Президент Молдовы обеспокоена состоянием здоровья Саакашвили

В понедельник, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован в пятницу Евросоюзом, странами "Группы 7" и Австралией.

Цель этого решения западных стран снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.

Эмбарго на российскую нефть, которую поставляют морем, было согласовано в ЕС ещё в конце мая. Трубопроводные поставки под санкции не попадают.

Предельную цену удалось согласовать незадолго до вступления ограничения в силу — 3 декабря, на переговоры ушло больше недели. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

На страны ЕС до российского военного вторжения приходилось около 85 процентов морских поставок сырой нефти из России. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия. При этом трейдеры отмечают, что азиатские страны – в частности, Индия и Китай – покупают российскую нефть с большой скидкой – до 30%.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть. В Москве считают эти меры "нерыночными" и, по его словам, будут продавать нефть и нефтепродукты в страны, которые будут работать на рыночных условиях, "даже если России придется несколько сократить добычу", отметил Новак.

Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причём не только в страны G7, так как запрет касается не столько закупки российской нефти , сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны. Это неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем - и добычи нефти в стране, считают аналитики.

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).