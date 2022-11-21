Продолжается «битва» за сохранение Старого моста в историческом центре Цхинвала. В минувшее воскресенье около 30 представителей местной интеллигенции провели акцию с плакатами против сноса культурного объекта и еще раз попытались обратить внимание властей Южной Осетии на возможность уничтожения памятника культурного наследия.

После неудачной попытки попасть на прием к главе государства защитники Старого моста выложили по этому поводу несколько негативных постов в социальных сетях. По словам активистов, Алан Гаглоев все же принял их на второй день и даже пообещал до разговоров и выяснения всех деталей со строителями приостановить демонтажные работы. Однако на следующее утро подготовительные работы по сносу моста начались вновь, мало того, к вечеру там появились вооруженные сотрудники местного ОМОНа, фотографии которых разместили в социальных сетях.

У защитников моста, многие из которых в дни протестной акции стояли на площади вместе с семьей Инала Джабиева и хорошо помнили, как вели себя представили силовиков, это вызвало гнев: «РЮО. Маски. Автоматы. Борьба с безоружными женщинами и детьми на мосту. Ничего не напоминает?»

Позиция представителей власти остается пока неизменной: Старый мост необходимо снести, а на его месте построить новый автомобильный мост с пешеходными зонами. О сохранении моста не может идти и речи, так как его состояние представляет угрозу жизни горожанам и автомобилистам. Главный аргумент – снос Старого моста был внесен в Инвестпрограмму на 2022 год, которая финансируется Российской Федерацией и принимается на уровне правительства и парламента республики. Правда, представители Минстроя республики, с которыми защитники Старого моста также успели встретиться, объяснили, что в Инвестпрограмму была заложена реконструкция объекта, а уже после проведения экспертизы было принято решение о его сносе.

Активисты продолжают настаивать на восстановлении и сохранении исторического моста. Продолжает депутат первого созыва парламента РЮО Белла Плиева:

«Вы знаете, если бы это была уверенность, что действительно мост подлежит сносу, тогда, ну, чего не бывает. А тут, его можно совершенно спокойно отремонтировать, провести восстановительные работы. Это не то, что внешний вид сохранить, как они предлагают – снести все, как сделали они это с гостиницей («Ирыстон»), которая превратилась в какую-то холодную, ненужную куклу, гостиницу без души. А для нас это был исторический объект, без которого Цхинвал, Сталинир, невозможно было даже представить. А Старый мост, он даже намного ценнее, чем все то, что они сделали. Это историческая наша память, это исторический объект, без которого мы, и так потеряв столько исторических зданий, которые могли спокойно восстановить, но снесли, – фактически нас оставляют без истории, без исторической памяти. И чтобы рука поднялась на Старый мост?! Это единственное, что осталось у нас… Мы фактически подошли к тому, что стирают нашу историю, а это значит, что и будущее под большим вопросом».

Тему сноса Старого моста стали активно использовать теперь уже оппозиционные новой власти силы, ведь на кону парламентские выборы в Южной Осетии. «Пробибиловские» (за экс-президента Анатолия Бибилова) ресурсы следят за ситуацией с противостоянием защитников моста и властей, однако, по словам Беллы Плиевой, активисты владеют информацией, при какой именно властной команде начались неприемлемые для них процессы:

«Если есть хотя бы один процент из ста, чтобы восстановить мост, им нужно воспользоваться. Но вот рушить все это – это значит рушить Цхинвал, это рушить Сталинир, это рушить историю и это рушить, в конце концов, тридцатилетнюю историю нашей свободы… Это то же самое, что сделали со зданием в Еврейском квартале, с кинотеатром «Ирыстон». Все рушится, все рушат! А почему все это нельзя было восстановить, как сожженное дотла в 2008 году жилое здание на Театральной площади?! Это был везде пример, его только и показывали – восстановили, еще и как восстановили! Тут вопрос, наверное, стоит так: либо деньги, либо отчитаться перед Россией, либо еще перед кем-то, либо интересы народа. Я понимаю, что история нынешнего сноса – это отголоски предыдущего правительства. Это те, которые снесли… все, что можно было разрушить, они разрушили. И в проекте у них был и Старый мост. Так неужели вот это нельзя сейчас поменять?! Если даже на них будут давить, если даже их снимут с работы, они будут героями Осетии, они войдут в историю, те, от которых зависит сегодня сохранение вот этого моста».

Действия по разрушению исторического объекта, по словам депутата парламента Давида Санакоева, будет рассматривать и югоосетинская прокуратура. Сегодня он отнес в ведомство соответствующее заявление: «мы наблюдаем ряд нарушений местного законодательства, которое защищает исторические памятники»:

«Вопрос, связанный со сносом Старого моста, начался не сейчас, не в этом году. Он был внесен в Инвестпрограмму намного раньше, но внесен он был с нарушениями, потому что для того, чтобы совершать какие-то действия с памятниками, относящимися к культурному, историческому наследию народа Южной Осетии, эти действия должны быть согласованы и с Министерством культуры. В Министерстве культуры есть комиссия, которая как раз определяет, относится памятник к историко-культурному наследию или нет. Вот этого всего не было сделано, то есть все процедуры, которые должны были быть исполнены, не были соблюдены. И поэтому мы, я имею в виду парламент, в 2021 году через комитет по национальной политике культуре обратились в прокуратуру с тем, чтобы они отреагировали на такие нарушения. И парламент тогда вынес постановление, чтобы Министерство строительства и Министерство культуры, то есть все, к кому относилась данная тема, чтобы они исполняли закон о защите исторических памятников».

То есть все это, повторил парламентарий, началось еще в 2021 году, а сейчас тема сноса Старого моста возобновилась:

«Но ничего из того, что было сказано им тогда, не было исправлено. Генеральная прокуратура и Министерству культуры, и Министерству строительства вынесла определенные постановления, где они должны были совершить ряд действий. Министерство культуры должно было посредством комиссии вынести решение: этот мост является памятником историко-культурного наследия или нет? Парламент получил от Министерства культуры такое письмо, где было сказано о том, что это заседание состоялось и эта комиссия вынесла решение о том, что данный объект является таковым и должен быть внесен в реестр и охраняться государством. Несмотря на это, мы видим, что мост пытаются снести… То есть сегодня Министерство строительства и все те, кто занимается сносом моста, вопреки тому, что есть экспертиза Министерства культуры, что есть экспертиза технического характера, не обращают на это внимание. Поэтому я сегодня обратился в прокуратуру, чтобы прокуратура обратила внимание на эти факты нарушения закона».

В спорах с защитниками Старого моста руководство Южной Осетии ссылается и на сотни собранных подписей жителей правобережья, которые, по их словам, мечтают увидеть вновь отстроенный мост. Несмотря на то, что власти прямо говорят о грядущем разрушении, «битва» за объект культурного наследия не останавливается ни на минуту, в том числе, в социальных сетях: провластные анонимы уже успели назвать акции на мосту «истерикой 25 человек».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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