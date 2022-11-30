Югоосетинский президент посетил аннексированный Россией Мелитополь

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил город Мелитополь в аннексированной Россией части Запорожской области Украины. Это - первый визит Гаглоева в зону боевых действий.

По информации пресс-службы югоосетинского лидера, он «посетил зону проведения спецоперации с целью поддержать бойцов из Осетии». В частности, Гаглоев встретился с военнослужащими 4-ой военной базы и югоосетинскими добровольцами и передал им технические средства и экипировку.

«Во время пребывания в прифронтовом городе Мелитополь бойцов обеспечили средствами разведки - это квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другие технические средства. Переданный гуманитарный груз также содержит зимнюю военную экипировку, лекарства первой необходимости, генераторы, а также продукты питания», – сказала пресс-секретарь югоосетинского президента Наталья Босикова.

По ее словам, Гаглоев лично убедился в том, что бойцы обеспечены самым необходимым для выполнения боевых задач.

«Глава государства с самого начала спецоперации находится на связи с бойцами из Осетии и хорошо осведомлен о ситуации, знает в чем в первую очередь они нуждаются», – сказала она.