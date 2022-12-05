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В югоосетинской армии проходит неделя боевой готовности
С началом зимнего периода обучения в югоосетинских Вооруженных силах стартовала неделя боевой готовности, сообщили в пресс-службе Минобороны самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, в соответствии с планами и расписаниями занятий в подразделениях проводится ряд мероприятий, «целью которых является отработка слаженности военнослужащих при переходе с мирного на военное время».
«В комплекс мероприятий входит сбор личного состава по сигналу учебной тревоги, получения оружия и предметов снаряжения, хранящихся в комнате хранения оружия, снятие техники с хранения и ее подготовка к выходу в районы сосредоточения», – говорится в сообщении.
Тренировки проводятся под наблюдением старших офицеров органов военного управления Минобороны. В завершение недели боевой готовности по сигналу учебной тревоги будет поднят весь личный состав Вооруженных Сил, говорится в сообщении.
Другие новости дня
С момента ареста Михаил Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с момента ареста в октябре прошлого года похудел более чем на 40 килограммов, потеря веса приобрела неконтролируемый характер, заявил представитель совета врачей при Народном защитнике Тенгиз Цуладзе.
Совет врачей, созванный омбудсменом, посетил Саакашвили в клинике «Вивамеди» в минувшее воскресенье, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Михаил Саакашвили поступил со 116 килограммами, а на данный момент весит 73,6. Это очень серьезная потеря веса. Состояние можно оценить как однозначно тяжелое. Кахексия опасна для жизни… Факты говорят о том, что состояние пациента ухудшается в динамике», — сказал Цуладзе.
Кахексия в медицинской практике — это крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов, а также изменением психического состояния больного, не старающегося активно похудеть. Кахексия физически ослабляет пациентов до состояния неподвижности, связанного с потерей аппетита, астенизацией и анемией, а реакция на стандартное лечение основного заболевания обычно плохая
В клинике «Вивамеди» подтвердили, что у Саакашвили наблюдается потеря веса, слабость и ему трудно передвигаться.
«Его состояние еще раз оценила группа врачей. Конечно, у больного наблюдается потеря веса, слабость и ограничение движения. Я не могу сейчас делать прогноз», — сказал медицинский директор клиники Зураб Чхаидзе.
Он отметил, что вопрос о дезинтоксиационной терапии будет решаться после заключения токсиколога, который уже встретился с Саакашвили.
Обвинение запросило для Яшина девять лет лишения свободы за слова о Буче
На суде в Москве гособвинение запросило для оппозиционера Ильи Яшина наказание в виде 9 лет лишения свободы по обвинению в публикации так называемых фейков о российской армии.
Прокурор также просит запретить Яшину пользоваться интернетом в течение 4-х лет после отбытия срока.
В суде в понедельник проходят прения сторон.
9 лет - срок, близкий к максимально возможному наказанию по этой статье, предусмотренному Уголовным кодексом (10 лет лишения свободы). На данный момент самый жёсткий приговор по этой статье был вынесен бывшему коллеге Яшина по Красносельскому совету депутатов Москвы - 7 лет колонии.
Обвинение считает, что Яшин совершил преступление 7 апреля, когда в ходе прямой трансляции в ютьюбе "утвердительно сообщил" об убийствах российскими военными мирных жителей украинского города Буча. Российские власти считают это фейком.
В своём стриме Яшин приводил как свидетельства об убийствах, так и разбирал аргументы российской стороны, которая утверждала, что российские военные к ним непричастны.
По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.
Прокурор, выступая в суде, заявил, что международные доклады — односторонние и предвзятые выводы от стран, входящих в такие "недружественные объединения", как НАТО и Евросоюз, которые, по словам обвинителя, "молчали в тряпочку" во время конфликтов в Ливии и Сирии, а также "покрывали нацистского преступника Степана Бандеру" (цитата по "Медиазоне").
Яшин не признаёт вину, эту позицию ещё раз подтвердила в своём выступлении его адвокат Мария Эйсмонт. Она, помимо прочего, указала на то, что расследование событий в Буче продолжается, и нет никаких достоверных сведений о том, что версия Минобороны России является верной.
Илья Яшин, бывший глава Совета депутатов Красносельского района Москвы, соратник Бориса Немцова и Алексея Навального, был задержан в конце июня по административному делу, а после отбытия ареста вновь задержан – уже по уголовному. С июля он находится в московском СИЗО "Бутырка".
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
Новый документ должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но затрагивал он только несовершеннолетнюю аудиторию. Теперь он касается россиян всех возрастов.
Документ предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за пропаганду ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор.
Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. В процессе обсуждений депутаты предлагали ввести не только административную, но и уголовную ответственность за повторные нарушения, но эта поправка была отклонена.
- Юристы ещё на стадии разработки законопроекта отмечали, что в законе нет чёткого определения пропаганды и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+ как явления даже в нейтральном ключе.
- Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу общественных организаций, помогающих организаций ЛГБТ+.
Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.
В материале, посвящённом Зеленскому, издание отмечает, что украинский лидер стал воплощением мужества и стойкости своего народа.
По мнению Financial Times, 44-летний Зеленский – это полная противоположность президента России Владимира Путина, который "одержим возрождением империи".
Газета сравнивает Зеленского с бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, который выступал по радио, чтобы сплотить британцев во времена Второй мировой войны. Зеленский использует социальные сети для неустанной кампании. В частности, этим он убедил европейцев в необходимости поддержки – в том числе чтобы противостоять Путину, пишет Financial Times.
По мнению авторов статьи, решение Зеленского остаться в Киеве в начале вторжения вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых важных моментов в войне, побудив украинскую армию и народ к сопротивлению.
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Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине
Российские военные 5 декабря нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, днём в понедельник была объявлена воздушная тревога.
По поступающим сообщениям, российские военные выпустили по целям в Украине крылатые ракеты. Пуски осуществлялись из акватории Каспийского моря и со стратегических бомбардировщиков. Жителей просят укрыться в убежищах. В Киеве люди укрываются в метро.
В ряде областей власти заявляют о работе систем ПВО. Сообщается о взрывах в Запорожье, Одессе, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, а также на западе Украины - в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях.
По предварительным сообщениям, разрушены несколько жилых домов в селе Новософиевка Запорожской области, погибли не менее двух человек.
В Одесской и Николаевской областях сообщается о перебоях со светом и водоснабжением. Власти подтвердили поражение двух инфраструктурных объектов в Одессе. По ряду сообщений, в их числе подстанция. Электричество отключено также в Сумской области.
Украинские железные дороги сообщили о задержках в движении поездов из-за ударов. Также сообщается о перебоях со связью и интернетом в нескольких регионах.
Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был нанесён 23 ноября. Его результатом было временное почти полное отключение электроэнергии в стране в результате поражений объектов инфраструктуры. Сейчас энергоснабжение восстановлено, но не на полную мощность - в большинстве городов осуществляются отключения электричества.
- Первый массированный ракетный удар по объектам украинской энергетики Россия нанесла 10 октября. За 2 дня до этого в результате взрыва серьёзно пострадал Крымский мост. Российские власти фактически открыто назвали удары по Украине ответом на этот взрыв, хотя официально Киев не брал на себя за него ответственность.
- Утром 5 декабря предположительно беспилотник атаковал российскую авиабазу в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики.
- Украинская разведка предупреждала, что подготовка массированной ракетной атаки у России может занимать 7-10 дней.
- Минобороны России сегодняшний удар пока не комментировало.
В Абхазии заявили о возможной террористической угрозе со стороны Тбилиси
В Абхазии проверяют информацию о возможной террористической угрозе. Об этом заявили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики.
«Служба Государственной Безопасности Республики Абхазия проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, «не поддаваться на провокации и проявлять бдительность».
Ранее абхазский телеграм-канал АМРА-life опубликовал аудиозапись и сообщение под заголовком «В Абхазии планируются теракты».
На записи неизвестная женщина рассказывает о том, что абхазским силовикам якобы сообщили о переходе на усиленную боеготовность.
«Они узнали, что кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии. Не знают кто, не могут найти», – говорит женщина в голосовом сообщении, добавляя, что усилены меры безопасности в школах, на рынках и других местах скопления людей.
В Тбилиси сообщение абхазских источников пока не комментировали.
Отметим, что в сентябре текущего года в сухумском морском порту прошли совместные антитеррористические учения абхазских силовых структур и ФСБ России.
В Берлине прошёл Антивоенный конгресс гражданских инициатив
В Берлине 3 и 4 декабря прошёл "Антивоенный конгресс гражданских инициатив". Участие в его работе приняли более 250 представителей русскоязычной диаспоры европейских стран и активисты из России.
Конгресс был организован немецкой НПО "Austausch" при поддержке НПО C.I.S.R. и фонда имени Фридриха Эберта, который предоставил для мероприятия своё здание в центре Берлина. Финансирование конгресса происходило из средств МИД ФРГ. На мероприятии присутствовали руководительница министерского направления "Россия" и представитель Евросоюза, занимающийся российской тематикой.
Как рассказал Радио Свобода управляющий НПО "Austausch" Штефан Мелле, главной целью конгресса была поддержка демократической и гражданской активности россиян в непростых условиях существования в эмиграции. Конгресс планировался с весны. Устроители провели большую работу по выявлению и приглашению основных представителей гражданских инициатив, публицистов и деятелей культуры и науки из нескольких стран мира. По словам Мелле, количество участников было строго ограничено, однако организаторы стремились представить всю палитру российского гражданского общества.
Конгресс проходил в форме открытых дискуссий, семинаров и рабочих групп, на которых обсуждалась адаптация выступающих против войны россиян за пределами России, медийные ресурсы антивоенных и гуманитарных инициатив, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются правозащитное движение, а также проекты в поддержку Украины и академическое образование за пределами России. Ключевым был вопрос о финансовых средствах и грантах. Участники конгресса обсуждали также проблему российской идентичности и восприятия соотечественников за рубежом. Тезис одной из дискуссий гласил: "Будучи не готовыми к прямому протесту, несогласные предпочитают отъезд".
Приехавший из Вильнюса Сергей Давидис из правозащитного центра "Мемориал" рассказал Радио Свобода, что видит главной целью конгресса создание "субъектности движений, которая поможет выступать сообща и объединяться". По его словам, необходимо преодолеть атомизацию российского гражданского общества и удовлетворить запрос на то, чтобы "гражданское движение стало горизонтальным, привлекало как можно больше новых активистов". Доступность, открытость, разнообразие должны стать, по словам одной из берлинских участниц конгресса, главным вектором работы гражданской платформы.
"Ценность этого форума в том, что нам удалось пообщаться", – прозвучало на заключительной сессии. В завершение участники конгресса договорились создать контактную группу, на основании которой можно будет избрать координационный совет гражданского движения.
Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса»
Бывший председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" занять должность советника по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", – написал Кудрин.
На прошлой неделе Кудрин сообщил, что подал президенту России Владимиру Путину заявление об увольнении с поста главы Счётной палаты – он занимал его 4,5 года. Кудрин заявил, что "хотел бы сосредоточиться на больших проектах" в области частных инициатив. По предложению президента Совет Федерации досрочно снял Кудрина с должности.
За несколько дней до этого в СМИ появилась информация, что Кудрин может войти в руководство компании "Яндекс". Это косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразив надежду, что теперь заявления Совфеда станут чаще попадать в топ поисковика.
Издание The Bell сообщало, что Кудрин займётся разделом "Яндекса" и получит контроль над его новой материнской компанией – вероятно, российской – вместо нынешней, зарегистрированной в Нидерландах. За помощь в реструктуризации Кудрин получит 5% акций "Яндекса" оценочной стоимостью в 300 миллионов долларов.
Основатель "Яндекса" Аркадий Волож с начала июня находится под санкциями Евросоюза, введёнными в ответ на вторжение России в Украину. После попадания в санкционные списки Волож вышел из совета директоров "Яндекса" и покинул пост его генерального директора. Волож уже несколько лет живёт в Израиле, после начала войны туда переехали ещё несколько топ-менеджеров "Яндекса". После раздела Воложу достанется часть сервисов компании и лицензии на их развитие.
Кудрин – давний соратник Путина, они были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. После проигрыша Собчака на выборах в 1996 году оба подали в отставку, почти одновременно переехали в Москву и стали работать в Администрации президента.
Протестующие в Монголии требуют отставки правительства из-за хищений
Протестующие пытаются ворваться в Дом правительства в Улан-Баторе. Они требуют расследовать коррупцию и отправить правительство в отставку. Об этом сообщает издание правящей партии Монголии "Монголын унэн".
Протесты в Улан-Баторе начались в воскресенье, 4 декабря, из-за вскрывшихся фактов хищения угля на сумму 12,9 миллиарда долларов. Уголь предназначался для поставок в Китай. Демонстранты вышли на центральную площадь столицы с требованиями расследовать кражу природных ресурсов и бюджетных денег, обнародовать имена причастных и отправить правительство в отставку.
Несколько протестующих держали национальные флаги и плакаты "Хватит грабить народ", "Хватит есть, думая о моём будущем". Несколько сотен демонстрантов решили продолжить протест в понедельник, заявив, что они "пойдут до конца".
В третьем по численности монгольском городе Дархан также требовали объявить имена похитителей угля и конфисковать их имущество. В воскресенье протестующие прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги, в том числе "Объединимся против воров". Демонстранты считают, что права и свободы граждан, закреплённые в Конституции, всё больше ограничиваются, а их жизнь ухудшается с каждым днём.
В Швеции не комментируют сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова
Полиция Швеции не подтверждает и не комментирует сообщения об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова – об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции Кавказ.Реалии.
«Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии», – говорится в ответе сотрудника пресс-службы полиции Швеции Ирен Соколов.
Ранее об убийстве критика главы Чечни Рамзана Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацию подтвердил один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. Канал ссылается на неких информаторов из Европы и Чечни. По словам Масхадова, Абдурахманов был убит группой лиц. При этом ни Масхадов, ни 1ADAT не уточняют, в какой именно стране убили блогера.
Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. После того как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция Кавказ.Реалии в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно. Об их местонахождении также ничего неизвестно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд».
- Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году после конфликта с руководителем администрации главы Чечни Исламом Кадыровым. Он поселился в Грузии, где безуспешно пытался получить убежище, а затем перебрался в Польшу. В 2021 году Абдурахманов получил статус беженца в Швеции.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала «Немецкая волна».
Гарибашвили: грузинских бойцов в Украину отправляет «партия войны»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине грузинских бойцов. При этом глава правительства заявил, что грузин воевать в Украину отправляют члены «партии войны» – он имеет в виду лидеров и сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение». Гарибашвили призвал их самих отправиться на фронт, а не «снимать селфи в Киеве»
«Человек умер, погиб на войне, а какие-то фарисеи, фальшивые политики пытаются получить какие-то фальшивые дивиденды. Что может быть аморальнее этого?» – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, правительство предотвращает провокации, которые пытается устроить оппозиция.
«Мы обеспокоены тем, что происходит в Украине, но посмотрите на государства-члены НАТО, страны ЕС, как они себя ведут. Мы – оккупированное государство. Поэтому любое наше слово и действие нуждаются в осмыслении, большом осмыслении. Мы это хорошо осознаем. Они (оппозиция – ред.) должны каждый день, утром и вечером извиняться перед нашим народом и обществом за то, что они сделали со страной. Пусть сейчас оставят нас в покое и дадут управлять государством. То, что в стране царит мир и стабильность – заслуга действующей власти», – сказал Гарибашвили.
Он добавил, что расходы на доставку тел погибших на родину полностью покрываются государством, а похороны добровольцев, большинство из которых ранее принимали участие в войнах на территории Грузии, проходят с воинскими почестями.
- Всего с начала российского вторжения на стороне ВСУ в Украине погибли 33 грузина. О гибели шестерых стало известно в конце прошлой недели. Это Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераб Аладашвили и Джаба Хоперия. Пятеро из них погибли в боях под Бахмутом.
Спикер парламента Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью бойцов в Украине
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования семьям грузинских бойцов, погибших на прошлой неделе в Украине.
«За последние несколько дней в результате агрессивной войны России погибло шесть грузин. В этой войне уже погибли 33 грузина, и это, конечно, большая потеря для нашей страны. Хочу выразить соболезнования семьям погибших, их близким, и Грузии в целом», – сказал Папуашвили.
Ранее соболезнования выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Гибель грузинских бойцов прокомментировал и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Активисты и оппозиционеры требуют от правительства, чтобы в Грузии объявили день траура в связи с гибелью добровольцев.
Всего с начала российского вторжения на стороне ВСУ в Украине погибли 33 грузина. О гибели шестерых стало известно в конце прошлой недели. Это Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераб Аладашвили и Джаба Хоперия. Пятеро из них погибли в боях под Бахмутом.
Беспилотник атаковал стратегический аэродром в Саратовской области
Неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области утром в понедельник, 5 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал Baza без ссылки на источники.
Издание Astra пишет, что устройство упало на авиабазе вблизи города Энгельс. Повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Ранены двое военнослужащих, их госпитализировали, пишет Astra.
Жители Энгельса и Саратова в соцсетях пишут, что слышали сильный взрыв около 6 часов утра. Информация о его причине пока не подтверждена, пишет телеграм-канал "Сирена". Издание публикует видео, на котором запечатлена вспышка и слышны звуки, похожие на взрывы.
Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеозапись, на которой, по его словам, показана атака на аэродром в Энгельсе.
Кроме того, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью. Погибли три человека, шестеро получили ранения. Повреждения получил один самолёт.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал в телеграме случившееся «хлопком» и «вспышкой» и написал, что жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Информацию о происшествии, по словам чиновника, проверяют силовые структуры.
Власти Рязанской области и Минобороны России сообщения о взрывах пока не комментировали.
В начале декабря германское издание Der Spiegel сообщило, что Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине с участием стратегически бомбардировщиков. Тогда же были опубликованы спутниковые снимки военного аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом. Эксперты, по данным СМИ, видели аэродром в повышенной боевой готовности.
Соратники чеченского блогера Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве
Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов убит. Об этом сообщает телеграм-канал 1ADAT, подтверждает информацию один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов.
«Имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами», – говорится в записи канала, который ссылается на неких информаторов из Европы и Чечни.
По словам же Масхадова, Абдурахманов был убит группой лиц: «Не могу говорить какие-либо детали, лишь то, что в него стреляли из оружия».
При этом ни Масхадов, ни 1ADAT не уточняют, в какой именно стране убили блогера.
Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. После того, как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция Кавказ.Реалии в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно.
Об их местонахождении также ничего неизвестно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд». На официальных ресурсах правоохранительных органов Швеции информации об убийстве Абдурахманова нет.
- Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году после конфликта с руководителем администрации главы Чечни Исламом Кадыровым. Он поселился в Грузии, где безуспешно пытался получить убежище, а затем перебрался в Польшу. В 2021 году Абдурахманов получил статус беженца в Швеции.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала «Немецкая волна».
Президент Молдовы обеспокоена состоянием здоровья Саакашвили
Президент Молдовы Майя Санду обеспокоена ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Она считает, что экс-президента Грузии необходимо перевести на лечение в «соответствующую клинику».
«Я глубоко обеспокоена быстрым ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Каждая человеческая жизнь бесценна, и серьезность ситуации требует немедленного перевода Саакашвили в соответствующую клинику для спасения его жизни», – написала Санду в Twitter.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
Вступили в силу нефтяные санкции стран Запада против России
В понедельник, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован в пятницу Евросоюзом, странами "Группы 7" и Австралией.
Цель этого решения западных стран снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
Эмбарго на российскую нефть, которую поставляют морем, было согласовано в ЕС ещё в конце мая. Трубопроводные поставки под санкции не попадают.
Предельную цену удалось согласовать незадолго до вступления ограничения в силу — 3 декабря, на переговоры ушло больше недели. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.
На страны ЕС до российского военного вторжения приходилось около 85 процентов морских поставок сырой нефти из России. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия. При этом трейдеры отмечают, что азиатские страны – в частности, Индия и Китай – покупают российскую нефть с большой скидкой – до 30%.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть. В Москве считают эти меры "нерыночными" и, по его словам, будут продавать нефть и нефтепродукты в страны, которые будут работать на рыночных условиях, "даже если России придется несколько сократить добычу", отметил Новак.
Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причём не только в страны G7, так как запрет касается не столько закупки российской нефти , сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны. Это неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем - и добычи нефти в стране, считают аналитики.
В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).
Завербованный на войну заключенный попросил не отдавать его России из плена
Россиянин, предположительно завербованный в «ЧВК Вагнера», попал в плен в Украине и попросил не отдавать его России. Интервью с ним выложил украинский журналист, а личность подтвердило издание «Верстка».
Интервью с попавшим в плен 26-летним россиянином 3 декабря опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. В нем россиянин утверждает, что он бывший заключенный, который находился на территории Украины в составе «ЧВК Вагнера». По его словам, бывшим заключенным угрожали расстрелом при отступлении. Он попросил не обменивать его на украинских пленных.
Изданию «Верстка» удалось найти сестру человека на видео. Она подтвердила его личность и заявила, что он несколько раз оказывался в заключении. Журналисты выяснили подробности последнего уголовного дела, по которому россиянин был осужден.
В сентябре 2020 года районный суд в Липецкой области приговорил его к 3,5 годам колонии за кражу полугодовалого ягненка. В материалах дела также упоминаются попытка угона автомобиля и незаконное проникновение в сарай. Суд оценил ущерб в 4 тысячи рублей.
Предположительно, россиянин был завербован в «ЧВК Вагнера» в сентябре. Ему оставалось сидеть чуть больше года.
Ранее многочисленные журналистские расследования установили, что сотни или тысячи российских заключенных освобождаются из колоний для участия в войне в Украине в составе «ЧВК Вагнера». Им обещают помилование за участие в боевых действиях. Российским законодательством такое освобождение от наказаний не предусматривается. Глава ЧВК Евгений Пригожин на попавшем в сеть видео из одной из российских колоний заявляет заключенным, что согласившиеся отступить или сдаться в плен будут убиты.
В ноябре в интернете появилось видео, на котором неизвестные убивают одного из попавших в ЧВК, а затем в плен в Украине заключенных, Евгения Нужина. Сообщалось, что перед убийством он был обменян украинской стороной. Украина заявила, что он сам согласился на обмен.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch неоднократно просила стороны войны в Украине воздержаться от публикации интервью с пленными. Женевская конвенция запрещает обнародовать сведения о пленных, которые позволяют идентифицировать их личность. Изъятия из этого правила возможны, но только в исключительных случаях, если это диктуется большой общественной значимостью или жизненными интересами самого пленного, отмечали там.
Умер бывший глава Дагестана Магомедали Магомедов
Бывший руководитель Дагестан Магомедали Магомедов умер на 93 году жизни. Он руководил регионом с советских времен до 2006 года, представлял его в Совете Федерации и был народным депутатом РСФСР. О его смерти сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.
С мая 1983 года по август 1987 Магомедов занимал пост председателя совета министров (правительства) Дагестанской автономной республики. Затем был избран председателем президиума Верховного совета региона, а в апреле 1990 года занял высшую должность председателя Верховного совета, оставаясь на этом посту до июля 1994 года. Тогда высшим органом республики стал Госсовет, Магомедов возглавил его и дважды переизбирался на свой пост.
В 2005 году в России отменили выборы глав регионов. Полномочия Магомедова заканчивались в июле 2006. Однако в феврале политик ушел в отставку, сославшись на преклонный возраст (75 лет). Он сообщил об этом после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Как сообщал журнал «Коммерсантъ Власть», Администрации президента долго готовила отставку политика, но решилась на нее только после соглашения с региональными элитами, опасаясь протестов в регионе.
Перед увольнением Магомедова Москва стала жестко критиковать регион. Путин, не называя конкретный регион, заявил о необходимости бороться «находящимися у власти в северокавказских республиках кланами и процветающей на юге коррупцией». Московские чиновники и силовики обвиняли власти Дагестана в росте террористической угрозы.
Андрей Ермак опубликовал соболезнования на грузинском языке
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак опубликовал пост на своем Telegram-канале на грузинском языке, сообщает SOVA. Он описал происходящее сейчас под Бахмутом, поблагодарил грузинских добровольцев, сражающихся бок о бок с украинскими бойцами, а также принес соболезнования в связи с кончиной пятерых граждан Грузии.
«Бахмут – оборона стратегического города продолжается. Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести. Наши воины и добровольцы сдерживают нашествие. К сожалению, мы тоже теряем своих.
В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах. Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом.
Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также спасибо за то, что в эти дни мы сражаемся совместно. Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут – город титанов», - написал Ермак.
Напомним, вечером 3 декабря стало известно о гибели пятерых грузинских добровольцев под Бахмутом. С 24 февраля в Украине погибли 33 грузинских бойца.
ОПЕК+ решила сохранить квоты на добычу, которые снизили в октябре
Группа стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решила придерживаться действующих квот на добычу сырья, согласованных в октябре.
Тогда была достигнута договоренность снизить объемы на 2 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 2% от мирового спроса. В воскресенье, 4 декабря, министры ОПЕК+, в которую входят члены ОПЕК и присоединившиеся к ним страны, в том числе Россия, согласились оставить текущий план до 2023 года.
Сокращение квот критиковали Соединенные Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.
ОПЕК+ утверждала, что снизила добычу из-за ухудшения экономических прогнозов. Цены на нефть снижаются с октября, в том числе, на фоне экономического замедления в Китае и в целом на мировом рынке.
- Заседанию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 декабря предшествовало решение государств «Группы семи» и Австралии, которые два дня назад договорились о предельной цене на российскую в $60 за баррель. Ранее такое же решение приняли страны ЕС. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже.
- Цель этого решения западных стран - снизить доходы России, помогающие ее властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- 21 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил, что в случае установления предельных цен на нефть Россия переориентирует поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сократит добычу, напоминает «Коммерсантъ».
При взрыве в доме в Нижневартовске погибли шесть человек
Шесть человек погибли при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе в западной Сибири. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные экстренные службы.
Часть перекрытий и фасад в здании обрушились, несколько человек оказались под завалами. Известно, по разным данным, о 6 или 7 раненых, один из них — в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.
Взрыв произошел между 6 и 7 часами вечера по местному времени на улице Мира. По предварительной информации, взорвался баллон с бытовым газом. Он мог использоваться при ремонте квартиры, сообщает источник «Интерфакса».
Температура воздуха в Нижневартовске на момент публикации новости была -21 градус Цельсия, на место приехали четыре автобуса для обогрева пострадавших. Всего были эвакуированы 52 человека. В город авиацией направлены врачи из Ханты-Мансийска для помощи местным медикам.
Парламентская делегация Грузии во главе с Папуашвили едет в Нидерланды и Люксембург
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией 5-8 декабря начинает поездку в Нидерланды и Люксембург. В составе делегации депутаты Мака Бочоришвили, Георгий Амилахвари, Хатия Цилосани, Рима Берадзе, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Запланирована встреча с президентом Палаты представителей Королевства Нидерландов Верой Бергкамп и председателем Сената Яном Брюином, переговоры с президентом Агентства судебного сотрудничества ЕС (EUROJUST) в сфере уголовного права Ладиславом Хамраном.
В Люксембурге пройдут встречи со спикером Палаты депутатов Фернаном Этгеном и двусторонние встречи парламентариев.
Вашингтон будет препятствовать поставкам иранского оружия Москве
США не собираются продолжать зашедшие в тупик переговоры с Ираном о возобновлении ядерной сделки. Вместо этого Вашингтон сосредоточится на предотвращении поставок иранского оружия России и поддержке протестов иранцев. Об этом заявил специальный американский посланник по Ирану Роберт Мэлли, интервью с которым приводит агентство Bloomberg.
По словам Мэлли, Иран не заинтересован в ядерном соглашении, поэтому США сосредоточатся на других вещах. «Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, попытавшись сдержать и сорвать поставки оружия в Россию, а также попытавшись поддержать чаяния иранского народа», - сказал дипломат.
Как установило в ноябре Международное агентство по атомной энергии, Иран продолжает работы по обогащению урана. Тегеран потребовал прекращения расследования МАГАТЭ, на что США и их союзники не готовы согласиться. Формально переговоры между Ираном и Евросоюзом не остановлены, однако, по словам Мэлли, новых контактов не было с конца августа.
Мэлли пообещал, что США приложат усилия, чтобы «срывать, предотвращать, замедлять и наказывать санкциями» поставки Москве иранских вооружений. Такие поставки, равно как и помощь России в организации новых военных производств, Вашингтон будет расценивать как «переход черты».
Официально и Москва, и Тегеран отрицают поставки Ираном в Россию оружия для войны в Украине. Однако Иран признал, что поставлял России дроны-беспилотники еще до начала войны. В Украине применялись аппараты-камикадзе «Шахед-131» и «Шахед-136», названные в России «Герань-1» и «Герань-2», и многоцелевые дроны «Мохаджер-6». Кроме того, как сообщила в ноябре The Washington Post, Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России.
В Абхазию с неофициальным визитом прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов
В Абхазию с однодневным неофициальным визитом прибыл президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На российско-абхазской де-факто границе его встретил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
Визит президента Республики Татарстан связан с развитием сотрудничества между республиками в рамках российско-абхазских отношений, сообщает пресс-служба абхазского президента.
По информации «Апсныпресс», Аслан Бжания с рабочим визитом посетил Республику Татарстан 16 июля 2022 года. Рустам Минниханов впервые побывал в Абхазии с официальным визитом 1 октября 2015 года.
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