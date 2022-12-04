Грузинские бойцы попали в окружение под Бахмутом

Группа грузинских бойцов попала в окружение под Бахмутом, несколько человек ранены, в том числе командир, сообщил доброволец Ромео Парулава в интервью телеканалу «Мтавари».

«Мы их обязательно вытащим. В Бахмуте очень сложная ситуация… Командир ранен. Остальные парни вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Идет борьба, чтобы вывести оставшихся в живых, и вынести тела наших погибших», - сказал Парулава.

За последние три дня стало известно о гибели под Бахумутом шестерых грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили, Джабы Хоперия.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что самая тяжелая ситуация на фронте сейчас - именно в Бахмуте.

«На Донбассе – Бахмут, Соледар – сейчас там по-прежнему горячее и больнее всего. Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам там. Каждый там заслуживает самой высокой благодарности», - сказал Зеленский.

По информации агентства «Новости-Грузия», на стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов – проживавших в Украине или же приехавших туда после начала войны в качестве добровольцев.

Первый грузин-доброволец погиб 18 марта, по данным на 4 декабря в боях на стороне ВСУ в Украине погибли 33 грузина. Среди них граждане Грузии, и уроженцы Грузии, имевшие украинское гражданство и последние годы проживавшие в Украине.