Активисты и сторонники сохранения Старого моста в Цхинвале после неожиданного начала его сноса встретились с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым. Встреча продолжалась около двух часов и выдалась эмоциональной, но безрезультатной. «Эхо Кавказа» следило за дискуссией.

Накануне защитники Старого моста были удивлены новостью о начале его сноса. С утра все, кто смог прийти к сооружению, увидели работающую технику и почти разрушенную малую арку строения. Одна из активисток Зарада Кулумбегова смогла перебраться через ограждения, которые были установлены накануне и преграждали проход к мосту. Она долго пыталась поговорить со строителями, которые приступили к демонтажу, и мешала продолжению работ. Неожиданно к мосту подъехал вооруженный наряд милиции, который встал охранять мост и направился в сторону активистки. По словам одного из сотрудников МВД, их вызвали сюда, не объяснив причину. Позже к диалогу подключился и заместитель мэра города, у моста был замечен и начальник местного ГОВД. Остальным защитникам пришлось наблюдать за происходящим со стороны. После ухода активистов разрушение Старого моста продолжили с удвоенной силой, подогнав еще один экскаватор.

В течение последних нескольких дней защитники Старого моста продолжали устраивать акции против его сноса и даже обратились с петицией к президенту Гаглоеву. Одна из них – Медиана Валиева, наблюдая за сносом моста, сказала «Эху Кавказа»:

«Состояние людей, которые боролись за мост со 2 октября, ужасное. Это все происходило на протяжении двух лет, но со 2 октября, когда мы провели первую акцию в защиту моста и первый раз начали собирать подписи на имя президента, мы сделали три обращения, последнее обращение было в пятницу, и приложили 130 подписей. Мы просили президента, напоминали ему, что он пришел (к власти) на протестной волне, и то, что этот мост попал в Инвестпрограмму, было роковой ошибкой прошлых властей. Мы просили Алана Эдуардовича решительным образом отмежеваться от ошибок прежнего руководства и приостановить разрушение Старого моста. Изыскать все возможности, чтобы новый мост построили в другом месте, ниже по течению. Вчера мы тоже подходили, тут никаких работ не велось, это было в субботу. Мы, можно сказать, даже успокоились, сегодня тоже собирались провести акцию, и вот утром нам позвонили и сказали, что начали рушить мост».

После службы в церкви к Старому мосту подходили и прихожане, часть которых выступала против его сноса. По их словам, только глубоко неверующий человек мог дать команду начать работы в воскресенье, да еще в православный праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы. А вот как на снос моста отреагировал известный осетинский блогер Алик Пухаев:

«Вместе со Старым мостом в Цхинвале железные ковши уничтожат и легендарное граффити – играющего на арфе Сырдона. Сырдон сделал арфу из костей предплечий и жил своих сыновей, которых в котлах сварил заживо нарт Хамыц. Сотворение арфы в Нартовском эпосе – один из фундаментальных сюжетных поворотов, потому что Сырдон через звуки музыки, рожденные из его трагедии, заставил нартов проронить слезы, заставил их думать о милосердии и последствиях их деяний. Иной раз жизнь подбрасывает нам метафоры, которые специально не придумаешь. Снос Старого моста в Цхинвале – это коллективная ампутация чувства прекрасного в режиме онлайн».

Депутат Давид Санакоев успел вчера поговорить с начальником ГОВД, чтобы предупредить его о нарушении закона в связи с началом сноса памятника культуры. Однако его обращение также было проигнорировано. Об этом он рассказал сегодня на встрече активистов с президентом Гаглоевым:

«Я ему сказал: «Родион, я прямо тебя предупреждаю, что сейчас разрушают памятник культуры, и есть бумага от Министерства культуры, где они обозначают его культурным объектом, а ты должен работать в соответствии с законом». Потом я попросил его дать номер дежурной части, чтобы опять же по закону я смог позвонить туда, так как в это время физически находился в Сатикар (за пределами города). Я позвонил им и попросил официально зафиксировать звонок и принять законом предусмотренные меры. Затем я опять перезвонил Родиону, который был уже в курсе моего официального сообщения, и сказал ему, что если я ошибаюсь и меня нужно арестовать, то арестуйте меня. Но если нет, то все, кто ошибается там (на мосту), примите меры (против них). Тех, кто разрушает исторический памятник тракторами. Он ответил, что ему сказали (что снос законен). Я сказал, что так нельзя, нельзя разрушать памятники, ты, наоборот, должен защищать закон, а он опять повторил, что не может остановить работы».

Встреча с Аланом Гаглоевым, которая длилась около двух часов, больше напоминала эмоциональный обмен позициями. Продолжает жительница Цхинвала Нина Тадтаева:

Нина Тадтаева: Алан Эдуардович, мы поняли, что вы ни туда, ни сюда. Позвольте мне сказать, меня зовут Нина Тадтаева, я хочу сказать следующее. В нашем городе не осталось ни одного архитектурного памятника, ни одного! У нас был единственный кусочек – это Старый мост и пару зданий, церковь и так далее. Вот это единственный (старый) уголочек в нашем городе. В любом другом цивилизованном более или менее городе, государстве правительство, руководство, власти бы держались за это, они бы это реставрировали, и они бы сделали это самым привлекательным местом в городе и с точки зрения туристической привлекательности.

Алан Гаглоев: На какие деньги?!

Нина Тадтаева: Давайте вы не будете спрашивать об этом меня. Это вы должны находить на это средства, потому что, если есть желание, найдутся и возможности. Но у вас есть только отговорки. Я не имею в виду лично вас, я имею в виду руководство. Потому что каждый раз идут какие-то отговорки – денег нет, денег не будет. И вместе с тем мы слышим, что бюджеты принимаются. Ради бога, придумайте, из чего это построить! Вы же власть, вы же президент, почему я должна об этом думать?! Я житель этого города, я голосовала за вас, моя семья голосовала за вас, чтобы вы сделали все, чтобы вашим избирателям жилось хорошо, и не для того, чтобы мы сейчас мерзли на мосту и доказывали, что это памятник, который нужно сохранить нашим детям».

Защитники моста уходили после общения с президентом явно разочарованными. Выяснилось, что Алан Гаглоев так и не получил на руки последнее обращение представителей общества с 130 подписями. Еще одно обстоятельство, на которое обратили внимание присутствующие, – ни одно югоосетинское СМИ не сообщило о начале сноса Старого моста, об этом рассказали только российский «Спутник» и «Эхо Кавказа». Промолчал и аффилированный с властью интернет-ресурс «ЧП Цхинвал». Единственное, о чем договорились стороны, – это то, что президент встретится с представителями прокуратуры, чтобы ознакомиться с заключением о законности или незаконности сноса Старого моста. На момент написания материала никакой информации об итогах этого визита не было.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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