букв, уже установленных на площади Свободы, совершенно неуместна на фоне проходящей в Украине войны, считает гражданская активистка Ната Перадзе. Она призывает всех согласных с ней жителей города принять участие в акции протеста:

«Мы в ответе перед Украиной за то, что у нас будет написано в центре города. В то время, когда там бомбежка и война, у нас будет написано, что Тбилиси – это город мира. Это как когда дети показывают друг другу мороженое и дразнятся – у меня есть, а у тебя нет, вот так мы будем выглядеть. Это наш стыд, и мы должны его смыть. Мы все должны выйти и сказать, что это не наш слоган и что в демократической стране мэр города должен согласовывать свои действия и те слова, которые он будет говорить от нашего имени. Без согласования он не должен иметь такого права».

Между тем мэр столицы уверен, что это самый подходящий слоган. «У мира нет альтернативы», – ответил он на вопрос журналистов, почему была выбрана эта фраза. При этом градоначальник непрозрачно намекнул, что «Грузинская мечта» предотвратила войну, не допустив к власти «Национальное движение»:

«Конкретные СМИ и политики попытались представить наш новогодний слоган – «Город мира» – как попытку получить символическую выгоду, это тяжелейшая спекуляция и провокация. Хотя я понимаю, что у этих людей нет ни любви к своей стране, ни уважения, ни достоинства. Именно мир – главное благо, которое тбилисцам, каждому гражданину страны подарил 2022-й. Если бы политические процессы проходили иначе на протяжении прошедших полутора лет и конкретная группа людей вернула бы во власть, Тбилиси действительно был бы городом не мира, а войны, что столица неоднократно переживала на себе и чего мы не должны больше допустить».

Накануне в центре столицы уже прошла небольшая акция, организованная гражданскими активистами. В Грузии сегодня находятся тысячи беженцев из Украины, которые мечтают о мире и возвращении домой, а новый слоган города звучит как насмешка над ними, заявил один из участников митинга, основатель телекомпании «Рустави 2» Давид Двали. Комментарии мэра Тбилиси он называет попыткой посеять раздор между жителями столицы, которые, по его мнению, и должны были придумать новый слоган:

«Когда он стал мэром, он заявлял, что будет мэром для всех. Пусть вспомнит эти слова. То, что он сейчас делает, – это очередная попытка расколоть общество, разделить людей на «националов» и «ненационалов». Это продолжение их заявлений, которые они (представители «Грузинской мечты») делали на протяжении последних месяцев, когда несли чушь ради рейтинга, будто кто-то хочет войны. Но ведь должен же быть предел, это насмешка над нашими украинскими братьями, которые сейчас находятся в тяжелейшем положении!»

Причем некоторые участники акции отрыто заявляют, что не сомневаются в том, что мэрия не прислушается к их требованиям и не изменит слоган. Акция проводится с целью выразить солидарность с гражданами Украины и показать, что не все жители Грузии согласны с властями, сказала «Эху Кавказа» Ната Перадзе.

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