С момента ареста Михаил Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с момента ареста в октябре прошлого года похудел более чем на 40 килограммов, потеря веса приобрела неконтролируемый характер, заявил представитель совета врачей при Народном защитнике Тенгиз Цуладзе.

Совет врачей, созванный омбудсменом, посетил Саакашвили в клинике «Вивамеди» в минувшее воскресенье, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Михаил Саакашвили поступил со 116 килограммами, а на данный момент весит 73,6. Это очень серьезная потеря веса. Состояние можно оценить как однозначно тяжелое. Кахексия опасна для жизни… Факты говорят о том, что состояние пациента ухудшается в динамике», — сказал Цуладзе.

Кахексия в медицинской практике — это крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов, а также изменением психического состояния больного, не старающегося активно похудеть. Кахексия физически ослабляет пациентов до состояния неподвижности, связанного с потерей аппетита, астенизацией и анемией, а реакция на стандартное лечение основного заболевания обычно плохая

В клинике «Вивамеди» подтвердили, что у Саакашвили наблюдается потеря веса, слабость и ему трудно передвигаться.

«Его состояние еще раз оценила группа врачей. Конечно, у больного наблюдается потеря веса, слабость и ограничение движения. Я не могу сейчас делать прогноз», — сказал медицинский директор клиники Зураб Чхаидзе.

Он отметил, что вопрос о дезинтоксиационной терапии будет решаться после заключения токсиколога, который уже встретился с Саакашвили.