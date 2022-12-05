«Мы будто дразним наших братьев и сестер тем, что у нас мир»

Вокруг нового слогана столицы «Тбилиси – город мира», утвержденного столичной мэрией, разгорелись споры. Несогласные считают, что на фоне войны в Украине это неприемлемо. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей.

– Приемлем ли для вас новый статус Тбилиси как «города мира»?

Малхаз: Неприемлем, конечно. Могли придумать что угодно, только не «Город мира», например «Город пробок», «Криминальный город», но только не то, что предложила мэрия. Даже не предложила, а просто кто-то в верхах сказал: «я так решил, значит, так и будет». У рядовых жителей столицы власти не спрашивают ничего. А мне кажется, что мира сейчас нет нигде и, в том числе, в Грузии. Тем более нельзя было принимать такое решение, когда в Украине идет война и гибнут люди, в том числе, граждане нашей страны. Такое ощущение, что этот статус города - просто насмешка над этими людьми.

Кетино: Для меня лично этот слоган неприемлем. Где наши власти нашли мир? На всей планете сейчас говорят только о войне, а наши власти хотят отгородиться от этого, боятся взять на себя какую-то ответственность, чтобы не раздражать Россию. Да и в самой Грузии нет никакого мира, может, представители «Грузинской мечты» живут в другом городе, а мы – здесь. Российские военные не дают свободно перемещаться жителям страны, 20% государства оккупированы, о каком мире идет речь? Включите телевизор: каждый день кого-то убивают, причем жестоко, также в стране идет борьба за власть, которая затрагивает рядовых граждан… Каладзе не видит этого или он говорит о мире в своем доме? Я не знаю, где он видит мир.

Бачо: Тбилиси можно назвать городом мира, это мое мнение. Проблема здесь в другом, наверное, сейчас не время для этого, когда 20% территорий страны оккупированы, фраза эта звучит немного неправдоподобно. Думаю, когда Грузия вернет свои территории, тогда и можно будет использовать этот слоган. Кроме того, сейчас идет война в Украине, которая может перерасти в мировую. Кроме того, сейчас в нашу страну приехали сотни тысяч граждан России, и Кремль в любой момент под предлогом защиты своих людей может начать боевые действия и в Грузии. Поэтому думаю, что на данном этапе можно было и отказаться от такого слогана. Но, вообще, слоган никому ничего плохого не может принести, напротив, может привлечь туристов.

Мари: Конечно, я считаю оправданной шумиху, которая поднялась вокруг этой темы. Сейчас в нашей дружественной стране погибают люди, в том числе, и наши граждане, там война, а мы в это время в центре столицы устанавливаем инсталляцию с фразой «Город мира». Власти Тбилиси будто заявляют: вот у нас мир, а у вас все плохо. Этот статус совершенно неприемлем. Мир означает спокойствие и взаимопонимание, чего сейчас у нас нет, и мы не должны говорить об этом, потому что сейчас Украина воюет не только за себя, но и за нас и, в принципе, за всех.

Ника: На данном этапе слоган «Тбилиси – город мира», как мне кажется, неприемлем. Я понимаю, самокритика тут тоже неуместна, неправильно было бы придумывать для столицы негативный лозунг, но можно было что-то нейтральное. Сейчас в Украине идет война, а мы будто дразним наших братьев и сестер тем, что у нас мир, можно было бы проявить хоть какую-то солидарность. Украина не начинала эту войну, не выбирала такую жизнь, а она – дружественная нам страна.

Тако: Почему Тбилиси – город мира? Кто вообще это придумал? С каких пор столица стала городом мира? Им напомнить 5-е июля или акции, на которых они расстреливали митингующих и травили их газом? Пока у власти находится «Грузинская мечта», здесь не будет спокойствия и мира. Правильно было бы взять слоган «Город узурпаторов». Я не понимаю такого подхода властей.

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