Адвокаты Михаила Саакашвили просят суд освободить их подзащитного в связи с состоянием здоровья или отсрочить исполнение приговора. Представители ЕНД предложили власти совершить этот шаг для деполяризации, на что получили предсказуемый отказ.

Обнародованное сегодня заключение судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили содержит 194 страницы. Над документом центра «Эмпатия» работали десять грузинских и шесть зарубежных специалистов. У экс-президента диагностировано 10 заболеваний, несовместимых с тюремным заключением, заявили эксперты.

Как отмечается в документе, до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях.

На основании экспертизы адвокаты экс-президента обратилась с ходатайством в суд. По их мнению, заключение является веским основанием для освобождения их подзащитного, так как его заболевания невозможно вылечить в рамках грузинской системы здравоохранения, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе:

«Мы просим освободить его от наказания. В качестве альтернативы, если суд не согласится, можно отложить приговор. У нас есть аргументы, подтверждающие нашу позицию».

В «Нацдвижении» считают, что освобождение экс-президента может стать важным шагом в деле деполяризации, и призывают власти выполнить соответствующую рекомендацию ЕС. Об этом Радио Свободе сказал представитель ЕНД Георгий Чаладзе:

«Мы должны дождаться справедливого решения. Убежден, что, когда Европейским союзом будет дана оценка выполнения 12 рекомендаций, европейские партнеры отметят большой шаг вперед, сделанный нами в направлении демократии. Поляризации должен быть положен конец. Мы должны завершить бои и вернуться к рабочему режиму. У нас одна страна, одна реальность, и вместе мы должны попытаться изменить ее к лучшему. Для этого необходимо, чтобы образованные люди работали без эмоций за одним столом, а не с микрофонами на митингах».

Этот призыв не был услышан. В правящей команде категорически исключили как освобождение Саакашвили, так и отправку на лечение за границу. По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, власти не допустят беспорядков:

«Организация «Эмпатия» имеет отношение к «Национальному движению», чего никогда не скрывал ее руководитель. Потому эта организация обычно предвзята. Самое главное в диагнозе – каково реальное состояние заключенного. Также важно, соблюдает ли осужденный предписания, инструкции, советы, данные ему лечащими врачами и т. д. На протяжении 400 дней они утверждают о каждодневном регрессе, что невероятно. Цель – вызвать сочувствие и сострадание, несмотря на чудовищные преступления, совершенные этим человеком по отношению к заключенным. Нас просят принять политическое решение освободить Саакашвили, чтобы внести смуту, и мы, конечно, не можем пойти на такое решение».

Политолог Гия Хухашвили опасается, что все действия властей, напротив, только и ведут к усилению напряженности:

«Позиции сторон становятся все более бескомпромиссными. «Нацдвижение» говорит о жизни и смерти экс-президента, а «Грузинская мечта» – о симуляции и категорически отказывается рассматривать компромиссные варианты, утверждая, что его освобождение приведет к массовым беспорядкам. По моему мнению, риски повышения напряженности прямо пропорциональны ухудшению его здоровья, и, если убрать из политической повестки фактор Михаила Саакашвили, общество успокоится. Однако, к сожалению, у нас нет опыта договоренности между властью и оппозицией. Даже документ Шарля Мишеля, под которым стороны поставили свои подписи, стал пустой бумажкой буквально через несколько недель. Грузинские политики так и не научились находить компромиссы даже во имя великой цели. Потому я не испытываю оптимизма».

В конце дня экс-президента в клинике посетила его мать – Гиули Аласания. Она призвала политиков глянуть на проблему не с политической, а с гуманитарной точки зрения – во имя его спасения.

«Здесь решается вопрос о жизни и смерти человека, в данном случае моего сына, и я прошу всех внимательно отнестись к позиции матери и проявить максимальную сдержанность. Мой сын не собирается принимать никакого участия в грузинской политике, и он неоднократно заявлял об этом в ходе судебных процессов, и я надеюсь на справедливое решение. Давайте помнить, что любые спекуляции вредят и без того ухудшающемуся здоровью моего сына, и я прошу вас уважать честь нашей семьи», – заявила мать экс-президента.

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