Беслан Барателия: «Министр приходил лично, расписывался в ордере»

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия прокомментировал ситуацию, связанную с тремя экспонатами Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия. Он решительно возражает против сообщений о том, что они «пропали из ячейки Нацбанка». По его словам, ни о какой пропаже речь идти не может, банк подписал договор и принял от своего клиента – Министерства культуры Абхазии – запечатанную коробку с ценностями и в соответствии с договором выдал ее по первому требованию клиенту.

На сайте «Эха Кавказа» было опубликовано интервью старшего научного сотрудника Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия Зули Кокоскири под названием: «Потерялись эти предметы при министре Гудисе Агрба». В нем она рассказала об истории трех экспонатов музея – керамического блюда Пабло Пикассо и двух живописных работ Фернана Леже, которые хранились в ячейке Национального банка Абхазии и, по ее словам, оттуда пропали.

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия сообщил, что в последние дни появились публикации, в частности, упомянул интервью Зули Кокоскири на «Эхе Кавказа», в которых говорится о том, что из ячейки Нацбанка якобы исчезли ценности Минкульта. По его словам, это не соответствует действительности, из ячейки в Нацбанке ничего не пропало, ценности были выданы клиенту в полной сохранности по его требованию:

«В Банк Абхазии обратилась министр культуры Эльвира Арсалия с просьбой оставить на хранение ценности. 14 февраля 2018 года между Национальным банком и Министерством культуры был заключен договор о хранении ценностей. В соответствии с этим договором, ценности доставляются в банк в опечатанном виде, они закрыты, опломбированы и принимаются ответственными сотрудниками. В таком же виде обеспечивается их хранение, в Банке Абхазии не допускается даже вскрытие этих запечатанных коробок. Далее ценности выдаются по первому требованию клиента в том виде, в каком они поступили в банк. Это говорит о том, что по первому же требованию клиента, а клиентом является Минкульт, ни музей, ни другие сотрудники, а исключительно Минкульт и более никто обязаны вернуть им те ценности, которые они оставили на хранение».

Беслан Барателия рассказал о том, как проходил процесс выдачи ценностей министру культуры Гудисе Агрба:

«На каком основании мы могли не выдать эту коробку, даже если бы мы знали, что там находятся тарелка Пикассо и картины Леже? Наша задача состоит в том, чтобы в неизменном и сохранном виде вернуть ценности Минкульта, что и было сделано. И вот, 25 февраля 2021 года по письму тогда еще действовавшего министра культуры Гудисы Агрба ценности были вынесены и возвращены владельцу, то есть Министерству культуры. Он приходил лично, расписывался в мемориальном ордере о получении коробки в целости и сохранности, в нераспечатанном и опломбированном виде, и в таком же виде они были унесены в Минкульт. В Банке Абхазии часто хранятся ценности наших клиентов – министерств и ведомств. Мы со всеми заключаем договор о том, что мы храним ценности в запечатанном и опломбированном виде. И всегда по договору мы не знаем, что находится внутри, и нам это не нужно знать».

Следует отметить, что экс-министр культуры Гудиса Агрба в настоящее время находится под следствием, его обвиняют в хищении имущества вверенного ему ведомства в особо крупном размере.

Глава Нацбанка также пояснил, что у сотрудников музея нет доступа к хранилищу, поэтому сообщение о том, что они якобы «пришли в банк и ячейка была пустая», требует уточнения:

«Я понимаю, что это, конечно, трагедия для музея – потерять такую ценность. И люди очень эмоционально воспринимают это, потому что годы посвящают работе музея. Когда теряется такая ценность, – это правда трагедия, не только для музея, но и для всей нашей страны. Просто в интервью было сказано, что сотрудники музея приходили в Банк и обнаружили, что ячейка пустая… Не хочется обижать людей, но я думаю, что они имели в виду, что Минкульт вынес ценности без их ведома и куда-то дел. А на самом деле, юридически они не могут приходить в банк и тем более смотреть там ячейки, потому что у нас нет договора с музеем, они не являются клиентами Банка Абхазии и не могут быть допущены к хранилищу».

Беслан Барателия сказал, что Банк Абхазии не несет ответственность за то, что произошло с ценностями после их выдачи клиенту. Банк также не информирован о том, какие соглашения могли существовать и какие документы были подписаны о передаче музеем этих ценностей Министерству культуры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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