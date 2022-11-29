Отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону – глава Минюста

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.

«Мы предлагаем осужденному Саакашвили – он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению», – заявил Брегадзе.

Министр юстиции прокомментировал и информацию о том, что Саакашвили, возможно, был отравлен. Брегадзе говорит, что государство предложило Саакашвили пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако политик от предложения отказался.

Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике «Вивамеди». Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. 28 ноября врачи клиники «Вивамеди» не разрешили перевезти Саакашвили в Тбилисский городской суд.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».