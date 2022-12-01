Что думают жители Цхинвала о кадровой политике президента Алана Гаглоева и насколько понимают логику новых назначений? «Эхо Кавказа» спросило горожан о кадровой политике власти.

– Как вы оцениваете кадровую политику Алана Гаглоева? Соответствует ли она вашим ожиданиям?

Бэлла: Как я оцениваю? Можно сказать, что никак. Перетасовали старые кадры и все. С ними что-то новое получится? С приходом новой власти я ожидала новой жизни. Другой жизни. По моему субъективному мнению, ничего не поменялось. Тот же тип руководства, те же люди на местах. Те же безумные с точки зрения простых людей проекты… Вот мост – живой пример. Крепкий, хороший мост, и его должны разрушить во имя каких-то проектов. Я считаю, что ничего не поменялось, лучше не стало.

Борис: Нет. Многие назначения для меня не очень понятны. Он обещал, что в основном это будут местные кадры, а кадры, которые мы сегодня видим, для меня непонятны. Местные из них тоже из Владикавказа, у них там семьи, бизнес… Конечно, я желаю ему успехов, но кадровая политика для меня вопрос. Я не вижу сегодня того и тех, кто может вывести Южную Осетию вперед и во внутриполитическом плане, и во внешнеполитическом.

Зоя: В двух словах: очень разочарована. Кто посадил Гаглоева (в президентское кресло)? Он сам не ожидал. Вот те, кто посадил его, сажают сейчас на места своих.

Нелли: Я ожидала большего от него. Я поддерживала его в предвыборный период, на всех его встречах была. Я ожидала, что будут более конкретные шаги. Я не знаю, я не политик. Может, так надо работать, я не знаю… Мне кажется, у нас президент-праздник – одни поздравления, одни награждения.

Лариса: Нет, не соответствует моим ожиданиям. Я голосовала за него, я ожидала совсем другого. Я, если честно сказать, полностью разочарована. Я думаю, он даже 5% не оправдывает из того, что ожидалось. Ему стоит над этим задуматься. Он же читает то, что пишут в интернете, и ему стоит принять это во внимание. Это же пишет не только оппозиция, там пишут и простые люди, граждане, которые за него голосовали, надеялись на лучшее. Я думаю, они этого еще не получили, к сожалению. Может, он в дальнейшем что-то сделает, но кадры назначены… А ожидалось, что назначения будут более грамотные, у власти встанут более грамотные люди. Я никого не хочу обидеть, но каждый хороший парень – это хороший парень, но это не означает, что этот хороший парень – хороший политик. Раз мы стремимся к лучшему, то и назначения должны быть лучшие. Без обид.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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