Югоосетинская неделя: новая власть расследует злоупотребления старой

Во вторник, 28 июня, пресс-служба Генеральной прокуратуры объявила о создании Общественного совета при надзорном ведомстве. Подобная структура создается в Южной Осетии впервые по инициативе и. о. генерального прокурора Сергея Битиева. Его приказом утверждено и Положение об Общественном совете, он же подобрал первые несколько кандидатур и пригласил их войти в совет.

На днях в офисе Генпрокуратуры состоялось и первое заседание, на котором председателем совета единогласно был избран политолог Вячеслав Гобозов.

Если вкратце, по замыслу инициаторов Общественный совет – это представители общественности в Генпрокуратуре. Понятно, что общество их не выдвигало и не избирало, поэтому, чтобы представительство было легитимным, в него должны войти люди известные и внушающие доверие, говорит Вячеслав Гобозов:

«Идея была собрать в этот совет не тех, кто поддакивает должностным лицам по поводу и без повода, а людей, которые понимают, чем живет общество, и умеют жестко, нелицеприятно ставить вопросы перед представителями власти, в данном случае перед генеральным прокурором. Из той беседы, которая была у меня с Сергеем Битиевым и из нашего общения на первом заседании Общественного совета, у меня появился осторожный оптимизм, что это не декоративное мероприятие. Хочется верить, это все-таки реальные шаги, продиктованные пониманием того, что репутация нашей прокуратуры – аховая для органа, который в первую очередь должен заниматься защитой прав человека и гражданина. Мне кажется у и. о. генпрокурора есть понимание того, что только создание эффективной обратной связи убережет его ведомство и нас всех от многих негативных тенденций, которых мы нахлебались до сегодняшнего дня».

Такое впечатление, что Общественный совет – это вместо люстрации прокуратуры. Трудно представить, как вообще возможно восстановить доверие к нынешнему коллективу Генпрокуратуры. Кажется, нет ни одного громкого дела, ни одного случая глумления над гражданами, из-за которого не торчали бы уши синих мундиров, и нет ни одного прокурорского, кто бы не приложил к произволу руку. Просто кто-то меньше, кто-то больше, кто-то отметился в громких резонансных преступлениях, а у кого-то хватило ума уклониться от участия.

В этом смысле замена руководящего звена, а лучше полная смена коллектива напрашивалась и даже озвучивалась спикерами общественного мнения, потому что, еще раз, доверие к надзорному органу – ноль по Кельвину.

В этом смысле Сергей Битиев находит виртуозный выход из положения (правда, вопрос: Битиева ли это идея, но не суть важно). Он предлагает сформировать представительство общества в Генпрокуратуре из известных в республике людей с хорошей репутацией.

Кроме Вячеслава Гобозова в совет уже вошли Юрий Дзиццойты – ученый, доктор филологических наук, первый вице-спикер парламента РЮО пятого созыва, Владимир Ванеев - оппозиционер, участник акций протеста семьи Джабиевых у Дома правительства, Мария Дзигоева - депутат парламента пятого созыва, председатель союза предпринимателей ЮО. Известно, что свое согласие на участие в совете дала и Ирина Гаглоева – президент медиацентра «Ир».

Таким образом, Генпрокуратура создает рядом с собой объект доверия и как будто снижает актуальность его отсутствия к себе, отводит эту проблему на второй план.

В свою очередь, и ведомство демонстрирует готовность меняться. Во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры объявила «о служебной проверке в отношении ряда прокурорских работников руководящего звена прокуратуры республики по фактам неправомерного использования денежных средств внебюджетного счета Генеральной прокуратуры, принадлежащих Социальному фонду Республики Южная Осетия, при покупке служебного автомобиля и погашении кредиторской задолженности».

Все это вкупе похоже на то, что в руководстве придумали выход из положения, когда разогнать всех и набрать новых слабо, но и оставлять все как есть невозможно – люди не поймут. Поэтому креативные подвижки, как в случае с Общественным советом, – служебные проверки и увольнения самых токсичных товарищей, а оставшийся коллектив получают шанс. И в этой истории, конечно, Общественный совет занимает значимое, если не сказать центральное место.

Люди, которым предложено войти в него, – это часть того самого общества, которое не питает иллюзий по поводу прокурорских, но и отказаться - значит отречься от самой попытки что-то изменить к лучшему и отказать обществу в защите. Послушайте, сколько сомнений в голосе, сколько настороженности в интервью «Эху Кавказа» Марии Дзигоевой:

«Это был вопрос непростой, конечно, и решение непростое… Но есть надежда, что можно что-то немножко подправить, и не попробовать это сделать было бы неправильно.

– Что вы хотите подправить Мария Павловна?

– Для начала исполнение конституционных законов. У нас много законов просто не исполняется, а, насколько я знаю, Генпрокуратура ведет надзор за соблюдением законов исполнительной властью. Ну и сама прокуратура, наверное, нуждается в некотором реформировании. Конечно, мы так сразу не можем претендовать на серьезное реформирование, но начать движение надо и сделать, сколько будет возможно. Надо менять ситуацию к лучшему, тем более что есть запрос, мы надеемся, есть и политическая воля руководства. Отрадно и то, что сама Генеральная прокуратура предложила создать Общественный совет, видимо, чтобы у нее появилось какое-то новое дыхание или стимул. По крайней мере, это неожиданно, но интересно.

– Вы думаете, общество поверит в эту затею?

– Пока что скепсис остается, конечно, потому что не разобраны еще завалы. Все зависит от того, насколько будут доведены до конца те дела, которые были заявлены, и доверие будет расти по мере того, как слова не будут расходиться с делами».

После формирования Общественного совета у прокурорских и президента уже не будет возможности отыграть назад – распустить структуру или игнорировать ее мнения. Потому что эта история будет воспринята обществом как доказательство лукавства власти.

Ну и как логическое продолжение этой истории – Генеральная прокуратура принялась восстанавливать в республике закон. Она расследует многочисленные нарушения предыдущей власти. И здесь прокуратура уже рядом с президентом выполняет с ним предвыборные обещания и общественный запрос на законность.

После отставки Магомеда Багаева исполняет обязанности генпрокурора Сергей Битиев. С 2012 года он был первым заместителем генпрокурора и после отставки Урузмага Джагаева должен был занять его место, но Анатолий Бибилов его задвинул. В отношении Битиева было предпринято служебное расследование, его отстранили от службы и, пока он был не у дел, провели в генпрокуроры следующего за ним по служебной лестнице Магомеда Багаева.

Местные источники считают, что Битиев не отвечал требованиям президентского кастинга: слишком осторожный, себе не уме и явно не готов к выполнению любых приказов. Теперь Сергей Битиев по поручению Алана Гаглоева расследует злоупотребления Анатолия Бибилова. Пока это массовая и незаконная раздача паспортов, наградного оружия, специальных и воинских званий, приватизация за бесценок свеженьких служебных иномарок.

В эфире республиканского телевидения Алан Гаглоев и исполняющий обязанности генпрокурора Сергей Битиев в подробностях обсуждают все злоупотребления. В завершение беседы Алан Гаглоев напоминает избирателям о своем предвыборном обещании, что дело об убийстве Инала Джабиева будет объективно расследовано, и подтверждает свое намерение сдержать слово:

«Мы прекрасно помним, какой резонанс это уголовное дело вызвало в обществе. Какие манипуляции при этом проводились, тоже всем известно. Я вас попрошу самым тщательным образом еще раз все продумать, проанализировать и переговорить с государственным обвинителем по этому делу. Мы должны это дело довести до логического законного конца. Все виновные в этом деле должны понести соответствующие наказания в рамках закона. Еще раз хочу подчеркнуть: мы за рамки закона никогда не переходили и не будем переходить».

Однако как быстро изменилась повестка дня в РЮО! Еще вчера местные наблюдатели говорили о некой ловушке, которую Анатолий Ильич перед уходом расставил для Алана Эдуардовича, подписав указ о проведении 27 июля референдума по объединению с Россией. О неких планах проигравшей команды взять реванш, о якобы намерении Бибилова вернуться в парламент, стать спикером и взять Гаглоева в ежовые рукавицы. Об этом не просто говорили, об этом доносили из лагеря Бибилова. В этом смысле, наверное, даже если предположить, что перед инаугурацией Гаглоев не был сторонником жестких мер, то ему просто не оставили выбора.

Теперь повестка другая: в республике только и разговоров, что все виновные должны понести наказание. По мнению жителя Цхинвала, историка Якова Хетагурова, это одно из проявлений общественного запроса на законность. На волне этого запроса Алан Гаглоев пришел к власти, и теперь избиратель ждет от него выполнения обещаний, говорит Хетагуров:

«Алан Гаглоев взял на себя ношу восстановления справедливости в нашем обществе. В последнее время она у нас потерялась, если можно так выразиться. Соответственно, люди ждут от него кардинальных изменений, чтобы сломать наконец хребет той порочной системе, которая у нас сформировалась, особенно после 2008 года. За счет чего сломать? За счет таких уголовных дел, за счет поиска не то чтобы виновных, но корня этой несправедливости. Люди ждут кардинальных перемен, чтобы в один прекрасный день всю эту несправедливость, которая тут наложилась тяжелым слоем, наконец смыло.

– Есть в этом какая-то озлобленность общества, жажда возмездия?

– Есть, конечно, и такие, которые ждут возмездия, потому что за пять лет очень многих людей обидели, и месть в их сердцах живет, Кавказ как никак. Но для большей части населения – это не жажда возмездия, не желание посмотреть, как будут на площади казнить виновных. Нет, это запрос на нормальную жизнь, на нормальную, законную, цивильную. Всего лишь навсего.

– Во время послевоенного восстановления республики злоупотреблений было даже больше. Воровство было просто запредельное, да и произвола силовиков было через край, в 2011 году особенно. Но после выборов 2012 года общественность как-то смягчилась, на возмездии настаивали единицы. В целом было желание перевернуть страницу и начать с чистого листа. А сейчас настроения другие. Наблюдатели отмечают запрос на привлечение к ответственности тех, кто позволил себе злоупотребления властью. Почему так? Что изменилось в обществе?

– Та ситуация отличается по своей специфике от нынешней. Тогда Цхинвал был разрушен, многие жители остались на улице, без домов. Люди ждали, что им помогут восстановить их материальное имущество. А в нынешней ситуации больше ментального, люди стремятся восстановить духовное равновесие. Наверное, построение собственного государства, особенно когда у тебя нет большого опыта, это достаточно болезненный процесс. Особенно для маленького изолированного народа, который в основном никто не признает по определенным причинам. Люди кипят в одном большом котле, и внутри этой жизни было множество разных девиаций, множество нарушений внутренней целостности и всего прочего. И в один прекрасный день люди вдруг поняли, что им нужно. Это как после Первой мировой в Европе люди поняли, что им нужно что-то менять, а после Второй мировой поняли, что конкретно нужно менять. У нас происходит нечто похожее – наконец появился запрос на соблюдение норм права».

Наверное, это может стать новой политической традицией: избранный президент проверяет деятельность своего предшественника и, если обнаруживаются злоупотребления, привлекает виновных к ответственности. Такое вот отсроченное правосудие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия