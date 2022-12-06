«Эхо Кавказа» спросило у жителей Абхазии, можно ли повышением штрафов за нарушением правил дорожного движения изменить ситуацию на дорогах республики.

– Как вы думаете, можно ли повышением штрафов исправить ситуацию на дорогах Абхазии?

Карина: Не думаю, а уверена, что однозначно нет, потому что вся проблема не в размере штрафов, а в том, что штрафуют не всех. Вот если будут штрафовать одинаково всех, не делая исключений для родственников, для знакомых, для хороших машин, крутых номеров, тогда будет порядок, тогда уже будет как-то по-справедливому, если будет закон распространен на всех, тогда мы можем еще чего-то хорошего ожидать.

Лаша Зухба: Только одним повышением штрафов, наверное, радикально изменить ситуацию не удастся. Но при всем при этом я считаю, что повышение штрафов – это довольно-таки серьезный стимул для участников дорожного движения в пользу того, чтобы они не нарушали. Конечно, повышение штрафов является серьезным сдерживающим фактором, но все-таки одного только повышения штрафов будет недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на наших дорогах. Тут резонно возникает вопрос, а что нужно сделать еще? Наверное, это улучшение и самих дорог, и лучший надзор, и лучшее администрирование и прочее. То есть целый комплекс мероприятий, может, в том числе и повышение штрафов, но какое-то разумное повышение. Надо помнить, насколько у нас население все-таки разное, и насколько они могут платить эти штрафы. Одним только повышением ситуацию, наверное, изменить не удастся. Но комплекс мер – это все-таки весомый аргумент в пользу ненарушения правил дорожного движения.

Лаша Шамба: Попытки увеличить штрафы в отношении граждан (водителей), которые находятся в нетрезвом состоянии, не будут иметь эффекта, по моему мнению. Общее количество людей, находящихся в нетрезвом состоянии за рулем, если, допустим, условно взять сто человек, из них в поле зрения ГАИ, допустим, говорю, попадает 15-20%. Оттого, что увеличатся штрафы, количество попавших в поле зрения ГАИ не увеличивается. Надо, наоборот, снижать штрафы, работать надо над тем, чтобы количество выявленных правонарушений, их процент увеличивался. Когда (вырастет) процент людей, нарушивших закон, в том числе и тех людей, кто в нетрезвом состоянии за рулем, вот тогда мы получим реальное снижение процента дорожно-транспортных происшествий. Такой тезис действует не только в отношении людей, которые находятся под алкогольным опьянением, это и люди, которые находятся под наркотическом опьянением, и любители скорости, которые нарушают скоростной режим. Надо увеличивать не штрафные санкции, а усиливать работу по выявлению количества фактов. Надо просто понимать, что эффективность наказания состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости.

Александра: Одним повышением штрафов, конечно, нельзя добиться от людей сознательного поведения. Человек, который готов сесть за руль в алкогольном и наркотическом опьянении, у которого отсутствуют инстинкты самосохранения и отсутствует ответственность за жизнь других граждан, изыщет потом материальные средства для того, чтобы заплатить этот штраф и снова сесть за руль. Прав таких людей надо лишать на всю жизнь, если это, допустим, два-три раза происходит. Но с какой-то периодичностью человека ловят в наркотическом опьянении. Я считаю, что его надо лишать прав, применять к нему какую-то более серьезную ответственность. Здесь вопрос в том, чтобы закон был для всех един и наказание было неотвратимо. То есть при избирательности закона ничего действовать не будет и ситуация на дорогах не изменится.

Адгур Гопия: Это вообще не выход из положения. Вы хоть поднимайте штрафы, хоть не поднимайте, это будет продолжаться, потому что человек сам должен включить мозг. Оттого, что вы поднимете штрафы, ничего не изменится. Это лично мое мнение.

Молодой человек: Ни повышение штрафов, ни всякого рода ужесточения не помогут. Повысят штрафы – увеличится сумма взяток. Замкнутый круг.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях