На этой неделе парламент Южной Осетии обсудит кандидатуру генерального прокурора республики Сослана Бетеева. Депутаты к рассмотрению пока не приступили, в отличие от местного экспертного сообщества, где уже вовсю идет обсуждение кадрового решения президента.

Бетеев Сослан Георгиевич родился в Цхинвале в 1956 году. До 1994 года работал в РЮО помощником прокурора области по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах, прокурором Дзауского района. Затем перешел на службу в Северную Осетию. Работал прокурором отдела прокуратуры РСО-Алания по надзору за исполнением федеральных законов и законностью правовых актов. С 2007 года переведен в Южную транспортную прокуратуру, разновременно осуществлял прокурорский надзор за исполнением таможенного законодательства и законодательства в сфере безопасности железнодорожного и воздушного транспорта.

На что обратили внимание местные эксперты: он «цхинвальский парень, знающий республику», то есть не варяг, но при этом основная часть его службы прошла за пределами республике, то есть в «Южной Осетии он никому не обязан своим карьерным ростом».

Это важно, отмечают наблюдатели, потому что практически все заметные фигуры в югоосетинской прокуратуре аффилированы с местными группами влияния. У каждого своя история неформальных отношений с одними группами, конфликтов с другими и так далее. Тот факт, что президент пригласил человека и местного, но со стороны, говорит о том, что ему нужен генпрокурор без сложного прошлого, не обремененный обязательствами и конфликтами.

Второй плюс, на который указывают эксперты, – как профессионал он вырос в прокуратуре. Большинство сотрудников югоосетинской прокуратуры перешли в надзорный орган из милиции. Почему это плохо, «Эху Кавказа» объяснил московский юрист, в прошлом практикующий адвокат Хазрет Бежоев:

«Прокуратура как орган, надзирающий за соблюдением действующего законодательства, должна состоять из профессионалов, взращенных именно в этом ведомстве. Я считаю, недопустимо принимать в прокуратуру сотрудников МВД, особенно оперативников. Они, скажем так, далеки от соблюдения законодательства в свете последних событий, которые мы наблюдаем. Каким образом будет работать МВД, когда за его действиями будет надзирать сотрудник, вышедший из недр этого же ведомства? Каким образом мы будем бороться с коррупцией и кумовством в их рядах? Я считаю, что сотрудники МВД должны заниматься своим дело и расти по своей карьерной лестнице.

– То есть опера после смены мундира как были охотниками, так ими и остаются?

– Конечно, есть понятие профессиональной деформации. Это как адвокат с двадцатилетней практикой никогда не сможет стать судьей, потому что он уже ментально изменился. По этой же причине я против назначения судьями прокуроров или следователей, потому что они уже привыкли работать с обвинительным уклоном. Поэтому я считаю, что в надзорном ведомстве должны быть свои кадры, взращенные с помощников прокурора и далее по карьерной лестнице доросшие до прокурора, именно профессионалы в области надзора за законодательством».

На этой неделе должны начаться обсуждения кандидатуры в парламентских комитетах. Среди депутатов, с кем удалось поговорить на эту тему, есть мнение, что во время обсуждений могут возникнуть проблемы юридического характера.

Речь идет о требованиях закона «О прокуратуре Республика Южная Осетия», в частности, статьи 52 «Прекращение службы в органах прокуратуры», которая устанавливает «предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах прокуратуры – 60 лет».

«Решением Коллегии Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия по представлению генерального прокурора Республики Южная Осетия допускается продление срока нахождения на службе работников, достигших предельного возраста, но имеющих классные чины. Однократное продление срока нахождения на службе в органах прокуратуры допускается не более чем на год. Продление срока нахождения на службе работника, достигшего возраста 65 лет, не допускается. После достижения указанного возраста работник может продолжить работу в органах прокуратуры на условиях срочного трудового договора с сохранением полного денежного содержания…», – говорится в законе.

Правда, в статье закона речь идет о работниках ведомства, там нет прямого указания на генерального прокурора, но, с другой стороны, это единственный пункт нормативного акта, определяющий возрастной ценз сотрудников прокуратуры.

В РФ столкнулись с этой проблемой, когда наступил возрастной ценз для Юрия Чайки. 30 июня 2015 года Госдума отменила предельный возраст нахождения на службе для генерального прокурора и подняла срок службы прокуроров до 70 лет.

Южная Осетия не может применить эту норму, потому что по постановлению Верховного совета РЮО от 1992 года российское законодательство применяется лишь в тех случаях, когда в республике отсутствуют собственные нормативные акты, регулирующие рассматриваемую сферу.

Пока не понятно, сочтут ли парламентарии применимыми возрастные ограничения в отношении генпрокурора, но очевидно, что подобные мнения уже имеют место быть в депутатской среде.

В активе сторонников назначения Бетеева такой прецедент: Мераб Чигоев был назначен генпрокурором в 2012 году в возрасте 62 лет. По уверениям источников из восьмиэтажки и некоторых депутатов рассматривался и другой кандидат на пост генпрокурора – помоложе, из той же североосетинской прокуратуры, но он отклонил предложение.

Проблема в том, что, поступая на службу в Южную Осетию, офицер прерывает свой российский трудовой стаж, выслугу и т.д., что, по сути, означает схлопывание карьеры. Относительно молодые кадры, те, кто на хорошем счету у начальства и с перспективой карьерного роста, на такое не пойдут.

Вторая половина истории – чего ждут от этого назначения граждане республики. «Эхо Кавказа» спросило об этом правозащитника и члена Общественного совета при Генеральной прокуратуре Фатиму Маргиеву:

«Сослан Бетеев приходит на эту должность в непростое время. Люди ждут, что наконец будет исправлено беззаконие, творившееся здесь предыдущими прокурорами. Должны быть пересмотрены уголовные дела в отношении безвинных людей и незаконные решения, по которым у граждан отнимали недвижимость. Именно это люди ждут от прокуратуры. После каждых выборов они ходят с надеждой ко всем новоизбранным президентам. Как сказал Леонид Тибилов в первом своем выступлении после избрания президентом, из тех, кто к нему обращается, девяносто процентов жалуются на произвол. Однако законность так и не была восстановлена ни им, ни следующим президентом. Но люди все-таки ждут, что наконец их права будут восстановлены».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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