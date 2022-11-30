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Югоосетинский президент посетил аннексированный Россией Мелитополь
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил город Мелитополь в аннексированной Россией части Запорожской области Украины. Это - первый визит Гаглоева в зону боевых действий.
По информации пресс-службы югоосетинского лидера, он «посетил зону проведения спецоперации с целью поддержать бойцов из Осетии». В частности, Гаглоев встретился с военнослужащими 4-ой военной базы и югоосетинскими добровольцами и передал им технические средства и экипировку.
«Во время пребывания в прифронтовом городе Мелитополь бойцов обеспечили средствами разведки - это квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другие технические средства. Переданный гуманитарный груз также содержит зимнюю военную экипировку, лекарства первой необходимости, генераторы, а также продукты питания», – сказала пресс-секретарь югоосетинского президента Наталья Босикова.
По ее словам, Гаглоев лично убедился в том, что бойцы обеспечены самым необходимым для выполнения боевых задач.
«Глава государства с самого начала спецоперации находится на связи с бойцами из Осетии и хорошо осведомлен о ситуации, знает в чем в первую очередь они нуждаются», – сказала она.
- Ранее Алан Гаглоев выразил надежду на скорое завершение т.н. «специальной военной операции» в Украине. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Другие новости дня
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами
В Суражском районе Брянской области, которая граничит с Украиной, в ночь на среду загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он оценил площадь пожара в 1800 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, губернатор не уточнил. На место направлены пожарный поезд и аэромобильная группа МЧС, добавил Богомаз. Сведений о пострадавших не поступало.
Утром ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что площадь пожара, охватившего резервуар с дизельным топливом, составляет 4 000 квадратных метров, то есть увеличилась вдвое. Пожар уже локализован.
Телеграм-канал "112"утверждает, что резервуар с нефтью загорелся после попадания боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Суражский район Брянской области находится относительно далеко от границы с Украиной.
В Курской области, которая также граничит с Украиной, вчера в результате обстрела были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано порядка 11 ракетных ударов. Один из снарядов попал в объект энергоснабжения, написал Старовойт. Утром во вторник он сообщал об обстреле приграничного посёлка Тёткино. В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка оказалась обесточена. Никто не пострадал.
После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
С 10 октября российские военные наносят массированные удары по объектам критический инфраструктуры в Украине. На российской территориии уже не в первый раз под обстрел попадает нефтебаза.
WSJ рассказала о недовольстве Евросоюза экономической политикой Байдена
Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны экономической политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные войной России с Украиной и энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Макрон считает, что закон о снижении инфляции, принятый президентом США Джо Байденом, угрожает европейской промышленности. Документ предусматривает субсидии и налоговые льготы на поддержку товаров, сделанных в Соединённых Штатах. Чиновники в Европе считают, что из-за американского закона пострадают товары европейского производства – например, аккумуляторы и электромобили, пишет газета.
О недовольстве европейских политиков экономической программой Байдена 24 ноября рассказывал и журнал Politico. Один из источников издания в Брюсселе, где расположены управляющие органы Евросоюза, сказал журналистам, что политика Вашингтона может настроить общественное мнение внутри ЕС против альянса со штатами и оказания военной помощи Украине.
США для Европы заменили часть поставок российского газа, но американские энергоресурсы обходятся дороже. Это создает нагрузку на европейскую производственную базу, пишет The Wall Street Journal. Париж обеспокоен тем, что некоторые французские производители на фоне высоких цен на энергоносители задумываются о переносе своих предприятий в США. По данным газеты, Макрон на прошлой неделе встречался в Елисейском дворце с представителями десятка компаний и просил представителей бизнеса не переносить производство из Европы.
Президент Франции 29 ноября начал свой пятидневный визит в США, где на 1 декабря запланирована встреча с Байденом. Канал France 24 обращает внимание, что Макрона в поездке сопровождают главы МИД, Минобороны и Минфина Франции. Это говорит о широком круге вопросов, которые планируют рассмотреть Вашингтон и Париж. При этом один из советников французского лидера отметил, что переговоры с Байденом будут "сложными", так как разногласия между странами сохраняются.
В Шанхае умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь
В Шанхае умер бывший глава КНР Цзян Цзэминь. Ему было 96 лет.
Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. В 1947 году закончил университет в Шанхае, получив специальность инженера-электрика. После обучения 30 лет работал в министерстве машиностроения КНР.
В 1955 году Цзян Цзэминь проходил четырехмесячную практику на заводе имени Сталина в Москве. Там он выучил русский язык. В 1982 году возглавил министерство электронной промышленности Китая. С 1985 по 1989 годы занимал пост мэра Шанхая.
В июне 1989 года Цзян Цзэминь занял пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая. Предшественник Цзян Цзэминя - Чжао Цзыян – поддержал требования протестующих студентов на площади Тяньаньмэнь, после чего его сместили с должности.
В 1993-2003 годы Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР.
При Цзян Цзэмине экономика Китая вышла на седьмое место в мире. Страна также вступила во Всемирную торговую организацию.
Югоосетинский КГБ «односторонне обустраивает» де-факто границу с Грузией
В пограничной службе Комитета государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия рассказали об «одностороннем обустройстве» де-факто границы с Грузией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В настоящее время ведутся работы по ограждению участков государственной границы, на которых чаще всего происходят задержания нарушителей, а также несанкционированные переходы (перепасы) домашнего скота», – сказано в сообщении.
В КГБ добавили, что данные мероприятия осуществляются пограничными органами «строго в рамках компетенции» и в соответствии с югоосетинским законодательством, и направлены исключительно на обеспечение безопасности югоосетинских граждан.
«КГБ призывает жителей и гостей республики с пониманием относиться к реализуемым в интересах охраны государственной границы мероприятиям и возникающим в связи с этим ограничениям», – говорится в заявлении.
Отметим, что власти Грузии периодически сообщают о т.н. бордеризации на де-факто границе, а также о незаконных задержаниях грузинских граждан.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
- В Москве, Цхинвали и Сухуми указывают на необходимость запуска процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси говорят, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».
Сенат принял законопроект о защите однополых браков в США
Сенат США одобрил законопроект о защите права на однополые и межрасовые браки - "Акт об уважении к браку". "За" проголосовал 61 сенатор - все демократы и 12 республиканцев, 36 были "против", сообщает СNN.
Принятие закона вызвано опасениями, что Верховный суд может отменить решение 2015 года, легализовавшее однополые браки по всей стране.
Законопроект обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах - даже если сам этот штат такие союзы не признает. Документ должен заменить принятый в 1996 году "Акт о защите брака", в котором брак определяется как "союз между одним мужчиной и одной женщиной".
Законопроект даст "миллионам однополых и межрасовых однополых пар определенность и уверенность в том, что их браки действительны и будут оставаться действительными в будущем", - заявила во вторник перед принятием законопроекта сенатор-демократ Тэмми Болдуин, одна из тех, кто настойчиво отстаивал эту законодательную инициативу. Болдуин стала первым открыто гомосексуальным членом Сената в истории США.
Аналогичный, но не идентичный законопроект был принят Палатой представителей США в начале этого года при поддержке 47 республиканцев и всех демократов. Теперь Палате представителей необходимо будет одобрить версию Сената, прежде чем она будет отправлена на подпись президенту США Джо Байдену.
Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси уже заявила, что Конгресс одобрит законопроект на следующей неделе.
Демократы спешат с принятием закона до конца года. С января состав Конгресса изменится в соответствии с результатами недавних промежуточных выборов, и большинство в нижней палате перейдёт к республиканцам.
- В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны. Однако после того, как бывший президент Дональд Трамп назначил в Верховный суд трёх новых консервативных судей, появились опасения, что это решение будет отменено - как это недавно произошло с конституционным правом на аборт.
- По данным Бюро переписи населения, в США проживает около 568 тысяч однополых пар, состоящих в браке.
Тбилисскую телевышку подсветили в радужные цвета, но не в поддержку ЛГБТ
Тбилисскую телевышку накануне подсветили в радужные цвета. Фотографию опубликовала организация «Тбилиси прайд». Часть жителей столицы предположила, что городские власти могли выразить поддержку ЛГБТ-сообществу.
Однако в мэрии Тбилиси пояснили, что подсветили телевышку в цвета логотипа проекта «Соглашение мэров – Восток» (CoM East), отметившего в Тбилиси 10-летие. Это – желтый, салатовый, зеленый, голубой и синий.
В НАТО подтвердили, что двери альянса открыты для Грузии и Украины
Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили решения, принятые в 2008 году на Бухарестском саммите. Тогда члены Североатлантического альянса заявили, что Грузия и Украина станут членами НАТО, но не предоставили им План действий по членству (ПДЧ).
Спустя 14 лет – там же, в Бухаресте, политику «открытых дверей» подтвердили главы МИД стран НАТО.
«Напоминая, что регионы Западных Балкан и Черного моря имеют стратегическое значение для Североатлантического союза, мы приветствуем нашу встречу с министрами иностранных дел стран-партнеров НАТО – Боснии и Герцеговины, Грузии и Республики Молдова, в то время как НАТО усиливает свою адресную поддержку укрепления этических основ и устойчивости, развития потенциала и отстаивания их политической независимости. Мы твердо привержены политике открытых дверей Североатлантического союза. Мы подтверждаем решения, принятые нами в 2008 году на встрече в верхах в Бухаресте, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины», – сказано в заявлении, принятом по итогам министериала.
В НАТО также заявили, что будут продолжать и наращивать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украины, «которая продолжает защищать свои суверенитет и территориальную целостность, а также наши общие ценности от российской агрессии». Поддержка будет продолжаться «столько времени, сколько потребуется», – сказано в заявлении.
- 30 сентября – в день, когда Владимир Путин подписал договоры об аннексии четырех украинских областей, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, Украина может стать членом НАТО после завершения боевых действий.
СМИ: граждане Турции массово устремились в Батуми за айфонами
Турецкие СМИ подготовили репортажи [1, 2, 3, 4, 5] о гражданах страны, которые устремились в Грузию за новыми айфонами. Сообщается, что в батумских магазинах образовались длинные очереди. Из Турции даже организовали так называемые «телефонные туры».
Дело в том, что гаджеты в Грузии, по информации СМИ, стоят почти вдвое дешевле, чем на турецких прилавках.
Один из пользователей рассказал, что купил в Батуми iPhone 14 Pro 128 GB за 24 тысячи 500 турецких лир (1315 долларов), а на таможне оформил возврат налога на добавленную стоимость, получив обратно 2 тысячи 900 лир. Стоимость данной модели в Турции, по его словам, составляет 45-50 тысяч лир (около 2500 долларов).
Кроме того, спешка связана и с тем, что с 2023 года увеличивается размер сбора за регистрацию IMEI телефона, привезённого в Турцию из-за границы (налог превысит 300 долларов). Без регистрации доступ к мобильной связи блокируется через 120 дней.
Metallica анонсировала новый альбом и двухлетний тур в его поддержку
Культовая американская рок-группа Metallica анонсировала выход нового альбома, который будет называться "72 Seasons" и выйдет 14 апреля 2023 года. Музыканты также сообщили о том, что отправятся в двухлетний тур в поддержку пластинки, который начнётся 27 апреля 2023 года с концерта в Амстердаме.
В 11-й по счёту студийный альбом американских рокеров войдут 12 треков. Один из них под названием Lux Æterna группа уже выпустила в качестве сингла.
Предыдущий альбом Metallica назывался "Hardwired… To Self-Destruct" и вышел в ноябре 2016 года. Он дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, возглавил чарты в 57 странах и впоследствии получил платиновый статус в США.
В 2019 году на концерте Metallica в Москве басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт исполнили на русском языке песню Виктора Цоя "Группа крови". Зрители, собравшиеся на московском стадионе "Лужники", подпевали хором.
Глава МИД Латвии призвал разрешить Украине атаковать цели внутри России
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал разрешить Киеву атаковать цели в глубине российской территории. Страны НАТО пока воздерживаются от поставок вооружений достаточного радиуса действия, Украина наносит удары только по
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал разрешить Киеву атаковать цели в глубине российской территории. Страны НАТО пока воздерживаются от поставок вооружений достаточного радиуса действия, Украина наносит удары только по приграничным районам России и по целям в аннексированных регионах.
«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных пусковых установок или аэродромов», – заявил Ринкевич в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте 29 ноября.
По его словам, члены союза не должны бояться эскалации конфликта. Министра цитирует агентство Bloomberg.
Страны НАТО, в числе прочих вооружений, поставляют Украине артиллерийские установки и умные снаряды для них, ракетные системы залпового огня и противокорабельные ракеты. Их дальность действия обычно не превышает 100-120 километров. Однако они воздерживались от поставок тактических ракет и ракетных комплексов с радиусом действия до 300 километров, а также от поставок штурмовой и истребительной авиации.
Мировые СМИ со ссылкой на источники предполагали, что Вашингтон опасается дальнейшей эскалации войны России и Украины. По словам Ринкевича, несколько других государств-членов НАТО также считают, что Украина не должна иметь ограничений на выбор целей.
- В конце ноября агентство Reuters сообщало, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых высокоточных ракет GLSDB с дальностью стрельбы до 150 километров. Украина запрашивает у Вашингтона ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов HIMARS с дальностью 300 километров.
- В начале войны Украина использовала против России тактические советские ракетные установки "Точка-У" с радиусом поражения до 120 километров. В последние месяцы сообщений об их применении нет, что может говорить как об исчерпании запаса ракет, так и об уничтожении пусковых установок.
приграничным районам России и по целям в аннексированных регионах.
"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных пусковых установок или аэродромов", – заявил Ринкевич в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте 29 ноября. По его словам, члены союза не должны бояться эскалации конфликта. Министра цитирует агентство Bloomberg.
Страны НАТО, в числе прочих вооружений, поставляют Украине артиллерийские установки и умные снаряды для них, ракетные системы залпового огня и противокорабельные ракеты. Их дальность действия обычно не превышает 100-120 километров. Однако они воздерживались от поставок тактических ракет и ракетных комплексов с радиусом действия до 300 километров, а также от поставок штурмовой и истребительной авиации.
Мировые СМИ со ссылкой на источники предполагали, что Вашингтон опасается дальнейшей эскалации войны России и Украины. По словам Ринкевича, несколько других государств-членов НАТО также считают, что Украина не должна иметь ограничений на выбор целей.
- В конце ноября агентство Reuters сообщало, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых высокоточных ракет GLSDB с дальностью стрельбы до 150 километров. Украина запрашивает у Вашингтона ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов HIMARS с дальностью 300 километров.
- В начале войны Украина использовала против России тактические советские ракетные установки "Точка-У" с радиусом поражения до 120 километров. В последние месяцы сообщений об их применении нет, что может говорить как об исчерпании запаса ракет, так и об уничтожении пусковых установок.
В Курской области из-за обстрела частично обесточены два района
В Курской области в результате обстрела частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», – написал Старовойт.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Утром 29 ноября Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка оказалась обесточена. Пострадавших нет.
- Приграничные с Украиной области регулярно попадают под обстрелы. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к атакам.
Ян Келли: Власти Грузии предлагают населению сделать «ложный выбор»
Правительство Грузии ставит население перед ложным выбором, постоянно повторяя нарратив про «второй фронт», заявил бывший посол США в Грузии Ян Келли.
Он принял участие в конференции «Олигарх, связи с Россией, война на Украине и будущее Грузии», которая прошла в Европарламенте, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.
«Я никогда не встречал более проамериканских, прозападных людей [чем грузины]. Но что больше всего разочаровывает, так это то, что правительство, похоже, дает людям ложный выбор: поддержите «Грузинскую мечту» и сохраните мир, или поддержите тех, на Западе, и они вовлекут нас в войну. Я думаю, что это какой-то ложный выбор, против которого действительно надо бороться», - сказал Келли.
Келли, который был послом США в Грузии в 2015-2018 гг., не первый раз критикует правящую партию и правительство Грузии. Недавно он заявлял, что власти Грузии хотят оставить за пределами закона о деолигархизации человека, которого Евросоюз хотел видеть в этом законе и «симуляцией евроинтеграции никого не провести».
В «Грузинской мечте» в ответ заявляют, что бывший посол США открыто лоббирует бывшую правящую партию «Единое национальное движение».
До назначения в Грузию Келли работал представителем Госдепа США, затем представителем США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Грузии стал послом, когда у власти уже была «Грузинская мечта». Он проработал на должности три года, в марте 2018 года покинул пост посла и одновременно объявил об уходе с дипломатической службы.
После этого Келли начал преподавать в департаменте славянских языков и литературы Северо-Западного университета. Келли преподает два курса: «The Fall of the USSR and the Rise of Russia» и «Controlling the Russian Narrative, from Stalin to Putin».
Основатель Alibaba Джек Ма покинул Китай на фоне давления властей
Основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая и последние полгода живет в Токио. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Источники газеты рассказали, что Джек Ма живет в центре Токио вместе с семьей и свел к минимуму свою общественную деятельность. Собеседники издания приводят разные сведения о том, чем именно миллиардер занимается сейчас. Некоторые рассказывают о его попытках расширить свои деловые интересы за пределы электронной коммерции, которой занимаются его компании. Другие утверждают, что Ма занялся коллекционированием и рисует акварелью.
Отъезд Ма произошел на фоне давления китайских властей на технологические компании. Бизнесмен редко появлялся на публике после того, как в 2020 году на конференции в Шанхае раскритиковал правительственных чиновников, заявив, что регуляторные меры, «придуманные стариками», не соответствуют времени, и обвинил их в волоките и защите интересов банков.
В апреле 2021 года Государственное управление рыночного регулирования Китая оштрафовало Alibaba Group Holding Limited за нарушение антимонопольного законодательства на 18,2 млрд юаней (2,8 млрд долларов) – это рекордный для Китая корпоративный штраф. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе.
Китай впервые проведет орбитальную ротацию экипажа на космической станции
Пекин запустил в космос пилотируемый корабль «Шеньчжоу-15» со сменным экипажем для своей космической станции. Согласно плану полета, тайконавты проведут неделю на орбите вместе с предыдущим экипажем. Это один из финальных шагов для организации постоянного китайского орбитального присутствия.
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2Ф» состоялся 29 ноября с космодрома во Внутренней Монголии на севере Китая, передает агентство «Синьхуа». На борту космического корабля - трое тайконавтов, которые сменят предыдущую команду, находящуюся там с июня.
В случае успеха, это будет первая орбитальная ротация персонала космической станции в истории китайской космонавтики. Ранее такое организовывали только Соединенные Штаты, Советский Союз и Россия.
Пекин активно развивает свою пилотируемую космическую программу. Первый модуль станции «Тяньгун» («Небесный дворец») был выведен на орбиту в апреле прошлого года. 31 октября к станции был отправлен последний, третий, модуль «Мэнтянь» («Небо мечты»). Китай - единственная страна, обладающая собственной обитаемой космической станцией.
На 2030-е годы Китайское национальное космическое управление планирует организацию первых обитаемых полетов на Луну. Вероятно, Китай станет страной в мире, которая сумеет доставить человека на спутник, после США.
СМИ: в Чечне проходит военную подготовку отряд баталхаджинцев
На базе «Российского университета спецназа» в чеченском Гудермесе проходит обучение отряд из 31 участника ингушского религиозного братства баталхаджинцев, его возглавляет находящийся в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство Абубакар Аушев – об этом сообщает ставропольское издание Newstracker.
Источником информации о подготовке баталхаджинцев в Гудермесе стал распространившийся в социальных сетях видеоролик. На нем люди в камуфляже маршируют по плацу, звучат принятые среди кадыровцев возгласы «Аллаху Акбар – Ахмат cила!», человек, снимающий видео, говорит: «Подтянулись наши братья с Ингушетии, все заряженные, рвутся в бой».
Newstracker публикует фото предполагаемого шеврона этого отряда с надписями «Отряд БОБР Ахмат» и «Свобода или рай», последнее – отсылка к популярному нашиду. Издание утверждает, что аббревиатура БОБР расшифровывается как «Баталхаджинский отряд быстрого реагирования».
Ссылаясь на информированный источник в силовых структурах, Newstracker сообщает, что командиром предполагаемого отряда является Абубакар Аушев, находящийся в федеральном розыске по уголовным статьям о незаконном обороте оружия и покушении на убийство. Также в розыск объявлены и некоторые другие бойцы этого отряда. По данным телеграм-канала, предположительно связанного с силовыми структурами Ингушетии, Аушев в 2020 году совершил неудачное покушение на брата имама, критиковавшего баталхаджинцев.
В списке предполагаемых участников отряда баталхаджинцев есть и Ахмед Белхороев. Возможно, речь идет об Ахмеде Белхороеве, который был в кадре вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на видео, записанном последним в защиту баталхаджинцев и опубликованном в телеграм-канале Кадырова 2 ноября. Кадыров представил Ахмеда Белхороева как подполковника полиции, живущего с семьей и работающего в Чечне.
Newstracker обратился с запросами о комментариях в МВД Чечни, Минобороны России и «Российский университет спецназа» и не получил ответа. Источник издания в «университете спецназа» подтвердил, что там действительно завершает подготовку команда из примерно 30 жителей Ингушетии, и что этот отряд почти не контактирует с другими «добровольцами». Куда их направят после обучения, неизвестно.
- В братство баталхаджинцев входит около 20 тысяч человек. Они считают себя последователями ингушского шейха Батал-Хаджи Белхороева, жившего на рубеже 19-20 веков. В Ингушетии баталхаджинцы занимают серьезные позиции в политике и бизнесе. Семья Белхороевых известна своими дружескими связями с руководством Чечни. Нередки случаи, когда желающие разорвать связь с сообществом подвергаются преследованиям – некоторые вынуждены были покинуть республику и уехать туда, где до них не смогут добраться вчерашние соратники. В последние недели активизировалось преследование лидеров баталхаджинцев правоохранительными органами по различным обвинениям.
- 17 ноября один из лидеров влиятельного баталхаджинцев Якуб Белхороев был приговорен к девяти годам тюрьмы: суд признал его виновным в растрате бюджетных денег на посту главы отделения Фонда социального страхования, а также в незаконном хранении оружия. После ареста Якуба Белхороева в 2020 году еще 12 членам братства были предъявлены обвинения в создании террористического сообщества и совершении теракта.
- В октябре председателю контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафе Белхороеву предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Силовики обнаружили у него дома пистолет Макарова. Его родственники утверждают, что оружие было подброшено. Вместе с Белхороевым были задержаны еще три человека. Также прошли обыски в семье Тунгуевых. Двух братьев забрали в отдел полиции, одного к вечеру отпустили, а другому, как рассказал Кавказ.Реалии член братства баталхаджинцев Амирхан Белхороев, подкинули два пистолета и гранату. Были задержаны еще два представителя рода Белхороевых.
- В марте и мае 2021 и в июле 2020 года у Мустафы Белхороева уже проводили обыски. Следственно-оперативные мероприятия в 2020 году были связаны с обвинениями в отношении его брата, экс-депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева в присвоении 19 млн рублей, а также с возможной причастностью к убийству начальника Центра противодействию экстремизма Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
- В январе 2021 года еще один сын Мустафы Белхароева Алихан Белхороев заявлял о пытках силовиками после ареста по делу об убийстве Эльджаркиева. Уголовное дело по этому факту так и не было заведено.
- Мустафа Белхороев приходится также братом Яхье Белхороеву, экс-депутату Народного собрания республики от «Единой России». В 2019 году Яхью Белхороева уличили в сокрытии доходов, и спустя два года его лишили депутатского мандата.
Начался рабочий визит делегации парламента Грузии в Германию
Начался рабочий визит делегации парламента Грузии в Германию. Делегация во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили будет проводить официальные встречи с завтрашнего дня, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как заявил член парламентской делегации, председатель комитета по правам человека и гуманитарным вопросам Николоз Самхарадзе, главная задача визита - проинформировать немецких партнеров о том, что происходит в Грузии и как Грузия выполняет рекомендации Еврокомиссии.
«Мы постараемся получить максимальную поддержку от Германии, потому что поддержка Германии будет для нас решающей как в процессе предоставления статуса кандидата, так и далее, на пути интеграции в Евросоюз. Помимо евроинтеграции, задачей нашего визита является развитие двусторонних отношений. Германия является для нас стратегическим партнером, и соответственно, мы будем использовать этот визит для еще большего углубления этих отношений», - заявил Николоз Самхарадзе.
Замглавы Херсона арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией
Заместитель главы Херсона Владимир Пепель арестован украинским судом по подозрению в пособничестве России. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований.
Пепель был заместителем городского головы до российского вторжения и отвечал за работу исполнительных органов городского совета. Затем продолжил работать в назначенной Россией администрации, отвечая за жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает ГБР.
В том числе он налаживал новую схему по оплату услуг ЖКХ и готовил помещение для проведения референдума о присоединении к России, отмечает ведомство. При обыске у него обнаружили текст российской Конституции и «другие пропагандистские материалы», говорится в сообщении ведомства.
Российские источники о его работе в администрации города или задержании не упоминают. Перед отступлением из Херсона Россия эвакуировала назначенных ей чиновников, по какой причине не был эвакуирован Пепель и его позиция по уголовному делу не известны.
- 60-летний Пепель работал на городском водопроводе, 12 лет был там главным инженером. Он около 6 лет был главой местной теплоэнергетической компании «Херсонтеплоэнерго» и несколько раз избирался городским депутатом.
- Российские войска заняли Херсон в начале полномасштабного вторжения в Украину и отступили из города без боя в ноябре. Представители властей неоднократно заявляли, что Россия пришла в город «навсегда», но почти не комментировали отступление.
Starlink повысил тарифы для жителей Украины
Компания Starlink повысила тарифы для жителей Украины. Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам.
С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц увеличится с 60 до 75 долларов в месяц. Как пишет телеграм-канал Инсайдер UA, стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов.
- С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь в условиях, когда другие способы подключения к интернету не работают. Наличие связи в условиях боевых действий важно для организации боевых действий.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов спутниковой связи Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
Работники Тбилисского метрополитена требуют повышения заработной платы
Работники тбилисского метро требуют повышения заработной платы на 20% - если с транспортной компанией договориться не получится, возможна забастовка. В этом случае остановится метро, которым ежедневно пользуется около полумиллиона человек.
Тбилисская транспортная компания подтверждает запланированную встречу с профсоюзами метрополитена. В компании говорят, что обсуждают с сотрудниками повышение заработной платы, предусмотренное бюджетом на 2023 год, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
В тбилисском метрополитене работает более двух тысяч человек, интересы четверти из них представляет независимый профсоюз Ertoba 2013. В организации заявили, что решения будут приниматься в зависимости от итогов встречи. В случае, если договоренностей не будет, сотрудники метрополитена могут начать забастовку в новом году.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Тбилисский метрополитен уже бастовал летом 2018 года, - тогда встали все 23 станции и город был парализован. После забастовки зарплаты у сотрудников повысились на 10-30%. Повышение на 15% было и в начале этого года, но работники метро говорят, что «все съела инфляция».
«Заработная плата должна быть увеличена на 20% на фоне инфляции и роста цен на потребительские товары в стране. Это даже не повышение зарплаты, а индексация. Увеличить эту сумму на 20% перед работниками – прямая обязанность работодателей», – сказал председатель профсоюза «Эртоба 2013» Рати Капанадзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в будущем году запланировано повышение зарплат работникам столичного метрополитена на 10%. Пока неясно, удовлетворит ли это профсоюз.
Страны НАТО в преддверии зимы усилят помощь Украине
Страны НАТО усилят помощь Украине, в том числе военную. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на начавшейся сегодня встрече глав МИД стран НАТО.
Столтенберг отметил, что страны союза должны не только передавать Киеву необходимое вооружение, но и обеспечивать поставку запчастей и боеприпасов. Генеральный секретарь НАТО также обратил внимание на поставки Украине странами-союзниками топлива, медикаментов и зимнего снаряжения.
По словам главы НАТО, президент России Владимир Путин стремится использовать наступающую зиму как оружие в войне и поэтому преднамеренно атакует критически важные объекты инфраструктуры. Столтенберг также допустил, что в Европу из-за холодов может отправиться новая волна украинских беженцев.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его американские и европейские партнёры работают над вопросами поставки оборудования, с помощью которого Украина сможет восстановить высоковольтные станции, повреждённые после обстрелов российской армией.
Министры на встрече также должны обсудить заявку Киева на членство в НАТО. Но, по данным СМИ, участники, скорее всего, лишь подтвердят политику открытых дверей военного союза.
Катарский чиновник заявил о гибели сотен рабочих в связи с ЧМ-2022
В ходе строительства объектов для мирового первенства по футболу в Катаре умерли до 500 рабочих. Об этом заявил высокопоставленный катарский чиновник Хассан аль-Тавади, участвующий в организации чемпионата. Ранее власти признавали гибель нескольких десятков человек, правозащитники оценивают число погибших в тысячи.
Представитель властей эмирата называет такое число впервые - оно значительно выше, чем те данные, которые ранее приводили официальные лица в Дохе. Аль-Тавади дал комментарий в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Судя по всему, как отмечает Associated Press, это была беседа без подготовки.
Хассан аль-Тавади занимает должность генерального секретаря Верховного комитета Катара по проведению и наследию футбольного чемпионата-2022. В интервью, фрагменты которого Морган разместил в интернете, он просит аль-Тавади дать "честную и реалистичную" оценку по погибшим рабочим-мигрантам. "По оценкам, их около 400-500. У меня нет точного числа. Это то, что обсуждалось", - ответил катарский чиновник.
Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих.
Публично такие сведения руководство Катара не обсуждало. А информация от Комитета по наследию, начиная с 2014 по 2021 год, включала только количество рабочих, умерших при строительстве стадионов для нынешнего первенства. По этим обнародованным данным, умерли 40 человек, из них 37 вследствие инцидентов, которые в Дохе называют не имеющими отношения к работе. В качестве примера названы смерти от сердечных приступов.
Ряд правозащитных групп критиковали Катар за нарушения, связанные с использованием труда мигрантов при подготовке первого в мире чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке. Всего было построено стадионов, линий метро и новой инфраструктуру на сумму более 200 миллиардов долларов.
Отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону – глава Минюста
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
«Мы предлагаем осужденному Саакашвили – он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению», – заявил Брегадзе.
Министр юстиции прокомментировал и информацию о том, что Саакашвили, возможно, был отравлен. Брегадзе говорит, что государство предложило Саакашвили пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако политик от предложения отказался.
Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике «Вивамеди». Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. 28 ноября врачи клиники «Вивамеди» не разрешили перевезти Саакашвили в Тбилисский городской суд.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Скончалась пострадавшая в бесланском теракте Марина Дучко
В Северной Осетии умерла пострадавшая во время теракта в Беслане Марина Дучко. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщила Сусанна Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». По ее словам, Дучко стало плохо вечером 28 ноября, из-за болезни у нее начался сепсис (воспалительная реакция), женщину доставили в больницу, она скончалась в реанимации. Похороны пройдут 30 ноября.
Во время теракта в Беслане в 2004 году Дучко была ранена при взрыве – осколок попал ей в позвоночник. С тех пор она передвигалась на инвалидной коляске. О судьбе женщины стало известно широкой аудитории в России после документального фильма журналиста Юрия Дудя, посвященного 15-летней годовщине захвата школы в Беслане.
В этом фильме Дучко рассказала, что получает от государства только пенсию в 13 тысяч рублей, а также новые инвалидные коляски – раз в четыре-шесть лет. Чтобы выжить, женщина продавала через инстаграм фиалки, которые сама растила дома.
В начале 2022 года сообщалось, что Дучко была вынуждена выставить на продажу свой дом, чтобы оплатить необходимое лечение за границей. К этому времени она уже несколько месяцев находилась в клинике в Греции. В марте, чтобы вернуться домой, Дучко было необходимо оплатить долг перед медицинским учреждением в размере 15 тысяч евро – деньги собирали неравнодушные пользователи социальных сетей.
- 3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1 128 заложников, погибли 334 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по числу жертв и остается таковым по сей день.
«Город мира»: мэрия Тбилиси озвучила новогодний слоган
Мэрия Тбилиси огласила слоган предстоящего Нового года. Это – «Город мира». Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе, передает СОВА.
На уточняющий вопрос журналистов о том, связано ли это с заявлениями правящей партии о том, что Грузию пытаются втянуть в войну, Каладзе ответил:
«У мира нет альтернативы. Очень важно, что сегодня у нас в стране мир, и наше правительство сделает все, чтобы интересы грузинского народа всегда были защищены, в стране был мир и происходило экономическое развитие», — сказал он.
В прошлом году новогодний слоган звучал как «Город полный жизни», до этого – «Город полный любви».
После начала войны в Украине грузинские власти подверглись жесткой критике за неприсоединение к международным санкциям против России. С этим совпали заявления первых лиц Грузии о том, что критикующая оппозиция стремиться втянуть страну в войну. Затем конспирология вышла за пределы Грузии, особенно после того, как стране не дали статус кандидата в члены ЕС. Обвинения стали звучать как в адрес официального Киева, так и в адрес западных партнеров.
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